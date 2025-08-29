México

Detienen a chofer de un auto que llevaba más de 54 millones de pesos en metanfetamina en Sonora

En la unidad particular había 200 paquetes con la droga

Por Luis Contreras

Guardar
El hombre capturado (Guardia Nacional)
El hombre capturado (Guardia Nacional)

El conductor de un automóvil fue detenido en Sonora luego de que agentes de seguridad se dieron cuenta que transportaba diversos paquetes con metanfetamina en la unidad, un cargamento valuado en más de 54 millones de pesos.

Durante el 27 de agosto elementos de la Guardia Nacional capturaron a un hombre, de quien no fue revelado sus nombre, en la localidad de Querobabi, ubicada en el municipio de Opodepe.

A dicho lugar llegó el sujeto ahora capturado y la unidad fue revisada a través de tecnología de rayos gamma. Como resultado los guardias nacionales detectaron anormalidades en el auto del sujeto.

Cientos de paquetes valuados en millones de pesos

El resultado fue el hallazgo de 200 kilogramos de metanfetamina:

“Al efectuar una inspección detallada al automotor se encontraron 200 paquetes con droga sintética, con un peso de 200 kilos, además de un arma corta, tres cargadores y 51 cartuchos útiles”, es parte de lo informado por la institución de seguridad.

La unidad y artefactos asegurados
La unidad y artefactos asegurados (X/@MesaSegSonora)

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señaló que el cargamento recientemente asegurado es de 54.2 millones de pesos.

Tanto el vehículo, el armamento, la sustancia y el sujeto fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público para que sea realizadas las averiguaciones pertinentes.

De igual manera, la Mesa de Seguridad del estado de Sonora destacó la detención de diversos operativos que dieron como resultado la detención de 18 personas, entre ellas el hombre capturado en su vehículo particular con 200 paquetes de metanfetamina.

Según el balance de las autoridades estatales, la incautación de 200 kilos de metanfetamina en Opodepe representa la mayor cantidad de dicha droga que fue asegurada en los operativos en Sonora.

“Se aseguraron 240.047 kilogramos de cristal, 1.685 kilogramos de heroína, 1.006 kilogramos de cocaína, 1,170 dosis de diferentes drogas (500 dosis de fentanilo, 352 dosis de metanfetamina y 318 dosis de marihuana)”, se puede leer en el informe compartido en redes sociales.

Más de 20 fusiles y una camioneta asegurada

Lo asegurado en Caborca (Guardia
Lo asegurado en Caborca (Guardia Nacional)

Otra de las acciones realizadas en Sonora es el aseguramiento de 25 fusiles de asalto y una ametralladora en Caborca tras la revisión a un domicilio donde también había chalecos tácticos, más de 9 mil cartuchos, 7 mil 500 cápsulas para artefactos explosivos y una camioneta con reporte de robo.

Lo anterior pertenecía a un grupo criminal, aunque en el lugar no había personas, por lo que no fueron registradas personas detenidas.

Temas Relacionados

SonoraMetanfetaminaOpodepeNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

CDMX: este programa garantiza pensión de 3 mil pesos para hombres

La personas que busquen vincularse a este programa social no deberán rebasar los 64 años y 10 meses de edad

CDMX: este programa garantiza pensión

Temblor hoy 28 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud de 4.1 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este jueves

Temblor hoy 28 de agosto

Tren Suburbano - AIFA: inician pruebas de conexión hacia el aeropuerto para la apertura en diciembre

Las autoridades federales se comprometieron a entregar e inaugurar la obra de AMLO este 2025

Tren Suburbano - AIFA: inician

La Casa de los Famosos México En Vivo hoy 28 de agosto: Aldo se convierte en el primer finalista del Reto de salvación

Sigue el minuto a minuto del reality show más polémico rumbo al reto de salvación

La Casa de los Famosos

El mejor remedio natural para eliminar la hinchazón y desinflamar el vientre

Molestias digestivas como gases, pesadez o tensión abdominal pueden aliviarse con ajustes simples en la rutina diaria

El mejor remedio natural para
MÁS NOTICIAS

NARCO

Conceden suspensión para evitar envío

Conceden suspensión para evitar envío a EEUU del “Chalamán”, familiar de El Mencho y operador del CJNG

Difunden video de adolescente sometido por sicarios del CJNG tras ser localizado en Guanajuato

Detenidos con 10 millones de pesos en metanfetamina en Morelos estarían ligados con líderes de la Familia Michoacana

Tras detención de presuntos integrantes de la Unión Tepito, Cártel de Sinaloa balea casa de sus familiares en Morelos

Asesinan a Melquiades Alarcón Caro, exalcalde de Las Minas en Veracruz, y a su hijo

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México En Vivo hoy 28 de agosto: Aldo se convierte en el primer finalista del Reto de salvación

Fabiola Campomanes reaparece desde el hospital: se retiró los implantes mamarios tras graves síntomas

Kate del Castillo y Daniela Schmidt presentan ‘Instintos’, su nueva película

Luto en TV Azteca: muere Luis Canseco, productor de ’100 mexicanos’ y deja pendiente ‘La Granja VIP’ con Adal Ramones

Survivor México: quién sale eliminado hoy 28 de agosto

DEPORTES

Hamzah Sheeraz y el reto

Hamzah Sheeraz y el reto a Canelo Álvarez: “Uno de los mejores boxeadores”

Comentarista de TUDN narrará la pelea de Canelo vs Crawford en Netflix

Renata Zarazúa quedó eliminada en la segunda ronda del US Open

Javier Aguirre revela la convocatoria de la selección mexicana para amistosos de septiembre

Ex campeón del mundo asegura que Canelo Álvarez puede convertirse en el mejor mexicano de todos los tiempos