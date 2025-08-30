México

Tren de Kansas City Southern impacta a tráiler estacionado sobre las vías en Monterrey

Pese a lo aparatoso del incidente ferroviario no hubo consecuencias mayores ni muertes que lamentar, solo toneladas regadas de maíz

Por Eduardo Marsan

Guardar
Tren impacta a tráiler estacionado
Tren impacta a tráiler estacionado sobre las vías en Monterrey

Un accidente ferroviario alteró la tarde del viernes en la Colonia Talleres de Monterrey, cuando una locomotora de Kansas City Southern impactó contra un tractocamión de Servicios Transportes Priford, en el cruce de Prolongación Colón y Capitán Aguilar, en Nuevo León.

El incidente movilizó a los cuerpos de emergencia y generó inquietud entre los habitantes de la zona, aunque no se reportaron heridos graves, aproximadamente a las 16:20 horas del viernes 29 de agosto.

¿Qué ocurrió?

Tal parece que la imprudencia humana fue la culpable de que una locomotora, identificada con el número 4720 de la citada empresa no alcanzó a frenar a tiempo y terminó por colisionar con un tractocamión, que estaba estacionado sobre las vías férreas. El vehículo de carga, registrado con el número económico 06-AC-5Z, quedó destrozado tras el impacto.

Tren colisiona con tráiler que
Tren colisiona con tráiler que transportaba maíz. Screenshot @RvTallerbeto

Cabe destacar que el conductor del tractocamión recibió atención de primeros auxilios en el lugar por los servicios de emergencia estatal, no obstante, el personal médico confirmó que no presentaba lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

En el momento del accidente, el tractocamión transportaba derivados del maíz mismos que quedaron regados por la zona de colusión. Las autoridades no reportaron derrames ni afectaciones a la carga, lo que ayudó a mantener la situación bajo control y a evitar riesgos adicionales para la población y el entorno.

Es preciso decir que el incidente provocó caos vial en la zona sobre las avenidas Colón, Venustiano Carranza, Arteaga, partes de las calles de las colonias Mitras Sur y Centro, por el accidente en sí y por las maniobras para movilizar el tren, ya que remover el tráiler con otra unidad y levantar los escombros generados por el impacto, lo cual llevó varias horas, pues hasta las 19 horas la circulación seguía comprometida.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil Monterrey y personal de Movilidad Municipal acudieron al sitio para coordinar las labores y garantizar la seguridad en la zona. Su intervención permitió atender al conductor, asegurar el área y organizar el operativo necesario para liberar el vehículo de carga.

A través de sus redes sociales, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey anunció el cierre temporal del cruce y solicitó a los automovilistas tomar vías alternas.

Ante la falta del transporte público que se hallaba varado debido al congestionamiento vial, cientos de peatones tuvieron que caminar varios kilómetros para poder transportarse a sus labores u hogares.

Temas Relacionados

Accidente ferroviarioColonia Talleres de MonterreyKansas City SouthernServicios Transportes PrifordProtección Civil de Nuevo León

Más Noticias

Socavón en Iztapalapa: SEGIAGUA inicia estudios y trabajos de reparación

El socavón se localiza sobre un colector de gran diámetro, con 2.44 metros y a 7 metros de profundidad

Socavón en Iztapalapa: SEGIAGUA inicia

Caso Ayotzinapa: Tribunal ratifica orden de captura contra Tomás Zerón mientras “El Cepillo” demanda por tortura

Las solicitudes de compensación y las acusaciones cruzadas reflejan la complejidad jurídica y política que rodea el caso

Caso Ayotzinapa: Tribunal ratifica orden

Popocatépetl tuvo 44 exhalaciones este 30 de agosto

El Popocatépetl es uno de los volcanes más activos de México y se encuentra en los límites territoriales de Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl tuvo 44 exhalaciones este

Javier Ceriani acusa a Aldo de Nigris de usar esteroides en LCDLF y redes creen que ‘perdió credibilidad’: “Nefasto”

Reacciones intensas y opiniones divididas surgen en plataformas digitales

Javier Ceriani acusa a Aldo

Marciala Razo, de 81 años, quien regalaba comida a indigentes, fue asesinada en Atizapán

La mujer de 81 años fue hallada dentro de una bodega en su domicilio

Marciala Razo, de 81 años,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caso Ayotzinapa: Tribunal ratifica orden

Caso Ayotzinapa: Tribunal ratifica orden de captura contra Tomás Zerón mientras “El Cepillo” demanda por tortura

Extorsión, secuestro y homicidio: la caída de la célula “M4″ del CJNG en operativos simultáneos en Edomex | VIDEO

Detienen a “El Jony”, presunto líder de “Los Torrijos”, grupo delictivo en Edomex

Un camino de zapatos vacíos visibiliza la crisis de desaparecidos en Sinaloa

Sinaloa inaugura tres centros forenses y blinda seguridad a madres buscadoras ante ola de desapariciones

ENTRETENIMIENTO

Javier Ceriani acusa a Aldo

Javier Ceriani acusa a Aldo de Nigris de usar esteroides en LCDLF y redes creen que ‘perdió credibilidad’: “Nefasto”

‘Dr Simi La Película’ es una realidad: así luce el primer avance oficial de la cinta animada | VIDEO

“Nuestro gallo”: Belanova invita a Aldo de Nigris a ‘bailar juntos’ tras la final de La Casa de los Famosos 2025

“A cantar narcocorridos”: Luis R. Conriquez revela que volverá a dar un show en Texcoco tras trifulca

Cristian Castro afirma que se casará con Mariela Sánchez en la Basílica de Guadalupe e incluso reveló la fecha

DEPORTES

Chivas vs Cruz Azul: cuándo,

Chivas vs Cruz Azul: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la jornada 7 del Apertura 2025

¡Va por tele abierta! Horario y por dónde ver en México la final de Leagues Cup entre Inter Miami vs Seattle Sounders

Místico agradece a la afición mexicana tras su triunfo en el Grand Prix Internacional 2025 del CMLL: “Lo prometido es deuda, el trofeo se queda en casa”

WWE Clash In Paris 2025: cartelera, cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo

Galería del CMLL Grand Prix Internacional 2025: Místico el gran triunfador