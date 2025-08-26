México

“Pagando a crédito”: Noroña responde a polémica por casa de 12 millones de pesos y el PRI lo critica

En la red social X, la publicación del senador de Morena ha desatado polémica por no seguir la “justa medianía” impuesta por el partido

Por Jaqueline Viedma

Gerardo Fernández Noroña, presidente de
Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, aceptó la propiedad de una casa de 12 mdp en Tepoztlán. (Cuartoscuro/Daniel Augusto)

Luego de que el lunes 25 de agosto se diera a conocer que Gerardo Fernández Noroña compró una casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán con una extensión de 1201 metros cuadrados, el senador por Morena salió a confirmar que la propiedad le pertenece, la está pagando y era un inmueble que rentaba.

“La información que están manejando está en mi declaración patrimonial, que es pública. Estoy pagando a crédito, la casa que rentaba en Tepoztlán”, publicó Noroña en su cuenta de X, mensaje que ha sido criticado por ciudadanos y oposición.

El medio Eme Equis reveló que la propiedad fue adquirida en 2024 y aunque en la declaración patrimonial de Noroña se menciona que la propiedad se adquirió a través de un crédito hipotecario, la transparencia no alcanza para saber qué banco le otorgó el crédito, asimismo, la ubicación queda en el limbo.

La investigación revela que el senador por Morena también obtuvo en 2023 un Volvo valuado en 650 mil pesos, además de un adeudo de 1 millón de pesos por un préstamo bancario. En entrevista para medios de comunicación, el legislador dijo que “puedo pagarla... yo creo que la clase media no existe, pero sería el equivalente a un sector medio, cuando quieran los invito”.

Parte de la Casa del
Parte de la Casa del senador Gerardo Fernández Noroña. (Captura de pantalla)

Internautas y oposición critican la mansión de Noroña

Tras el mensaje publicado la tarde de este martes 26 de agosto de 2025 del senador Gerardo Fernández Noroña, internautas han criticado la adquisición, incluso hay quién le ha preguntado a Grok en X, “¿Cuánto necesitas ganar en México para un crédito hipotecario para una casa de $12,000,000 con el sueldo del camarada Noroña alcanza?” (@ideleonmx); por lo que, el asistente le responde:

“Para un crédito hipotecario en México por una casa de 12 millones de pesos (asumiendo 20% enganche y tasa del 10% a 20 años), se necesita un ingreso mensual aproximado de 300,000 pesos para cubrir pagos (alrededor de 93,000 mensuales, sin exceder 30% del ingreso). El sueldo neto de Noroña como presidente del Senado es de unos 132,000 pesos. Solo con eso no alcanza, pero reporta ingresos adicionales de hasta 300,000 en años previos por YouTube y colaboraciones”.

Cabe destacar que sumado a su ingreso como senador, Noroña también ha declarado que tiene ingresos por colaboraciones en medios de comunicación y su canal de YouTube.

Por otro lado, el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno, ha criticado al legislador de Morena, “presume ser austero, pero vive en una mansión de 12 millones, Su doctrina es la hipocresía, su dios es el narco, y su vida entera desprende el hedor de la corrupción que tanto dice combatir”.

Desde su cuenta de X, Alito Moreno se lanzó contra Noroña y Morena, vinculándolos con el narcotráfico, “Noroña es patético, un hipócrita sin vergüenza al servicio de los cómplices del crimen organizado, que destila podredumbre y exhibe de cuerpo entero lo que realmente es Morena”.

