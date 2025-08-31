Estos son los dos tipos de calcio que necesitas para fortalecer los huesos y articulaciones (Pexels)

La fragilidad ósea se convierte en un desafío a medida que pasan los años. Mantener la densidad ósea adecuada depende de varios factores, pero el tipo de calcio y la manera en que el cuerpo lo absorbe determinan la eficacia real de este mineral esencial, según describen los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH).

La importancia de una estrategia adecuada para cuidar los huesos se refleja en datos de salud pública que resaltan la necesidad de combinar nutrición específica, suplementos dirigidos y hábitos de vida activos.

Según un informe de MedlinePlus, existen diferencias relevantes entre los suplementos: el carbonato de calcio se asimila mejor si se consume junto a alimentos, mientras que el citrato de calcio resulta conveniente para personas mayores de 50 años, ya que el cuerpo lo digiere con mayor facilidad, incluso sin acompañamiento alimenticio.

(Freepik)

Estos son los dos tipos de calcio que necesitas para fortalecer los huesos y articulaciones

Dentro de una dieta regular, distintas instituciones especializadas enumeran los alimentos con mayor aporte de este mineral, por ejemplo:

Los lácteos bajos en grasa: como la leche, el yogur y el queso, pues entregan cerca de 300 miligramos de calcio por porción, lo que los convierte en pilar de las recomendaciones de la NIH. Las hortalizas de hojas verdes, como el brócoli y la col rizada, contribuyen entre 74 y 100 miligramos, mientras que los pescados enlatados con huesos comestibles, incluidos el salmón y las sardinas, ofrecen valores similares a los de los lácteos, por lo que su inclusión dos veces por semana se sugiere como estrategia complementaria.

(Freepik)

El informe del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos advierte sobre la necesidad de adoptar hábitos que mantengan la salud ósea.

Entre las recomendaciones destacan la inclusión de actividad física regular y el aporte de vitamina D a través de la exposición solar controlada, como factores que potencian la asimilación del calcio.

Datos de la NIH subrayan que la reducción del tabaquismo, el consumo moderado de alcohol y la vigilancia del peso corporal influyen directamente en la prevención de fracturas y enfermedades relacionadas con la baja densidad ósea.

Las fuentes consultadas coinciden en la importancia de acudir a un profesional de la salud antes de incorporar suplementos, pues la orientación médica permite definir el tipo y la cantidad de calcio requeridos en cada etapa de la vida, ajustando la estrategia según la edad o factores de riesgo individuales.