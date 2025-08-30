Facundo arremete contra Alexis Ayala tras ser salvado de la eliminación

Facundo confronta a Alexis Ayala. (ViX)

El Robo de la Salvación volvió a sacudir la tensión dentro de La Casa de los Famosos México 2025, no solo por el resultado de la competencia, sino por el cruce de palabras que protagonizaron Facundo y Alexis Ayala minutos después de conocerse que el conductor fue salvado de la placa de nominados.

La noche parecía tomar un giro a favor del Cuarto Noche, ya que tanto Aldo de Nigris como Alexis estaban en competencia directa con Shiky por obtener el poder de la salvación. Sin embargo, fue el español quien, con apenas 50 puntos de diferencia, logró defender el privilegio y nuevamente darle ventaja al Cuarto Día.

Ya con el poder en sus manos, Shiky se dirigió al resto de los habitantes y, con un mensaje cargado de emoción, anunció su decisión: “Querido Diego y Odalys, lo tengo muy claro… y eres tú, tú, la familia, Diego es la familia… ¡Facundo!”. Así, el conductor abandonó oficialmente la placa de nominados y aseguró su permanencia en el reality, al menos por una semana más.

Facundo y Alexis Ayala se han confrontado en diversas ocasiones. (Captura de pantalla)

Pero la verdadera sorpresa vino después. Mientras el Cuarto Noche salía cabizbajo del SUM, sabiendo que una vez más estuvieron cerca pero no lograron cambiar el rumbo del juego, Facundo no tardó en bromear sobre el desempeño de Alexis Ayala, quien no sumó puntos en una de las rondas clave.

“Cae en 50 o peor cuando cae afuera. Algo traes de karma, espero que a nadie nunca le pase eso”, dijo Facundo en tono burlón. La respuesta de Alexis no se hizo esperar: “Como cuando salen de tu cuarto, ¿no? También, ya las últimas… algo tiene que ver ahí”, refiriéndose a las múltiples eliminaciones de habitantes del Cuarto Día.

El ambiente se tornó tenso, con un cruce que, aunque disfrazado de humor, dejó ver los roces entre ambos equipos. Facundo, lejos de retractarse, lanzó otra indirecta: “Es lo bueno de ser buena persona”, insinuando que su permanencia se debe a su actitud, mientras que otros, como Alexis, no corren con la misma suerte.

Aldo también comentó con ironía: “Les están tirando paro… el destino”, sumándose al sentimiento de frustración general del Cuarto Noche, que ya acumula varias derrotas en momentos clave del juego.

Shiky devuelve el favor y salva a Facundo de la eliminación. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Facundo, en el confesionario, confesó sentirse tranquilo por no estar nominado, aunque triste por no poder asistir a la cena de nominados. Aseguró que sí esperaba la salvación por parte de Shiky, y celebró su triunfo convencido de que sería él quien abandonaría la placa.

Con esta decisión, los nominados de la semana son:

Aarón Mercury

Abelito, Aldo de Nigris

Alexis Ayala

Dalílah Polanco

Mar Contreras

Mariana Botas

Uno de ellos abandonará la Casa este domingo, y el público ya puede votar por su favorito para salvarlo.

La tensión entre Facundo y Alexis podría escalar aún más conforme se acerca la gala de eliminación. El juego ya no solo se decide en competencias: las palabras también pesan.