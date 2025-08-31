México

Abelito sangra tras accidente en La Casa de los Famosos México 3: el momento exacto

El influencer está nominado hoy en el reality show de Televisa

Por Armando Pereda

El participante sufrió un accidente
El participante sufrió un accidente en el reality - Foto: Televisa

Abelito terminó herido tras la reciente fiesta dentro de La Casa de los Famosos México 3, donde incluso mostró que sangraba, según se puede ver en videos que circulan en redes sociales.

El evento empezó como una celebración tranquila, pero la situación se descontroló y la noche acabó con un golpe en la cabeza para el concursante.

La fiesta tenía un ambiente hawaiano y reunió a los once participantes con música, pizza y mucho ánimo. Cuando sonó la canción “Qué bonita vecindad”, famosa por “El Chavo del 8”, todos cantaron y la emoción subió. Fue entonces que entre empujones y jaloneos, Abelito resultó lastimado.

El influencer está nominado para salir. Crédito: La Casa de los Famosos México 3

Reacciones al accidente de Abelito

Facundo, quien el viernes pasado fue salvado por el líder de la semana, Shiki, dio su opinión de lo que sucedió en el jardín de esta casa, de acuerdo a lo que se pudo ver en la transmisión 24/7.

“Si yo estaba bien pacifista, wey”, en referencia a cómo se salió de control el ambiente. Mariana Botas relató: “A mí me tiraron y me pegaron la rodilla”, mientras que Aldo de Nigris agregó: “Mira wey, yo te estaba haciendo así, carnal, cuidándote en el video y agarraste una chancla y me hiciste pum. Me reventaste, perr...”.

En las imágenes se observa que después del caos Abelito pregunta quién lo zarandeó y señala con sorpresa: “Estoy sangrando, wey”. Esto prendió las alarmas tanto dentro de la casa como fuera, donde los seguidores expresaron preocupación ante lo ocurrido.

Abelito ya no oculta su
Abelito ya no oculta su rechazo hacia Mariana Botas dentro de la casa. (Fotos: La Casa de los Famosos México / Facebook)

Por ahora, no se ha dado a conocer si Abelito recibió atención médica tras el golpe, pero este accidente se suma a otros momentos intensos dentro de La Casa de los Famosos México 3, donde la convivencia a veces supera los límites y la competencia genera situaciones inesperadas.

La audiencia del reality permanece atenta a cualquier actualización sobre la salud de Abelito y al desarrollo de la competencia después de este episodio.

Fans atentos de lo que sucede en el programa

Los videos del momento siguen circulando en redes sociales, provocando comentarios y reacciones de fans. El interés sobre el bienestar de los concursantes y lo que ocurrirá luego de este incidente se mantiene alto, mientras la producción analiza los siguientes pasos.

Será la noche de este domingo cuando se viva la quinta gala de eliminación en donde una celebridad más saldrá de este encierro vigilado totalmente por diversas cámaras y micrófonos. Los nominados vivirán un momento de sinceramiento en donde la tensión subirá de nivel.

Abelito es comparado con un
Abelito es comparado con un “mono” en La Casa de los Famosos México y surge indignación en redes sociales

