México

Detienen a empleado del Tribunal de Justicia Administrativa del Edomex por abuso de confianza: intentó transferir 32 mdp

Omar “N” habría intentado realizar los envíos bancarios aprovechándose de su cargo como jefe de servicios financieros

Por Ale Huitron

Guardar
Foto: Fiscalía Edomex
Foto: Fiscalía Edomex

Omar “N”, quien se desempeñaba como Jefe de Servicios Financieros en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM), fue detenido este martes por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) por su presunta responsabilidad en el delito de abuso de confianza en agravio del organismo.

A través de sus redes sociales, la fiscalía del Edomex informó la detención del servidor público por probablemente intentar transferir una cantidad de más de 32 millones de pesos pertenecientes al Tribunal.

De acuerdo con las pesquisas, Omar “N”, de 36 años de edad, se aprovechó de la confianza y responsabilidades de su cargo para presuntamente intentar realizar transferencias bancarias por la cantidad de 32 millones 482 mil pesos.

Estos hechos ocurrieron el 1 de diciembre de 2023, cuando el ahora imputado se encontraba frente al Departamento de Servicios Financieros del TRIJAEM.

Foto: FGJEM
Foto: FGJEM

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), Omar “N” fue detenido este martes a las 15:38 horas en las calles de Paseo Cristóbal Colón y Horacio Zúñiga de la colonia Presidencial Colón y Ciprés, ubicado en el municipio de Toluca.

La orden de aprehensión se efectuó por parte de elementos de la Policía Ministerial y de Investigación, quienes lo trasladaron al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, localizado en Almoloya de Juárez.

De acuerdo con el documento, el hombre tiene una estatura de 1.60 metros, es de tez morena clara, tiene cabello lacio castaño oscuro, cejas pobladas, nariz recta y base ancha, así como boca mediana y labios delgados.

Durante su detención, Omar “N” vestía una camisa de cuadros de color blanco con azul, pantalón de mezclilla, zapatos de color negro y cinturón del mismo color.

TRIJAEM reportó movimientos no reconocidos en diciembre de 2023

Sesión Ordinaria Número 2 del
Sesión Ordinaria Número 2 del Pleno de la Sala Superior del TRIJAEM ocurrida el 18 de junio de 2025. Foto: TRIJAEM

En diciembre de 2023 fueron reportados movimientos no reconocidos por más 30 millones de pesos por parte del Tribunal de Justicia Administrativa del Edomex, por lo que se investigó una posible falsificación y utilización indebida de títulos al portador de documentos de crédito público.

De acuerdo con un documento obtenido por El Sol de Toluca, el presidente del tribunal, Gerardo Becker Ania, informó el 4 de diciembre al titular del Órgano de Control Interno, Everardo Camacho, la denuncia por parte del director de Administración, Tomás Delgado, de movimientos no reconocidos por más de 30 millones de pesos.

Por estos hechos, el tribunal también solicitó la intervención de la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) para inmovilizar las cuentas y verificar la procedencia de los fondos.

Temas Relacionados

Edomexabuso de autoridaddetienen a jefe de servicios financierosOmar EsquivelTRIJAEMNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX aclara que no hubo balacera en la Línea 2

Los hechos ocurrieron la tarde de este martes 26 de agosto, lo que generó una movilización de servicios de emergencia

Metro CDMX aclara que no

Estos son los trámites que ahora puedes hacer en la app del SAT

La aplicación de la institución tributaria permite consultar la Constancia de Situación Fiscal

Estos son los trámites que

Shanik Berman ofrece miles de pesos a quien pruebe que filtró chismes a Adrián Marcelo sobre Arath de la Torre

La periodista fue acusada de “traficar información” durante la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos México’

Shanik Berman ofrece miles de

Gala Montes asegura que fans del Supernova Strickers le arrojaron navaja tras perder ante Alana Flores

La actriz reveló que su equipo se preocupó por su seguridad durante el evento de boxeo en el Palacio de los Deportes

Gala Montes asegura que fans

“El único narcogobierno fue el encabezado por el PAN”, dice Luisa Alcalde tras caso de “El Mayo”, juzgado en EEUU

La dirigente morenista ha resaltado la mención de Genaro García Luna, como uno de los grandes narcotraficantes de México, muestra apoyo a discurso de Claudia Sheinbaum

“El único narcogobierno fue el
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El Cártel sigue poderoso y

“El Cártel sigue poderoso y quien gana es El Mayo Zambada”, asegura Mike Vigil tras declaración de culpabilidad

Por qué el testimonio de El Mayo Zambada sería clave para EEUU, según Jesús Lemus

Caen dos hombres en Guanajuato tras ataque armado contra miembros de la FGE

Desmantelan células de “Chico Humo y su Banda” y Los Cheches en Oaxaca tras cateos por narcomenudeo

Cómplices de “El Mayo” Zambada, “en la tablita” tras declararse culpable en EEUU, según Héctor de Mauleón

ENTRETENIMIENTO

Shanik Berman ofrece miles de

Shanik Berman ofrece miles de pesos a quien pruebe que filtró chismes a Adrián Marcelo sobre Arath de la Torre

Gala Montes asegura que fans del Supernova Strickers le arrojaron navaja tras perder ante Alana Flores

Gustavo Adolfo Infante afirma que Mayela Laguna “fue comprada” con 30 mil pesos para decir que fue su amante

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 26 de agosto: Dalílah y Mar Contreras protagonizan encuentro

Tras ruptura con Cruz Martínez, Alicia Villarreal presenta a su novio, influencer 11 años menor: “Volverse a ilusionar”

DEPORTES

Gala Montes asegura que fans

Gala Montes asegura que fans del Supernova Strickers le arrojaron navaja tras perder ante Alana Flores

¿Qué gigante de Europa está siguiendo a Gilberto Mora?

Quién es Gerardo Rojano “Coloso”, el estudiante de la UNAM que impuso una nueva marca en ultraciclismo en Cuba

Hermano de Canelo Álvarez revela lo qué espera del combate contra Crawford: “Medio planeta estará viendo esa pelea”

Pumas anuncia un cambio de horario para su partido contra Atlas