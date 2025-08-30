México

Sheinbaum da banderazo de salida a trenes de repavimentación desde Acolman

Además de la entidad mexiquense, Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Jalisco, Baja California Sur y Colima serán otros estados beneficiados

Por Eduardo Marsan

Guardar
Banderazo de inicio de labores
Banderazo de inicio de labores de los trenes de repavimentación, Claudia Sheinbaum

Desde el municipio de Acolman, Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio el banderazo de inicio de los trabajos de los nuevos trenes de repavimentación.

La mandataria estuvo acompañada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez; el titular de la Secretaria de Comunicaciones Infraestructura y Transportes (SCIT), Jesús Esteva Medina; entre otros funcionarios.

El objetivo

Cabe decir que los trenes de repavimentación son un conjunto de maquinaria especializada que trabaja de manera coordinada para el reencarpetamiento de las vialidades integrado por planta de asfalto, camión cisterna, cortadoras, trituradoras, pavimentadoras y compactadoras.

La titular del Ejecutivo expresó que el objetivo de la iniciativa tiene por objeto “dejar al 100 todas las carreteras federales del país” lo cual se llevará a cabo de la siguiente manera:

  • Mucha honestidad y trabajo en el proyecto.
  • Usar un esquema distinto de pavimentación (anteriormente todo se contrataba).
  • Aprovechar la capacidad técnica del personal de la SCIT.
  • Reducir costos.
  • Adquisición de maquinaria.

Enfatizó que, “Cuando se hacen encuestas la gente habla de varios problemas que le afectan (...) se pensaría que la gente diría que el principal problema es la inseguridad, ¡pero no!, la gente dice bacheo, arreglo de caminos, arreglo de calles, arreglo de carreteras”, destacó.

De igual forma se comprometió a que a mediados del 2026 estará hecha una primera rehabilitación de todas las carreteras federales del país, “en algunos casos repavimentación profunda, en otros casos bacheo, pero que estemos en una condición completamente distinta”. Se trata de un programa que fue anunciado y prometido varias veces.

Por último, felicitó a todos los trabajadores que participan en dichas labores. “Los camineros que arreglan, que caminan, que trabajan por el bien del pueblo de México, muchas gracia a todas y a todos y que viva el Estado de México”, externó.

Claudia Sheinbaum trenes de pavimentación
Claudia Sheinbaum trenes de pavimentación

Por su parte, la gobernadora aseguró que “Las acciones forman parte del parte del Plan Integral del Oriente que además de temas de movilidad contempla temas de educación, salud y transporte. Añadió que ”Las obras van a beneficiar no solamente en servicio, sino va a dignificar a los transeúntes y de aquellos que anden en carreteras puedan moverse con mayor facilidad”.

Durante su intervención, Esteva Medina, indicó que “la inversión de conservación de vialidades para el 2025 es de casi 17 mil millones de pesos, destinados para una red conformada por 47 mil 914 kilómetros, lo cual genera 37 empleos directos”.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumTrenes de repavimentaciónCarreteras federalesSICTGobierno de Méxicomexico-noticias

Más Noticias

¿Qué es el Phubbing, el hábito que amenaza las relaciones personales ?

Las redes sociales y la tecnología se han convertido en un elemento primordial en la vida cotidiana

¿Qué es el Phubbing, el

Desayuno saludable: ¿Por qué no debe faltar el huevo en tu dieta diaria?

Es un alimento esencial para sus beneficios nutricionales y por qué debes incluirlo todas las mañanas

Desayuno saludable: ¿Por qué no

Mercomuna 2025: ¿Cuáles son los comercios que aceptan los vales de despensa en CDMX?

Impulsado por el Gobierno de la CDMX, permite a las familias en situación de vulnerabilidad canjearlos en más de 15 mil comercios

Mercomuna 2025: ¿Cuáles son los

Tren de Kansas City Southern impacta a tráiler estacionado sobre las vías en Monterrey

Pese a lo aparatoso del incidente ferroviario no hubo consecuencias mayores ni muertes que lamentar, solo toneladas regadas de maíz

Tren de Kansas City Southern

Madres mexicanas se enfrentan en un Torneo de Lanzamiento de Chancla y video se vuelve viral

El evento de lanzamiento de chancla se convirtió en fenómeno viral, mostrando cómo la destreza de las madres mexicanas se ha transformado en un juego competitivo

Madres mexicanas se enfrentan en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caso Ayotzinapa: Tribunal ratifica orden

Caso Ayotzinapa: Tribunal ratifica orden de captura contra Tomás Zerón mientras “El Cepillo” demanda por tortura

Extorsión, secuestro y homicidio: la caída de la célula “M4″ del CJNG en operativos simultáneos en Edomex | VIDEO

Detienen a “El Jony”, presunto líder de “Los Torrijos”, grupo delictivo en Edomex

Un camino de zapatos vacíos visibiliza la crisis de desaparecidos en Sinaloa

Sinaloa inaugura tres centros forenses y blinda seguridad a madres buscadoras ante ola de desapariciones

ENTRETENIMIENTO

Javier Ceriani acusa a Aldo

Javier Ceriani acusa a Aldo de Nigris de usar esteroides en LCDLF y redes creen que ‘perdió credibilidad’: “Nefasto”

‘Dr Simi La Película’ es una realidad: así luce el primer avance oficial de la cinta animada | VIDEO

“Nuestro gallo”: Belanova invita a Aldo de Nigris a ‘bailar juntos’ tras la final de La Casa de los Famosos 2025

“A cantar narcocorridos”: Luis R. Conriquez revela que volverá a dar un show en Texcoco tras trifulca

Cristian Castro afirma que se casará con Mariela Sánchez en la Basílica de Guadalupe e incluso reveló la fecha

DEPORTES

Chivas vs Cruz Azul: cuándo,

Chivas vs Cruz Azul: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la jornada 7 del Apertura 2025

¡Va por tele abierta! Horario y por dónde ver en México la final de Leagues Cup entre Inter Miami vs Seattle Sounders

Místico agradece a la afición mexicana tras su triunfo en el Grand Prix Internacional 2025 del CMLL: “Lo prometido es deuda, el trofeo se queda en casa”

WWE Clash In Paris 2025: cartelera, cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo

Galería del CMLL Grand Prix Internacional 2025: Místico el gran triunfador