Gobierno de Clara Brugada otorga 900 millones de pesos en vales para familias vulnerables

Los recursos también beneficiarán a pequeños comercios y mercados, generando empleo y fortaleciendo el tejido económico local

Por Eduardo Marsan

MERCOMUNA, Clara Brugada, Gobierno de
MERCOMUNA, Clara Brugada, Gobierno de la CDMX. Cortesía

La Plaza de la Constitución en la Ciudad de México fue el escenario para la entrega de vales del programa Mercomuna, una iniciativa encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

El objetivo es ayudar a 25 mil familias capitalinas en situación vulnerable y, al mismo tiempo, fortalecer la economía local mediante el impulso a pequeños comercios y mercados.

¿De qué va?

Cada familia beneficiada recibe 2 mil pesos en vales, en denominaciones de 50 y 100 pesos, que solo pueden utilizarse en tiendas de barrio y mercados de las colonias, pueblos, barrios y unidades habitacionales de la capital.

El programa MERCOMUNA (Mercado, Comunidad y Abasto), se caracteriza por su enfoque en la economía de proximidad. Los vales no son válidos en grandes cadenas comerciales, sino exclusivamente en pequeños establecimientos, lo que asegura que los recursos públicos generen una derrama económica directa en los territorios.

Los comercios participantes incluyen tienditas, papelerías, pollerías, verdulerías y locatarios de mercados, quienes podrán canjear los vales en más de 60 sucursales de Financiera para el Bienestar (FINABIEN), gracias a un acuerdo con la empresa Previvale.

Durante el acto de entrega, la Brugada Molina destaco la doble finalidad del programa: “Este programa tiene dos propósitos, apoyar a los que menos tienen, pero también es reactivar, mejorar, la actividad económica de las tiendas locales. Garantiza que los recursos públicos destinados a este programa se conviertan en derrama económica en los territorios”.

La mandataria enfatizó que la inversión total asciende a 900 millones de pesos, destinados a fortalecer los 300 mercados públicos citadinos, que en conjunto albergan 75 mil locales y generan 300 mil empleos. “Podemos decir que la Ciudad de México está inyectando recursos para fortalecer económicamente a los mercados”, aseveró.

El alcance de MERCOMUNA no se limita a la entrega inicial. El objetivo es llegar a 335 mil familias capitalinas en futuras etapas, ampliando así el impacto social y económico del programa. De igual manera Brugada reconoció el papel del Congreso local, por haber aprobado por unanimidad la iniciativa; recordó que los fondos provienen de los impuestos de la ciudadanía.

Entrega de vales MERCOMUNA, Clara
Entrega de vales MERCOMUNA, Clara Brugada. Gobierno de la CDMX. Cortesía

Exhorto al consumo local

El programa forma parte de la política social y económica de la administración local, alineada con los principios de la Cuarta Transformación que desde 2018 ha generado estrategias que buscan reducir la pobreza y fortalecer la economía popular, encabezadas hoy en día por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su antecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La titular del Ejecutivo de la CDMX también exhortó a la población a consumir en los comercios locales y animó a los propietarios de estos negocios a sumarse a MERCOMUNA para aprovechar los beneficios de los vales. “El objetivo final es que los recursos públicos se queden en la comunidad y generen empleo y bienestar”, INDICÓ.

El origen

Cabe decir que MERCOMUNA nació en 2020 en la alcaldía Iztapalapa, en plena pandemia de COVID 19, como respuesta a la necesidad de apoyar la economía popular y a los pequeños comercios de barrio que en su momento fortalecieron y permitieron la reactivación económica local.

El evento concluyó con la formalización de la colaboración entre el gobierno capitalino y la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (CONACOPE), mediante la firma de un acuerdo en el que participaron representantes de ambas partes, consolidando así el compromiso conjunto para impulsar la economía local y el bienestar de las familias beneficiadas.

Firma de acuerdo MERCOMUNA. Gobierno
Firma de acuerdo MERCOMUNA. Gobierno de la CDMX. Cortesía

