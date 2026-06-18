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EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 18 de junio

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo podría hablar este acerca de la separación de cargos de legisladores de Morena y del Partido Verde Ecologista (PVEM) para participar en los procesos internos de sus partidos rumbo a las elecciones 2027.

También podría ser cuestionada acerca de su opinión respecto a la alcaldesa morenista de Tenancingo, Nancy Nápoles, acusada de fingir secuestro y desviar fondos.

13:36 hsHoy

Inicia la conferencia de prensa

La presidenta Claudia Sheinbaum inició la conferencia de prensa deseándole suerte a la Selección Mexicana en su juego contra Corea del Sur.

Adelantó que posiblemente verá el partido en Palacio Nacional.

12:27 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este jueves desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

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