México

Comuneros se manifiestan afuera de la casa de Noroña en Morelos

“Son tierras comunales, no de particulares”, advierten los habitantes de Tepoztlán

Por Jaqueline Viedma

Guardar
Comuneros de Tepoztlán se manifiestan
Comuneros de Tepoztlán se manifiestan a las afueras de la casa de Noroña. (Captura de pantalla)

Este viernes 29 de agosto de 2025, habitantes de Tepoztlán se manifestaron afuera de la casa del senador por Morena, Gerardo Fernández Noroña, exigieron que los bienes comunales se respeten y advirtieron que estos no son de particulares y por tanto, no cuentan con título de propiedad.

La manifestación se presenta luego de que en la última semana de agosto se diera a conocer que Noroña, supuestamente, está pagando una casa valuada en casi 12 millones de pesos, monto que el presidente de la Mesa Directiva del Senado minimizó, incluso decidió entrar en mayor polémica y exhibir a periodistas que retomaron la noticia.

Cabe señalar que la extensión de la mansión es aproximadamente de mil 200 metros cuadrados, predio que según el legislador lo está pagando a crédito, sin embargo, según medios locales, los manifestante afirmaron que el predio en el que está ubicada la casa se encuentra dentro del polígono de tierras comunales, lo que impide su venta, escrituración o transferencia sin la aprobación de la asamblea comunal, conforme a la normatividad agraria vigente en la región.

En videos que circulan en redes sociales se puede escuchar a uno de los manifestantes, quien insiste en que “aquí no se puede vender ni se puede traspasar si no es por acuerdo de asamblea de los comuneros”, además, señalaron que debido a la posición de poder que ocupa el legislador actualmente, se está aprovechando y sus acciones están “usufructuando vienes que no le corresponden”.

El presidente de la mesa
El presidente de la mesa directiva dio a conocer imágenes del interior de su vivienda ubicada en el municipio de Tepoztlán, en el estado de Morelos (YouTube/GFNorona Oficial)

“El suelo de Tepoztlán es comunal, ¡Ya basta de fraudes y corrupción, fuera Noroña!”, con esta consigna los habitantes de la comunidad del Tepozteco exigieron respetar los bienes comunales.

Casa de Noroña genera polémica, él afirma que no está obligado a ser austero

El lunes 25 de agosto se difundió la información de que Gerardo Fernández Noroña adquirió una vivienda valuada en 12 millones de pesos en Tepoztlán, con una superficie de 1201 metros cuadrados. El senador de Morena confirmó que el inmueble es de su propiedad, se encuentra en proceso de pago y previamente lo ocupaba en calidad de arrendatario.

“La información que están manejando está en mi declaración patrimonial, que es pública. Estoy pagando a crédito, la casa que rentaba en Tepoztlán”, publicó Noroña en su cuenta de X, mensaje que ha sido criticado por ciudadanos y oposición.

De acuerdo con el medio Eme Equis, la adquisición de la propiedad se realizó en 2024. Aunque en la declaración patrimonial de Noroña se señala que la compra se efectuó mediante un crédito hipotecario, no existe claridad sobre la institución bancaria que otorgó el préstamo ni sobre la ubicación exacta del bien.

Temas Relacionados

NoroñaMorenaMorelosTepoztlánComunerosEjidosmexico-noticias

Más Noticias

Harfuch anuncia captura en Guerrero de Gabriel “N”, uno de los más buscados por EEUU

El hombre está relacionado con los delitos de feminicidio, robo y por disponer de recursos y valores de clientes en instituciones de crédito

Harfuch anuncia captura en Guerrero

La millonaria fortuna que ganó el segundo hombre más rico de México tras la llegada de Sheinbaum al poder

Esta es la extraordinaria cifra de dinero que tiene el magnate en 2025

La millonaria fortuna que ganó

Shorts México celebra 20 años como el mayor festival de cortometrajes en Latinoamérica

Esta edición del encuentro se inaugurará el 1 de septiembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Shorts México celebra 20 años

México: cotización de cierre del dólar hoy 29 de agosto de USD a MXN

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

México: cotización de cierre del

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Aldo de Nigris y Alexis Ayala se preparan para enfrentar a Shiky la tarde de hoy 29 de agosto

Sigue la transmisión minuto a minuto del reality show 24/7: uno de los habitantes saldrá de la placa de nominados

La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Harfuch anuncia captura en Guerrero

Harfuch anuncia captura en Guerrero de Gabriel “N”, uno de los más buscados por EEUU

Liberan a “La Güicha”, presunto implicado en el asesinato de la periodista María Elena Ferral en Veracruz

Cámara de Representantes de EEUU felicita al Ejército Mexicano por operativos contra el narco: “Necesitamos más de esto”

Detienen a “El Loco”, sobrino de “El Betito”, uno de los fundadores de la Unión Tepito

Violencia en Hidalgo por operativo contra presuntos huachicoleros, SSPH confirma arrestos l Video

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Aldo de Nigris y Alexis Ayala se preparan para enfrentar a Shiky la tarde de hoy 29 de agosto

A nueve años de la muerte de Juan Gabriel, así rompe los números con su música en pleno 2025

Harry Potter Visions of Magic en CDMX: cómo comprar boletos a mitad precio y cuánto cuestan

Lupita Villalobos, integrante del podcast ‘Las Alucines’, se casa en España |Video

EDC celebrará 12 años en México este 2026 y éstas son las fechas de preventa para comprar los boletos

DEPORTES

Chicharito Hernández reaparece en Instagram

Chicharito Hernández reaparece en Instagram con tierno video narrado por su hijo Noah

Estos son los presidentes de México que han cargado la Copa del Mundo

Liam Lawson muestra desacuerdo por el regreso de Checo Pérez en F1: “Hay jóvenes que merecen oportunidad”

Mike Bailey destaca la grandeza de la lucha libre mexicana en el Grand Prix CMLL 2025: “México tiene la historia más rica”

Sheinbaum busca implementar programa de salud de FIFA y UNICEF en México: “Queremos usar el mundial para impulsar más el deporte”