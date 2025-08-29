México

Priscila Valverde asegura que el comentario sobre Ninel Conde y los libros de historia fue “un halago en chiste”

La modelo se volvió viral al decir que el ‘bombón asesino’ es todo un icóno de la cultura mexicana

Por Jazmín González

La modelo aclaró su comentario
La modelo aclaró su comentario sobre Ninel Conde y los libros de historia. Crédito: Casa de los Famosos

Priscila Valverde se convirtió en la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos México el pasado 24 de agosto después de estar en varias ocasiones dentro de la placa de nominados.

Como parte de la gira de medios, la modelo realizó un en vivo junto a Marie Claire Carp en el que habló sobre su relación con Ninel Conde, pues dentro de la casa mostraron tener cercanía en varios temas.

Sin embargo, nadie imaginó que sus palabras se volverían virales, pues externó su completa admiración por el ‘bombón asesino’, a quien considera todo un icóno de la cultura mexicana.

Las redes se burlaron de la modelo. (Crédito: La Casa de los Famosos Mx)

¿Qué dijo Priscila Valverde sobre Ninel Conde?

De acuerdo con Valverde, la actriz de melodramas como RBD y Fuego en la Sangre es “mujer muy imponente y protectora”, a quien considera una gran madre, hermana y amiga, por lo que debe estar en los libros de historia del país.

“Te admiro, eres un ícono en la cultura mexicana. Tú ya debes estar en el libro de historia. Para mí, dormir al lado del mito fue una locura que aún no me creo. Eres de admirar, eres una gran persona“, expresó.

Rápidamente sus palabras adquirieron notoriedad en redes sociales y se desencadenó todo un debate, pues la cara que hizo la conductora digital también influyó para que el comentario se volviera viral.

(Captura de pantalla YouTube)
(Captura de pantalla YouTube)

Priscila Valverde asegura que el comentario sobre Ninel Conde y los libros de historia fue “un halago chiste”

Ante los comentarios negativos y memes que surgieron en redes sociales, la modelo originaria de Acapulco, Guerrero habló sobre el tema en otra entrevista, donde aseguró que todo se había tratado de una broma.

“Yo lo dije de broma, es un halago, un halago en chiste, es cultura general refiriéndome a que todo México la conoce, sabemos quién es Ninel Conde, sabemos que ‘Alma Rey’ ha sido su cosa más icónica, pero fue un chiste“, comentó.

Debido a que desde su salida Conde enfrenta varias críticas por sus comentarios sobre el programa de Televisa, Priscila agregó que desconoce lo que circula en redes sobre su ex compañera, solo habla desde su experiencia.

“No estoy enterada de todos los comentarios que se le están haciendo, yo a Ninel la quiero mucho, tuvimos una amistad muy bonita. No he visto exactamente qué es lo que están diciendo, no podría opinar porque no estoy informada de lo que pasó”, concluyó.

Priscila Valverde fue la cuarta
Priscila Valverde fue la cuarta eliminada del reality. (La Casa de los Famosos México)

Hasta ahora, Ninel Conde no ha reaccionado al comentario de la ex habitante, pero en los últimos días ha sido duramente criticada por sus confesiones en las transmisiones en vivo que realiza.

