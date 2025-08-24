México

Detienen a El Guayabas, líder de una red de huachicoleo, homicidio y delitos de alto impacto ligados al CJNG y La Barredora

Tras una persecución, la acción coordinada entre autoridades de Tlaxcala y Puebla permitió interceptar a un objetivo prioritario vinculado con homicidios, extorsión y tráfico de gas LP

Por Fabián Sosa

La detención de 'El Guayabas'
La detención de 'El Guayabas' desarticula una red criminal dedicada al robo de gas LP en Tlaxcala y Puebla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La detención de Gualberto N., conocido como “El Guayabas”, marcó el cierre de una operación coordinada entre la frontera entre Tlaxcala y Puebla.

El operativo, realizado el 20 de agosto de 2025, involucró a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala, la Guardia Nacional y autoridades de Puebla, según información publicada. por medios locales como El Sol de Puebla.

El sujeto es identificado como uno de los principales generadores de violencia en la región y como presunto líder de una red delictiva dedicada al robo de gas LP, homicidios y otros delitos de alto impacto.

Cómo se llevó a cabo el operativo

La banda de 'El Guayabas'
La banda de 'El Guayabas' está vinculada a homicidios, extorsión, secuestros y delitos de alto impacto en el centro del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las acciones de inteligencia condujeron a la localización de “El Guayabas” en el municipio de Ixtacuixtla, Tlaxcala, donde agentes estatales y federales iniciaron la persecución tras recibir una alerta que permitió ubicar el vehículo en el que se desplazaba el señalado.

De acuerdo con información de El Sol de Puebla, la persecución se extendió hasta San Martín Texmelucan, Puebla, donde las fuerzas de seguridad lograron interceptar y capturar al sospechoso.

Durante la detención, los elementos policiacos aseguraron 80 dosis de droga y un arma de fuego, lo que refuerza la acusación por los delitos de narcomenudeo y portación ilegal de armas.

La banda liderada por “El Guayabas” opera en varios municipios de Tlaxcala y Puebla y está vinculada con el robo de transporte de carga, extorsión, secuestros y homicidios, incluyendo crímenes que han causado alta repercusión social.

Entre los eventos asociados a la organización, se menciona el asesinato de un menor de 4 años en Tlalancaleca, así como la explosión de una pipa de gas en Santiago Coltzingo y la ejecución de “La Reyna del Huachicol” en abril de 2025. Las propias autoridades advirtieron que la red criminal podría estar detrás del hallazgo de seis cabezas humanas en Tlaxcala, aunque este vínculo aún está bajo investigación.

Fuentes de inteligencia señalaron a medios locales que “El Guayabas” ejercía el control regional de su banda bajo órdenes directas de “El Mamer”, líder arrestado en 2021, y mantenía nexos con “La Marrana”, presunto ex líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Puebla, además del grupo “La Barredora”.

La captura representa un golpe
La captura representa un golpe significativo contra el crimen organizado y el robo de hidrocarburos en la zona centro de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La trayectoria criminal de Gualberto N. incluye un atentado fallido en Atotonilco, donde agentes de la Guardia Nacional encontraron una granada activa cerca del sitio del ataque.

La captura fue posible tras una labor de inteligencia que permitió a los oficiales anticiparse a una fuga interestatal. El Sol de Puebla informó que el traslado de “El Guayabas” a la Fiscalía General del Estado de Puebla se realizó bajo un dispositivo de seguridad reforzado, dadas las amenazas previas contra mandos policiacos en la zona y la peligrosidad atribuida al detenido.

Las autoridades consideran que este arresto representa un golpe significativo contra el robo de hidrocarburos y el crimen organizado en la región centro del país. “El Guayabas” era considerado un objetivo prioritario por instancias estatales y federales debido a sus actividades criminales y la violencia derivada de las disputas territoriales en el rubro energético ilegal.

Las investigaciones seguirán abiertas para determinar el alcance de la banda y deslindar responsabilidades en relación con otros hechos violentos recientes. Entre los pasos inmediatos figura el fortalecimiento de la cooperación entre autoridades locales y federales para impedir reacciones violentas por parte de células criminales asociadas.

La aprehensión de Gualberto N. refuerza las acciones de las autoridades para reducir la incidencia delictiva e inhibir operaciones de grupos dedicados al robo de hidrocarburos, agregaron fuentes del gobierno estatal. En los próximos días, se prevén nuevas acciones enfocadas en la desarticulación total de la red y la judicialización de los implicados.

