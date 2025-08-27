Detienen a empleado del Tribunal de Justicia Administrativa del Edomex por abuso de confianza: intentó transferir 32 mdp

Foto: Fiscalía Edomex

Omar “N”, quien se desempeñaba como Jefe de Servicios Financieros en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM), fue detenido este martes por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) por su presunta responsabilidad en el delito de abuso de confianza en agravio del organismo.

A través de sus redes sociales, la fiscalía del Edomex informó la detención del servidor público por probablemente intentar transferir una cantidad de más de 32 millones de pesos pertenecientes al Tribunal.

De acuerdo con las pesquisas, Omar “N”, de 36 años de edad, se aprovechó de la confianza y responsabilidades de su cargo para presuntamente intentar realizar transferencias bancarias por la cantidad de 32 millones 482 mil pesos.

Estos hechos ocurrieron el 1 de diciembre de 2023, cuando el ahora imputado se encontraba frente al Departamento de Servicios Financieros del TRIJAEM.

Foto: FGJEM

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), Omar “N” fue detenido este martes a las 15:38 horas en las calles de Paseo Cristóbal Colón y Horacio Zúñiga de la colonia Presidencial Colón y Ciprés, ubicado en el municipio de Toluca.

La orden de aprehensión se efectuó por parte de elementos de la Policía Ministerial y de Investigación, quienes lo trasladaron al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, localizado en Almoloya de Juárez.

De acuerdo con el documento, el hombre tiene una estatura de 1.60 metros, es de tez morena clara, tiene cabello lacio castaño oscuro, cejas pobladas, nariz recta y base ancha, así como boca mediana y labios delgados.

Durante su detención, Omar “N” vestía una camisa de cuadros de color blanco con azul, pantalón de mezclilla, zapatos de color negro y cinturón del mismo color.

TRIJAEM reportó movimientos no reconocidos en diciembre de 2023

Sesión Ordinaria Número 2 del Pleno de la Sala Superior del TRIJAEM ocurrida el 18 de junio de 2025. Foto: TRIJAEM

En diciembre de 2023 fueron reportados movimientos no reconocidos por más 30 millones de pesos por parte del Tribunal de Justicia Administrativa del Edomex, por lo que se investigó una posible falsificación y utilización indebida de títulos al portador de documentos de crédito público.

De acuerdo con un documento obtenido por El Sol de Toluca, el presidente del tribunal, Gerardo Becker Ania, informó el 4 de diciembre al titular del Órgano de Control Interno, Everardo Camacho, la denuncia por parte del director de Administración, Tomás Delgado, de movimientos no reconocidos por más de 30 millones de pesos.

Por estos hechos, el tribunal también solicitó la intervención de la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) para inmovilizar las cuentas y verificar la procedencia de los fondos.