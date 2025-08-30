Tren de Kansas City Southern impacta a tráiler estacionado sobre las vías en Monterrey

Tren impacta a tráiler estacionado sobre las vías en Monterrey

Un accidente ferroviario alteró la tarde del viernes en la Colonia Talleres de Monterrey, cuando una locomotora de Kansas City Southern impactó contra un tractocamión de Servicios Transportes Priford, en el cruce de Prolongación Colón y Capitán Aguilar, en Nuevo León.

El incidente movilizó a los cuerpos de emergencia y generó inquietud entre los habitantes de la zona, aunque no se reportaron heridos graves, aproximadamente a las 16:20 horas del viernes 29 de agosto.

¿Qué ocurrió?

Tal parece que la imprudencia humana fue la culpable de que una locomotora, identificada con el número 4720 de la citada empresa no alcanzó a frenar a tiempo y terminó por colisionar con un tractocamión, que estaba estacionado sobre las vías férreas. El vehículo de carga, registrado con el número económico 06-AC-5Z, quedó destrozado tras el impacto.

Tren colisiona con tráiler que transportaba maíz. Screenshot @RvTallerbeto

Cabe destacar que el conductor del tractocamión recibió atención de primeros auxilios en el lugar por los servicios de emergencia estatal, no obstante, el personal médico confirmó que no presentaba lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

En el momento del accidente, el tractocamión transportaba derivados del maíz mismos que quedaron regados por la zona de colusión. Las autoridades no reportaron derrames ni afectaciones a la carga, lo que ayudó a mantener la situación bajo control y a evitar riesgos adicionales para la población y el entorno.

Es preciso decir que el incidente provocó caos vial en la zona sobre las avenidas Colón, Venustiano Carranza, Arteaga, partes de las calles de las colonias Mitras Sur y Centro, por el accidente en sí y por las maniobras para movilizar el tren, ya que remover el tráiler con otra unidad y levantar los escombros generados por el impacto, lo cual llevó varias horas, pues hasta las 19 horas la circulación seguía comprometida.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil Monterrey y personal de Movilidad Municipal acudieron al sitio para coordinar las labores y garantizar la seguridad en la zona. Su intervención permitió atender al conductor, asegurar el área y organizar el operativo necesario para liberar el vehículo de carga.

A través de sus redes sociales, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey anunció el cierre temporal del cruce y solicitó a los automovilistas tomar vías alternas.

Ante la falta del transporte público que se hallaba varado debido al congestionamiento vial, cientos de peatones tuvieron que caminar varios kilómetros para poder transportarse a sus labores u hogares.