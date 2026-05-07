México

Sinaloa registra 80 policías muertos en dos años de guerra entre Los Chapitos y Los Mayos

Culiacán concentra el mayor número de bajas —38 solo en su corporación municipal—, seguida por Mazatlán con 11 y Navolato con seis

Guardar
Google icon
El ataque ocurrió la mañana de este 31 de marzo. (imagen ilustrativa) Crédito: Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa
El ataque ocurrió la mañana de este 31 de marzo. (imagen ilustrativa) Crédito: Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa

Cerca de 80 policías municipales, estatales y adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE) perdieron la vida en Sinaloa entre el 9 de septiembre de 2024 y principios de abril de 2026, según un reportaje de la Revista Espejo. El periodo coincide con la guerra interna del Cártel de Sinaloa, cuyo estallido tomó a las corporaciones policiales de la entidad como uno de sus blancos más persistentes durante casi 20 meses.

Los datos provienen de solicitudes realizadas en la Plataforma Nacional de Transparencia a las secretarías de seguridad de los 20 ayuntamientos sinaloenses, donde cuatro municipios confirmaron bajas por homicidio, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la propia Fiscalía reconocieron muertes en sus propias filas.

PUBLICIDAD

Hasta la fecha, la violencia no ha cesado contra las corporaciones.

Culiacán, el municipio con más bajas policiales

La capital del estado concentra el mayor número de agentes caídos. La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) de Culiacán notificó en su respuesta oficial que 34 policías municipales habían sido asesinados hasta ese momento.

PUBLICIDAD

Mientras las dependencias procesaban las solicitudes de transparencia, cuatro agentes más de esa misma corporación perdieron la vida. El total de elementos de la SSPyTM de Culiacán víctimas de homicidio ascendió así a 38.

La capital sinaloense también lidera la estadística estatal. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado registró 14 bajas por homicidio en casi 20 meses, 10 de ellas en territorio culiacanense.

Imagen de archivo. Miembros de la Guardia Nacional custodian la escena de un crimen donde un hombre fue asesinado a tiros, mientras la violencia y la crisis económica se intensifican en Culiacán un año después del secuestro y extradición del líder del Cártel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, a Estados Unidos, en Culiacán, estado Sinaloa, México. 7 de julio de 2025. REUTERS/Jesus Bustamante
Imagen de archivo. Miembros de la Guardia Nacional custodian la escena de un crimen donde un hombre fue asesinado a tiros, mientras la violencia y la crisis económica se intensifican en Culiacán un año después del secuestro y extradición del líder del Cártel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, a Estados Unidos, en Culiacán, estado Sinaloa, México. 7 de julio de 2025. REUTERS/Jesus Bustamante

Los otros cuatro policías estatales cayeron fuera de la capital: dos en Navolato, uno en Mazatlán y uno en Ahome. La dispersión geográfica de los ataques revela que ningún rincón de la entidad quedó al margen.

El saldo en el resto del estado

De acuerdo con la Revista Espejo, Mazatlán ocupa el segundo lugar entre los municipios con más policías municipales asesinados. 11 elementos entre policías y agentes de tránsito fueron ejecutados en ese puerto durante el mismo periodo.

En Navolato, el ayuntamiento reconoció seis bajas entre policías y tránsitos municipales. En Escuinapa, la Dirección de Seguridad Pública reportó cuatro homicidios al momento de responder la solicitud, pero un quinto agente murió después de que el trámite fue enviado.

La Fiscalía General del Estado sumó sus propias pérdidas al recuento. Cinco agentes de investigación y un agente del Ministerio Público fueron ultimados, la mayoría en Culiacán.

Agresión y amenazas contra periodista en Sinaloa
Foto: Facebook / Juan Manuel Partida

El Ayuntamiento de Rosario fue la única dependencia que no emitió respuesta a la solicitud de información. Su silencio impide conocer si también registra bajas en ese municipio.

Los datos revelan además que los ataques no se limitaron a momentos de servicio activo. De los casos documentados, 50 agentes fueron asesinados mientras cumplían funciones operativas, y 23 se encontraban en “franco”, es decir, fuera de su horario de trabajo.

Al menos tres de los policías muertos ya estaban jubilados al momento del ataque. Un cuarto se encontraba en licencia de prejubilación cuando fue asesinado.

El patrón indica que la condición laboral de los agentes no determinó su vulnerabilidad. Tanto el uniforme como la vida civil resultaron insuficientes como protección ante la ola de violencia.

El número de cerca de 80 agentes caídos refleja una presión sostenida sobre instituciones de seguridad que operan en medio de una guerra que aún no concluye.

Google icon

Temas Relacionados

seguridadpolicíasSinaloaCártel de Sinaloanarcotráficomexico-noticiasmexico-narco

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gobierno de México alerta por fraude del falso bono del Día de las Madres 2026: buscan robar datos personales

La Secretaría de Bienestar desmintió la existencia de un apoyo por el 10 de mayo y pidió a la ciudadanía no ingresar a enlaces sospechosos difundidos en RRSS y WhatsApp

Gobierno de México alerta por fraude del falso bono del Día de las Madres 2026: buscan robar datos personales

SSC desplegará operativo de seguridad por conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros

Más de mil elementos de seguridad participarán en el operativo

SSC desplegará operativo de seguridad por conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 7 de mayo? STC presenta retrasos en 7 líneas

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 7 de mayo? STC presenta retrasos en 7 líneas

Excampeón les mundo manda mensaje contundente a Canelo Álvarez tras victoria de Benavidez: “Ya sé por qué no quieres pelear con él”

La contundente victoria del Monstruo Mexicano y la presencia del tapatío en la Arena causaron nuevamente cuestionamientos sobre por qué ambos pugilistas no han peleado

Excampeón les mundo manda mensaje contundente a Canelo Álvarez tras victoria de Benavidez: “Ya sé por qué no quieres pelear con él”

Pepinadas caseras: cómo preparar paletas congeladas de pepino con chamoy y chile en polvo

Una opción refrescante, fácil de hacer y con el equilibrio perfecto entre sabor ácido, dulce y picante para disfrutar durante los días de calor

Pepinadas caseras: cómo preparar paletas congeladas de pepino con chamoy y chile en polvo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Colectiva encuentra cuerpo de mujer embarazada en canal de aguas negras mientras buscaba a niña extraviada, en Edomex

Colectiva encuentra cuerpo de mujer embarazada en canal de aguas negras mientras buscaba a niña extraviada, en Edomex

“En mi país era conocido, no por cosas malas”: la insólita carta que envió El Chapo Guzmán al tribunal de EEUU tras el rechazo de su extradición

Sheinbaum responde a Trump sobre acusaciones de falta de acciones contra el narco, destaca reducción del 50% de homicidios

Intento de secuestro de un taxista desata balacera y deja cuatro muertos en Veracruz

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de mayo: “En mi país era conocido, no por cosas malas”: la insólita carta que envió El Chapo Guzmán al tribunal de EEUU tras el rechazo de su extradición

ENTRETENIMIENTO

Vocalista de El Recodo suplica apoyo tras desaparición de su sobrino el Día del Niño

Vocalista de El Recodo suplica apoyo tras desaparición de su sobrino el Día del Niño

Jorge Ortiz de Pinedo se aferra al humor, la resiliencia y la fe en su espera de un trasplante de pulmón

BTS en México en vivo: a horas de su primer concierto en el Estadio GNP Seguros, así se vive el ambiente

Emiliano Aguilar lanza fuerte mensaje a Pepe Aguilar por polémica de conciertos cancelados y bajas ventas en EEUU

Rebel Cats en el Teatro Metropólitan: todo lo que debes saber sobre el concierto y el homenaje a Vincent Van Rock

DEPORTES

Ivar Sisniega se pronuncia sobre polémica de la concentración en la Selección Mexicana: “Todo fue un malentendido”

Ivar Sisniega se pronuncia sobre polémica de la concentración en la Selección Mexicana: “Todo fue un malentendido”

Excampeón les mundo manda mensaje contundente a Canelo Álvarez tras victoria de Benavidez: “Ya sé por qué no quieres pelear con él”

Técnico del LAFC llama ‘payaso’ a Mohamed por festejo en la semifinal de la Concachampions: “Debes tener clase”

Zapopan volverá a recibir la Copa México de clavados en julio de 2026

El Chiringuito de Jugones se burla de la Selección Mexicana por el conflicto con jugadores de Chivas y Toluca