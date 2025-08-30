Extorsión, secuestro y homicidio: la caída de la célula “M4″ del CJNG en operativos simultáneos en Edomex | VIDEO

Ficha de detención tras la caída de "El Davis", líder original de la célula delictiva. (FOTO: FGJEM)

Nueve presuntos integrantes de la célula criminal M4 afines al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos en el Estado de México, señalados por su posible implicación en delitos de extorsión, secuestro y homicidio que afectaron a operadores de transporte público, conductores particulares y comercios en varios municipios del Valle de México.

La operación, resultado de una estrategia nacional contra la extorsión, se realizó mediante la colaboración de autoridades federales y estatales, representando un golpe relevante contra la criminalidad organizada en la región.

Fuentes consultadas por Infobae México, señalaron que la acción coordinada involucró a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Seguridad estatal, mismas que desplegaron operativos en municipios como Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero, Tepotzotlán y Tlalnepantla, donde la célula “M4” operaba principalmente en agravio de sectores vulnerables.

El inicio de un gran operativo de seguridad

Uno de los momentos clave del operativo ocurrió en la carretera Progreso-Villa del Carbón, en la colonia San José El Vidrio, municipio de Nicolás Romero.

Extorsión, secuestro y homicidio: la caída de la célula “M4″ del CJNG en operativos simultáneos Crédito: Especial

En el sitio, seis integrantes del grupo fueron capturados tras amenazar con un arma de fuego a un operador de transporte público, exigiendo el pago de una cuota para permitirle trabajar y no causarle daño a él o a su vehículo.

Según la investigación, los sujetos se identificaron como miembros del CJNG y ofrecieron “protección” a cambio de dinero, una práctica que, de acuerdo con las autoridades, también se extendía a comercios formales como barberías.

Los detenidos en este operativo fueron identificados como Marco Antonio “N”, Alejandro “N”, José Manuel “N”, Jhoan “N”, Brandon Ricardo “N” y Gerardo “N”.

Posteriormente, las indagatorias permitieron la captura de Erick “N”, alias M4, señalado como líder de la célula. De acuerdo con la investigación del gabinete, se determinó que Erick “N” asumió el mando tras la detención en 2021 de David “N”, alias El Davis, quien cumple una condena de 62 años de prisión por homicidio en el Penal de Tenango del Valle.

De acuerdo con los detenidos, ellos tienen relación con el CJNG. (FOTO: FGJEM)

La estructura de la célula “M4” mantenía vínculos con el CJNG y, tras la caída de su líder original, Erick “N” continuó las actividades delictivas. Entre los hechos que se le atribuyen figura la extorsión a un propietario de una barbería en Nicolás Romero, donde, días antes de su detención, presuntamente realizó disparos como método de presión para obtener dinero.

El informante dentro de la Fiscalía en el Estado de México

Dentro de la misma investigación, Arturo “N” fue identificado como informante de la célula dentro de la Fiscalía estatal, además de estar implicado en la venta de estupefacientes y homicidios.

A este individuo se le cumplimentó una orden de aprehensión por homicidio, relacionado con un ataque armado ocurrido el 2 de febrero de 2025 en la avenida Emiliano Zapata, colonia El Tráfico, donde, en complicidad con otros sujetos, habría privado de la vida a un hombre.

En relación con este caso, también fue detenido Eduardo “N”, alias El Diamante, presuntamente vinculado al mismo homicidio.