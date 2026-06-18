EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 18 de junio

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo podría hablar este acerca de la separación de cargos de legisladores de Morena y del Partido Verde Ecologista (PVEM) para participar en los procesos internos de sus partidos rumbo a las elecciones 2027.

También podría ser cuestionada acerca de su opinión respecto a la alcaldesa morenista de Tenancingo, Nancy Nápoles, acusada de fingir secuestro y desviar fondos.