Así es por dentro la lujosa y millonaria propiedad de Alito Moreno en Campeche

El valor de la mansión del priista rondaría los 300 millones de pesos, la cual incluye espacio para estética personal, centro de juegos, sala de cine y hasta autos deportivos

Por Jaqueline Viedma

El dirigente del PRI, Alejandro
El dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, fue exhibido en 2022 por una ostentosa mansión en Campeche.

Luego del encontronazo del senador perteneciente al Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, en el recinto legislativo el miércoles 27 de agosto, que tuvo como desenlace la confrontación física con el legislador Gerardo Fernández Noroña, el tema de la casa millonaria del dirigente del tricolor ha vuelto a resurgir al centro del debate.

El recuerdo en redes sociales también fue atraído tras las criticas que ha recibido Noroña por la posesión de una casa con valor aproximado de 12 millones, por lo que la comparación no se ha hecho esperar, ya que la de Alito Moreno, según medios, alcanzaría un valor estimado de 300 millones de pesos, tomando como referencia la destacada noticia que circulo en 2022.

En dicho año, tras la difusión de un video por parte de la Fiscalía de Campeche, encabezada por Renato Sales Heredia, que mostraba el cateo realizado en el domicilio del dirigente nacional del PRI, en el fraccionamiento Lomas del Castillo de la capital campechana, la gobernadora Layda Sansores presentó nuevas imágenes captadas con dron en las que se observaron detalles adicionales de la presunta propiedad del líder priista.

Las imágenes aéreas exhibieron aspectos de la residencia que, según Layda Sansores, comprende 17 terrenos registrados a nombre de diversos integrantes de la familia de Alejandro Moreno Cárdenas. Durante la descripción de las características de la vivienda, Sansores señaló: “Hasta el perro dormía con aire acondicionado y el velador afuera, en el calor. No se vale”, aludiendo a los lujos presentes en la residencia.

La grabación fue mostrada en la transmisión del programa El martes del jaguar, donde la mandataria estatal tuvo como invitado a Renato Sales. Ambos comentaron los detalles de la propiedad que previamente fue objeto de cateo por parte de la Fiscalía estatal.

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, exhibió un nuevo video de la residencia de Alito Moreno en Campeche

Al ofrecer detalles sobre la propiedad, se explicó que el terreno donde se encuentra la cocina está registrado a nombre de la madre de Alejandro Moreno, mientras que el espacio en el que se sitúa la sala pertenece a su hermano. Renato Sales Heredia añadió que el cuarto de juegos figura a nombre del arquitecto. Las tomas aéreas muestran que la mansión está dotada de amplios jardines, albercas, áreas de descanso y cuenta con paneles solares en las edificaciones principales.

En otro video se mostró el baño principal de la vivienda, el cual cuenta con acabados de lujo, incluyendo mármol, porcelana y maderas finas. Según los comentarios realizados durante la exhibición, algunos de estos materiales fueron importados desde Italia, y el costo estimado únicamente de esta sección asciende a cerca de tres millones de pesos.

