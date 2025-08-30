Cómo preparar ensalada de papas al pesto, una receta saludable y llena de vitaminas

Ensalada de papas al pesto, una guarnición saludable para la hora de la comida. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ocasiones puede ser complicado encontrar las guarniciones y los complementos perfectos para las comidas, esos que se puedan acoplar a los sabores y texturas de las comidas. Pero en este caso la ensalada de papas al pesto es la ideal para acompañar platillos, aportando nutrientes además de una combinación exquisita de sabores que la hacen auténtica.

Esta guarnición contiene ingredientes como el ajo y la cebolla dos de los elementos esenciales para la cocina y las comidas, condimentos que sirven para dar sabor y que contienen valores nutricionales altos como el ajo que tiene “propiedades antioxidantes, el ajo también posee cualidades cardioprotectoras, anticancerígenas, antiinflamatorias, inmunomoduladoras, antidiabéticas, antiobesidad y propiedades antibacteriales” menciona el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD).

Y la cebolla que además de poseer múltiples propiedades ayuda a “contener vitamina C y fibra, así como macro y micronutrientes que ayudan a mantener la salud en buenas condiciones, es un alimento de bajo aporte calórico” según menciona la CIAD.

Esta ensalada es la ideal si buscas algo saludable que contribuya a mantener la salud y una dieta equilibrada.

Receta de ensalada de papas el pesto

Esta es una de las recetas que puedes encontrar disponible dentro del portal web de Larousse Cocina. La mezcla de sus ingredientes la vuelven la guarnición perfecta, su preparación es fácil y te tomará aproximadamente 45 minutos realizarla.

Ingredientes

Pesto

2 tazas de hojas de albahaca

1 manojito de cebollín

2 dientes de ajo

1/3 de taza de piñones

1/3 de taza de queso parmesano, rallado

2 cucharadas de jugo de limón amarillo

3/4 de taza de aceite de oliva + cantidad suficiente

Terminado

700 g de papas cambray

1 cucharada de sal de mar

pimienta negra molida, al gusto

1/2 cebolla morada, cortada en julianas

1 manojito de arúgula baby

1 manojito de berros 100 g de jitomates cherry, cortados por la mitad

Preparación

Pesto

Coloque en un procesador todos los ingredientes y muela hasta obtener una pasta consistente

Terminado

Coloque las papas en una charola para hornear, rocíelas con suficiente aceite de oliva y salpimiente

Rostícelas en el horno durante 15 minutos a 200° C o hasta que estén cocidas por d entro y crujientes por fuera. Retírelas del horno, colóquelas en un tazón y bañe con el pesto; reserve

En una fuente, coloque una cama con la arúgula y los berros, añada las papas y los jitomates cherry, acompañe con más pesto si es necesario

¿Qué aporta la papa?

La papa es uno de los tubérculos más solicitados para el consumo humano, su sabor es un sello particular que se podría considerar indispensable en muchos platillos dentro de la cocina. Su producción se da bajo la tierra, son de forma ovaladas y de color amarillo, morado o blanca.

En uno de sus artículos El Poder del Consumidor menciona que “la principal característica nutrimental de la papa es ser una excelente fuente de energía al mismo tiempo que provee vitaminas, minerales y fibra. También es una fuente importante de vitaminas del complejo B y minerales, como el fósforo y el magnesio. demás, contienen una variedad de antioxidantes, entre los que se encuentran los carotenos y los flavonoides, que como hemos descrito en otras radiografías protegen a las células de la oxidación de sus membranas por acción de los radicales libres, evitando algunas enfermedades crónico-degenerativas. El poder antioxidante es mayor en las cáscaras rosadas como en la papa de cambray”.

Sus nutrientes y sabor la han vuelto un ingrediente y complemento fundamental dentro de la gastronomía tanto nacional como internacional.