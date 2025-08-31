México

EEUU exige indagatoria a Frank Pérez, defensor de El Z 40, exlíder de Los Zetas, por posible conflicto de interés

El litigante se mantiene en el centro de la controversia y enfrenta cuestionamientos por su papel en el caso mientras fiscales advierten posibles represalias y vínculos peligrosos

Por Fabián Sosa

Guardar
El Departamento de Justicia de
El Departamento de Justicia de EE.UU. pide investigar a Frank Pérez por posible conflicto de interés en el caso de Miguel Treviño Morales. (REUTERS/Jane Rosenberg)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a una corte federal en Washington que se inicie una investigación especial en contra de Frank Pérez, quien figura como defensor de Miguel Treviño Morales alias “El Z-40”.

La razón detrás es por un posible conflicto de interés por su participación en casos relacionados con otros líderes criminales. Pérez representa a figuras como Ismael “El Mayo” Zambada, quien recién se declaró culpable en ese país, y a Antonio Oseguera Cervantes, hermano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre otros.

En una moción presentada ante el juez Trevor McFadden, los fiscales advirtieron que, aunque Pérez había manifestado su intención de retirarse como abogado de Treviño Morales por los riesgos de conflicto, la separación no se ha concretado.

Intereses en juego

Frank Pérez representa a otros
Frank Pérez representa a otros líderes criminales, lo que podría afectar el juicio contra 'El Z-40'. (REUTERS/Brendan McDermid)

El gobierno estadounidense envió comunicados demandando la salida formal del litigante, pero, a pesar de los plazos otorgados, el defensor continúa en el caso sin haber presentado su renuncia.

El Departamento de Justicia destacó que el conflicto surge porque Frank Pérez representa a otros procesados que podrían ser llamados como testigos en el juicio que enfrenta Treviño Morales, extraditado de México a Estados Unidos en febrero pasado.

“Por las razones expuestas, el gobierno solicita que el Tribunal lleve a cabo una investigación de conflictos respecto a la representación del señor Pérez a Miguel Treviño Morales”, sostuvieron los fiscales en un documento citado por Grupo Multimedios.

Las autoridades subrayaron además que Miguel Treviño Morales conserva influencia y la capacidad de represalias, aun desde prisión. En su escrito, los fiscales señalaron que el acusado lideró una de las organizaciones criminales más violentas y que, aún encarcelado, habría seguido participando en actividades delictivas.

“Como líder de Los Zetas, ejerció violencia terrorista contra la población civil, las fuerzas del orden y los cárteles rivales para facilitar el tráfico de narcóticos”, refiere el texto judicial.

Ante la sensibilidad del caso, el Departamento de Justicia pidió que, si debe revelarse una lista de testigos en la resolución de este tema, dicha información permanezca bajo reserva y no sea accesible ni a Treviño Morales ni a sus representantes legales, salvo el propio Pérez y el abogado de conflictos designado por la corte.

Miguel Ángel Treviño Morales enfrenta cargos de narcotráfico ante la corte de Washington y podría alcanzar la cadena perpetua. El proceso contra él y su hermano, Omar Treviño Morales “El Z-42”, incluye una revisión programada para octubre, informó Grupo Multimedios.

Temas Relacionados

SeguridadZ-40Los ZetasNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo 31 de agosto: fuertes peleas previo a la quinta eliminación

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos

La famosa cantante argentina Emilia Mernes se burla de Ángela Aguilar con frase sobre Nodal y redes le aplauden

La estrella no dudó en recrear una de las frases más virales de la mexicana que le han generado burlas

La famosa cantante argentina Emilia

90’s Pop Tour convertirá el Auditorio Nacional en un “Antro”: fechas, elenco y todo lo que debes saber

Este concepto musical está de regreso a los escenarios

90’s Pop Tour convertirá el

Violencia en el Metro de la CDMX: dos mujeres policías, una embarazada, fueron golpeadas en diferentes estaciones

Uno de los incidentes fue compartido en redes sociales

Violencia en el Metro de

Efemérides del 31 de agosto: muere Lady Di, nace Richard Gere y Michael Jackson lanza el álbum Bad

Acontecimientos que cambiaron el rumbo de la humanidad y que se recuerdan este día

Efemérides del 31 de agosto:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tiroteo en Hidalgo: mueren dos

Tiroteo en Hidalgo: mueren dos policías tras atender reporte de robo en Mixquiahuala

Operativo en Guadalupe y Calvo desmantela punto de halconeo clandestino, aseguran armas y equipo táctico

Reclutamiento forzado: hallan sin vida a dos menores que peleaban por el CJNG en Sinaloa, UdeG advierte repunte de secuestros

Aseguran armamento, más de 100 kilos de presunta metanfetamina y equipo táctico tras cateo en un domicilio de Culiacán

Estos son los municipios del Edomex donde opera la M4, célula vinculada al CJNG dedicada a la extorsión

ENTRETENIMIENTO

La famosa cantante argentina Emilia

La famosa cantante argentina Emilia Mernes se burla de Ángela Aguilar con frase sobre Nodal y redes le aplauden

90’s Pop Tour convertirá el Auditorio Nacional en un “Antro”: fechas, elenco y todo lo que debes saber

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo 31 de agosto: fuertes peleas previo a la quinta eliminación

Familia Aguilar y Javier Ceriani se enfrentan en redes sociales: “Venden una ilusión de familia prestigiosa”

Edwin Luna reacciona a rumores sobre su orientación y al apodo de la ‘Reina Grupera’

DEPORTES

Alcalde de Benito Juárez amenaza

Alcalde de Benito Juárez amenaza con acciones legales contra David Faitelson tras polémica por el partido América vs Pachuca

Cruz Azul vence a las Chivas en el Estadio Akron y se lleva los tres puntos a casa

Nacho Beristáin y su contundente análisis de la pelea Canelo vs Crawford: “Técnicamente es un poco mejor”

Ex técnico del América llega a un club “grande” de Chile que está en crisis

Terence Crawford y su reacción al sparring de Jaron Ennis con Canelo Álvarez: “Eso solo demuestra cuánto me respeta”