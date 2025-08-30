¿Quieres estudiar en EEUU? Esta será la nueva norma para obtener una visa

Los estudiantes internacionales podrían estar sujetos a una nueva medida implementada por el gobierno de Donald Trump. (Crédito: Difusión - AP)

El miércoles, 27 de agosto de 2025, la Administración Trump anunció una propuesta de norma destinada a limitar el tiempo de permanencia en Estados Unidos de ciertos titulares de visados, entre ellos los estudiantes extranjeros. Si se concreta, esta reglamentación buscaría reducir el abuso de los visados y aumentar la capacidad del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para investigar y supervisar a quienes se acogen a estos permisos.

Un portavoz del DHS afirmó que con anterioridad “las Administraciones anteriores han permitido que los estudiantes extranjeros y otros titulares de visados permanezcan en los Estados Unidos de forma prácticamente indefinida”, lo que, según sus palabras, representa un riesgo para la seguridad, un costo significativo para los contribuyentes y un perjuicio para los ciudadanos estadounidenses.

Según el mismo portavoz, “esta nueva norma propuesta pondría fin a ese abuso de una vez por todas, al limitar el tiempo que determinados titulares de visados pueden permanecer en Estados Unidos, lo que aliviaría la carga que supone para el Gobierno federal supervisar adecuadamente a los estudiantes extranjeros y sus antecedentes”.

Desde 1978, los titulares del visado F, categoría asignada a estudiantes internacionales, han sido admitidos en Estados Unidos bajo la modalidad de “duración del estatus”, con la posibilidad de permanecer por un período indefinido sin la obligación de someterse a controles ni verificaciones adicionales. Las autoridades consideran que este marco ha permitido que algunos estudiantes extranjeros se conviertan en “estudiantes perpetuos”, aprovechando esta flexibilidad para permanecer indefinidamente matriculados en cursos de educación superior.

Según el texto de la nueva norma propuesta, el Gobierno federal establecería períodos de admisión y prórroga limitados para los estudiantes extranjeros y visitantes de intercambio, ajustados a la duración de su respectivo programa, sin exceder los cuatro años.

Los estudiantes extranjeros podrían estar sujetos a una evaluación. (Crédito: AP)

Para los representantes de medios de comunicación extranjeros, se establecería un período máximo de admisión inicial de 240 días. Estos periodistas podrían solicitar una prórroga de hasta otros 240 días, aunque no podría superar la duración de su misión temporal.

La propuesta también establece que los estudiantes extranjeros, participantes en programas de intercambio y profesionales de los medios de comunicación con visados bajo períodos de tiempo definidos deberán solicitar una extensión de estancia al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Esta solicitud implicaría evaluaciones periódicas realizadas por el DHS, requisito indispensable para que la persona pueda permanecer en el país por un tiempo adicional.

El objetivo de estos cambios, según el DHS, es asegurar una supervisión adecuada a través del SEVP (Student and Exchange Visitor Program) y el SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System), facilitando el acceso a información sobre los extranjeros con visado y disminuyendo el número de personas que permanecen en Estados Unidos fuera de los límites legales de sus permisos.

La propuesta de esta norma, presentada originalmente bajo la presidencia de Donald Trump en 2020, fue retirada en 2021 por la Administración Biden, decisión que, según fuentes oficiales, afectó de manera negativa a los ciudadanos y contribuyentes estadounidenses.