Vinculan a proceso al líder de Los Alfas, célula criminal del CJNG en el Valle de Toluca, Edomex

Los 27 individuos detenidos (FGJEM)

Eduardo Alberto “N”, un hombre apodado El Alfa y considerado objetivo prioritario y generador de violencia en el Estado de México fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio. Junto con el presunto líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron procesados otros tres hombres, quienes serían integrantes del grupo delictivo Los Alfas.

El Alfa fue procesado junto con Antonio “N”, Geovanny “N” y Enrique “N”. Las vinculaciones a proceso fueron anunciadas por la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) el 27 de agosto, ahora los cuatro sujetos están bajo la medida de prisión preventiva.

Dichos sujetos habrían participado en el homicidio de un hombre identificado con las iniciales J.E.G. El crimen fue perpetrado en el municipio de Zinacantepec, específicamente en un inmueble ubicado en la avenida Adolfo López Mateos, colonia Vista al Nevado.

Algunos de los detenidos (FGJEM)

Los cuatro hombres, presuntamente habrían golpeado a la víctima, incluso uno de los procesados habría tratado de asfixiar a J.E.G. con una bolsa de plástico para luego estrangularlo, lo anterior derivó en la muerte de la víctima. Para esconder el cuerpo fue usado un pozo ubicado en la parte trasera del inmueble.

Ahora, El Alfa suma cinco vinculaciones a proceso en su contra, siendo tres por robo de vehículo con violencia y por delitos contra la salud.

En el inmueble donde fue hallado el cuerpo fueron capturadas 18 personas, 15 adultos y tres adolescentes, además de que en el sitio fueron halladas dos personas que refirieron ser víctimas de secuestro. “En el patio de la vivienda fue hallado un pozo y al interior de éste fue localizado el cuerpo sin vida de J.E.G.”, detalla el informe.

La desarticulación de Los Alfas

Fueron asegurados menores de edad, mujeres y el presunto líder de célula. (Crédito: FGJEM)

Los cuatro sujetos vinculados a proceso forman parte de los 27 individuos detenidos a inicios de agosto. Con los arrestos se informó la desarticulación de la célula delictiva.

Tras el arresto de los 27 individuos, los adultos asegurados fueron llevados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito en Almoloya de Juárez, mientras que los menores de edad al Centro de Internamiento Quinta del Bosque en Zinacantepec.

“Los 27 detenidos conformaban un grupo criminal autodenominado “Los Alfas” dedicado a diversas actividades delictivas en la región del Valle de Toluca, donde presumiblemente perpetraron homicidios", es parte de lo informado por la Fiscalía del Edomex, quien detalla que dicha célula estaría ligada con un grupo delictivo con orígenes en Jalisco.