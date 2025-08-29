México

Juan Gabriel regresa en serie documental con material inédito y ya tiene fecha de estreno: cuándo y dónde verla

‘Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero’ es una docuserie de cuatro episodios que llegará con material nunca antes visto del cantante a la plataforma Netflix

Por Luis Angel H Mora

Guardar
Juan Gabriel: Debo, puedo y
Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero. (Cortesía: Netflix)

La figura de Juan Gabriel sigue despertando pasión y curiosidad casi diez años después de su fallecimiento. Por ello un nuevo documental busca responder a esa demanda de los seguidores del llamado Divo de Juárez, quien continúa siendo un referente de la música mexicana y del panorama artístico latinoamericano.

Bajo el título Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, la serie profundiza en el universo íntimo de Alberto Aguilera Valadez, nombre real del artista, y muestra aspectos poco conocidos de su vida y legado.

La docuserie será dirigida por María José Cuevas y producido por Laura Woldenberg e Ivonne Gutiérrez —quienes ya habían colaborado en el documental La dama del silencio. El caso Mataviejitas—, el proyecto propone una exploración de los episodios más significativos de la trayectoria de Juan Gabriel.

Imágen oficial de 'Juan Gabriel:
Imágen oficial de 'Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero'. (Cortesía: Netflix)

La producción analiza desde sus orígenes humildes, su consolidación como compositor y cantante, hasta los desafíos y transformaciones que enfrentó para convertirse en un icono internacional.

El documental se compone de cuatro episodios y recurre a material inédito, incluidos videos y fotografías registradas por el propio Aguilera Valadez. Según la sinopsis oficial, este material nunca había sido difundido al público, lo que permite observar el lado más humano y sensible de un artista que no solo marcó a generaciones con sus canciones, sino que supo romper con estigmas y barreras sociales a través de su arte.

Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero ahonda en la personalidad del músico, sus luchas personales y la manera en que su pasión por la música se reflejó en himnos que hoy forman parte de la memoria afectiva colectiva.

Netflix presenta una nueva serie documental del cantante con material inédito. Crédito: Netflix

La narrativa del documental reposa en la dualidad pública y privada de Juan Gabriel. El público podrá recorrer momentos fundamentales en su carrera, interpretaciones emblemáticas y testimonios que dibujan no sólo al ídolo, sino también al hombre que afrontó triunfos y adversidades. A través de imágenes inéditas y archivos personales, la serie busca ofrecer una visión novedosa del creador de clásicos como “Querida”, “Amor eterno” y “Hasta que te conocí”.

¿Cuándo y dónde ver ‘Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero’?

'Juan Gabriel: Debo, Puedo y
'Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero' de Netflix. (Cortesía: Netflix)

Con este lanzamiento, la familia y los responsables del legado del Divo de Juárez acompañan la apertura de sus archivos personales, un gesto excepcional que permitirá un acercamiento único a la figura de uno de los mayores exponentes de la música hispana.

La serie Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero estará disponible en Netflix a partir del próximo 30 de octubre. Un material que sin duda fortalecerá la oferta de documentales biográficos de la plataforma y que sumará una mirada exclusiva al legado artístico y humano del cantautor mexicano.

Juan GabrielJuan Gabriel: Debo, puedo y quieroNetflixSeriesSeries México

