Detienen a chofer de un auto que llevaba más de 54 millones de pesos en metanfetamina en Sonora

El hombre capturado (Guardia Nacional)

El conductor de un automóvil fue detenido en Sonora luego de que agentes de seguridad se dieron cuenta que transportaba diversos paquetes con metanfetamina en la unidad, un cargamento valuado en más de 54 millones de pesos.

Durante el 27 de agosto elementos de la Guardia Nacional capturaron a un hombre, de quien no fue revelado sus nombre, en la localidad de Querobabi, ubicada en el municipio de Opodepe.

A dicho lugar llegó el sujeto ahora capturado y la unidad fue revisada a través de tecnología de rayos gamma. Como resultado los guardias nacionales detectaron anormalidades en el auto del sujeto.

Cientos de paquetes valuados en millones de pesos

El resultado fue el hallazgo de 200 kilogramos de metanfetamina:

“Al efectuar una inspección detallada al automotor se encontraron 200 paquetes con droga sintética, con un peso de 200 kilos, además de un arma corta, tres cargadores y 51 cartuchos útiles”, es parte de lo informado por la institución de seguridad.

La unidad y artefactos asegurados (X/@MesaSegSonora)

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señaló que el cargamento recientemente asegurado es de 54.2 millones de pesos.

Tanto el vehículo, el armamento, la sustancia y el sujeto fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público para que sea realizadas las averiguaciones pertinentes.

De igual manera, la Mesa de Seguridad del estado de Sonora destacó la detención de diversos operativos que dieron como resultado la detención de 18 personas, entre ellas el hombre capturado en su vehículo particular con 200 paquetes de metanfetamina.

Según el balance de las autoridades estatales, la incautación de 200 kilos de metanfetamina en Opodepe representa la mayor cantidad de dicha droga que fue asegurada en los operativos en Sonora.

“Se aseguraron 240.047 kilogramos de cristal, 1.685 kilogramos de heroína, 1.006 kilogramos de cocaína, 1,170 dosis de diferentes drogas (500 dosis de fentanilo, 352 dosis de metanfetamina y 318 dosis de marihuana)”, se puede leer en el informe compartido en redes sociales.

Más de 20 fusiles y una camioneta asegurada

Lo asegurado en Caborca (Guardia Nacional)

Otra de las acciones realizadas en Sonora es el aseguramiento de 25 fusiles de asalto y una ametralladora en Caborca tras la revisión a un domicilio donde también había chalecos tácticos, más de 9 mil cartuchos, 7 mil 500 cápsulas para artefactos explosivos y una camioneta con reporte de robo.

Lo anterior pertenecía a un grupo criminal, aunque en el lugar no había personas, por lo que no fueron registradas personas detenidas.