Vinculan a proceso a Diego “N”, presunto miembro de “Los 300” por secuestro

Vinculan a Proceso a Diego N por la presunta detención de policías municipales en operativos contra el despojo (FGJEM)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo la vinculación a proceso contra Diego “N”, señalado como presunto integrante de la organización social autodenominada “Sindicato Los 300” y/o “Unión 300”, por su probable participación en el delito de privación de la libertad en agravio de elementos de la policía municipal de Ecatepec de Morelos.

De acuerdo con la indagatoria, los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Los Héroes Primera Sección, en Ecatepec, donde policías municipales custodiaban un inmueble asegurado previamente dentro de una investigación por despojo.

Durante las labores de vigilancia, los uniformados detectaron que los sellos colocados en el domicilio habían sido violentados, motivo por el cual detuvieron a Diego “N”.

Sin embargo, un grupo de personas presuntamente vinculadas con “Los 300” habrían impedido la captura y retuvieron a los policías municipales, lo que derivó en un enfrentamiento.

Prisión preventiva justificada

Vinculan a Diego N por presunto secuestro, relacionado con el "Sindicato Los 300" en Ecatepec (FGJEM)

En apoyo acudieron elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y más efectivos de la policía local, quienes también fueron agredidos físicamente.

La FGJEM precisó que durante estos hechos los presuntos integrantes de la organización realizaron detonaciones de arma de fuego.

En medio del altercado, un hombre resultó lesionado por disparo y fue trasladado a un hospital de la zona, donde lamentablemente perdió la vida debido a la gravedad de las heridas.

Tras ser asegurado, Diego “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público, que integró la carpeta de investigación correspondiente.

Posteriormente fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, donde un juez determinó vincularlo a proceso por privación de la libertad, fijando un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria. Como medida cautelar, se le impuso la prisión preventiva justificada.

La Fiscalía mexiquense recordó que al detenido se le debe considerar inocente en tanto no exista una sentencia condenatoria en su contra. Asimismo, reiteró su compromiso de combatir los delitos cometidos por presuntas organizaciones sociales que atentan contra la seguridad de la ciudadanía y las instituciones.

Con este proceso, la FGJEM busca fortalecer la investigación en torno a las actividades del “Sindicato Los 300” y su posible implicación en delitos de alto impacto registrados en el municipio de Ecatepec.