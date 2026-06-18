EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 18 de junio

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo podría hablar este acerca de la separación de cargos de legisladores de Morena y del Partido Verde Ecologista (PVEM) para participar en los procesos internos de sus partidos rumbo a las elecciones 2027.
También podría ser cuestionada acerca de su opinión respecto a la alcaldesa morenista de Tenancingo, Nancy Nápoles, acusada de fingir secuestro y desviar fondos.
Inicia la conferencia de prensa
La presidenta Claudia Sheinbaum inició la conferencia de prensa deseándole suerte a la Selección Mexicana en su juego contra Corea del Sur.
Adelantó que posiblemente verá el partido en Palacio Nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este jueves desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.