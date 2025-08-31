México

Estos son los dos tipos de calcio que necesitas para fortalecer los huesos y articulaciones

Mantener la densidad ósea adecuada depende de varios factores, principalmente del tipo de calcio y la manera en que el cuerpo lo absorbe

Por Jazmín González

Guardar
Estos son los dos tipos
Estos son los dos tipos de calcio que necesitas para fortalecer los huesos y articulaciones  (Pexels)

La fragilidad ósea se convierte en un desafío a medida que pasan los años. Mantener la densidad ósea adecuada depende de varios factores, pero el tipo de calcio y la manera en que el cuerpo lo absorbe determinan la eficacia real de este mineral esencial, según describen los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH).

La importancia de una estrategia adecuada para cuidar los huesos se refleja en datos de salud pública que resaltan la necesidad de combinar nutrición específica, suplementos dirigidos y hábitos de vida activos.

Según un informe de MedlinePlus, existen diferencias relevantes entre los suplementos: el carbonato de calcio se asimila mejor si se consume junto a alimentos, mientras que el citrato de calcio resulta conveniente para personas mayores de 50 años, ya que el cuerpo lo digiere con mayor facilidad, incluso sin acompañamiento alimenticio.

(Freepik)
(Freepik)

Estos son los dos tipos de calcio que necesitas para fortalecer los huesos y articulaciones

Dentro de una dieta regular, distintas instituciones especializadas enumeran los alimentos con mayor aporte de este mineral, por ejemplo:

  1. Los lácteos bajos en grasa: como la leche, el yogur y el queso, pues entregan cerca de 300 miligramos de calcio por porción, lo que los convierte en pilar de las recomendaciones de la NIH.
  2. Las hortalizas de hojas verdes, como el brócoli y la col rizada, contribuyen entre 74 y 100 miligramos, mientras que los pescados enlatados con huesos comestibles, incluidos el salmón y las sardinas, ofrecen valores similares a los de los lácteos, por lo que su inclusión dos veces por semana se sugiere como estrategia complementaria.
(Freepik)
(Freepik)

El informe del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos advierte sobre la necesidad de adoptar hábitos que mantengan la salud ósea.

Entre las recomendaciones destacan la inclusión de actividad física regular y el aporte de vitamina D a través de la exposición solar controlada, como factores que potencian la asimilación del calcio.

Datos de la NIH subrayan que la reducción del tabaquismo, el consumo moderado de alcohol y la vigilancia del peso corporal influyen directamente en la prevención de fracturas y enfermedades relacionadas con la baja densidad ósea.

Las fuentes consultadas coinciden en la importancia de acudir a un profesional de la salud antes de incorporar suplementos, pues la orientación médica permite definir el tipo y la cantidad de calcio requeridos en cada etapa de la vida, ajustando la estrategia según la edad o factores de riesgo individuales.

Temas Relacionados

calciohuesosarticulacioneslácteoshortalizassaludbienestarmexico-noticias

Más Noticias

Aseguran armamento, más de 100 kilos de presunta metanfetamina y equipo táctico tras cateo en un domicilio de Culiacán

La acción se llevó a cabo tras ser localizado el sitio parte de por elementos de seguridad y del Ejército Mexicano

Aseguran armamento, más de 100

Gana Gato: jugada ganadora y resultado del último sorteo

El sorteo Gana Gato se realiza tres ocasiones por semana, los martes, jueves y sábados, los premios se dan a conocer el mismo día, después de las 21:00 horas. Esta es la combinación ganadora del sorteo 2899 dada a conocer por la Lotería Nacional

Gana Gato: jugada ganadora y

La Casa de los Famosos México: cuarto noche cree que Mariana Botas será siguiente la eliminada

Alexis Ayala, Mariana Botas, Abelito, Mar Contreras, Aarón Mercury, Aldo de Nigris y Dalílah Polanco están en la placa

La Casa de los Famosos

Los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores del Chispazo

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Los números que dieron la

Beca Rita Cetina 2025: estas son las dos etapas para registrarse en septiembre

La iniciativa abrirá una nueva convocatoria el siguiente mes para que más alumnos de secundaria se incorporen

Beca Rita Cetina 2025: estas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran armamento, más de 100

Aseguran armamento, más de 100 kilos de presunta metanfetamina y equipo táctico tras cateo en un domicilio de Culiacán

Estos son los municipios del Edomex donde opera la M4, célula vinculada al CJNG dedicada a la extorsión

Asesinan a agente ministerial de Baja California Sur en ataque armado en las instalaciones de la PGJE

Sujetos armados ingresan a hospitales de Culiacán y asesinan a dos pacientes: van 5 muertos y 3 heridos en ataques

Presunto miembro de la célula M4, vinculada al CJNG, realizaba servicio social en la Fiscalía Edomex y filtraba datos

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México: cuarto noche cree que Mariana Botas será siguiente la eliminada

Alicia Villarreal denuncia públicamente intento de hackeo de todas sus cuentas de redes sociales

Thunderbolts estrena con éxito en streaming y lidera el ranking de Disney+ México

Mariana Botas podría ser la siguiente eliminada de La Casa de los Famosos 3, aseguran los habitantes de Noche

Los mejores podcasts de Spotify México para escuchar este día

DEPORTES

Cruz Azul vence a las

Cruz Azul vence a las Chivas en el Estadio Akron y se lleva los tres puntos a casa

Nacho Beristáin y su contundente análisis de la pelea Canelo vs Crawford: “Técnicamente es un poco mejor”

Ex técnico del América llega a un club “grande” de Chile que está en crisis

Terence Crawford y su reacción al sparring de Jaron Ennis con Canelo Álvarez: “Eso solo demuestra cuánto me respeta”

Pumas vs Atlas, IA revela al ganador del encuentro