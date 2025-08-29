Comuneros se manifiestan afuera de la casa de Noroña en Morelos

Comuneros de Tepoztlán se manifiestan a las afueras de la casa de Noroña. (Captura de pantalla)

Este viernes 29 de agosto de 2025, habitantes de Tepoztlán se manifestaron afuera de la casa del senador por Morena, Gerardo Fernández Noroña, exigieron que los bienes comunales se respeten y advirtieron que estos no son de particulares y por tanto, no cuentan con título de propiedad.

La manifestación se presenta luego de que en la última semana de agosto se diera a conocer que Noroña, supuestamente, está pagando una casa valuada en casi 12 millones de pesos, monto que el presidente de la Mesa Directiva del Senado minimizó, incluso decidió entrar en mayor polémica y exhibir a periodistas que retomaron la noticia.

Cabe señalar que la extensión de la mansión es aproximadamente de mil 200 metros cuadrados, predio que según el legislador lo está pagando a crédito, sin embargo, según medios locales, los manifestante afirmaron que el predio en el que está ubicada la casa se encuentra dentro del polígono de tierras comunales, lo que impide su venta, escrituración o transferencia sin la aprobación de la asamblea comunal, conforme a la normatividad agraria vigente en la región.

En videos que circulan en redes sociales se puede escuchar a uno de los manifestantes, quien insiste en que “aquí no se puede vender ni se puede traspasar si no es por acuerdo de asamblea de los comuneros”, además, señalaron que debido a la posición de poder que ocupa el legislador actualmente, se está aprovechando y sus acciones están “usufructuando vienes que no le corresponden”.

El presidente de la mesa directiva dio a conocer imágenes del interior de su vivienda ubicada en el municipio de Tepoztlán, en el estado de Morelos (YouTube/GFNorona Oficial)

“El suelo de Tepoztlán es comunal, ¡Ya basta de fraudes y corrupción, fuera Noroña!”, con esta consigna los habitantes de la comunidad del Tepozteco exigieron respetar los bienes comunales.

Casa de Noroña genera polémica, él afirma que no está obligado a ser austero

El lunes 25 de agosto se difundió la información de que Gerardo Fernández Noroña adquirió una vivienda valuada en 12 millones de pesos en Tepoztlán, con una superficie de 1201 metros cuadrados. El senador de Morena confirmó que el inmueble es de su propiedad, se encuentra en proceso de pago y previamente lo ocupaba en calidad de arrendatario.

“La información que están manejando está en mi declaración patrimonial, que es pública. Estoy pagando a crédito, la casa que rentaba en Tepoztlán”, publicó Noroña en su cuenta de X, mensaje que ha sido criticado por ciudadanos y oposición.

De acuerdo con el medio Eme Equis, la adquisición de la propiedad se realizó en 2024. Aunque en la declaración patrimonial de Noroña se señala que la compra se efectuó mediante un crédito hipotecario, no existe claridad sobre la institución bancaria que otorgó el préstamo ni sobre la ubicación exacta del bien.