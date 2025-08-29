Clavicut desfilado: el corte de cabello en tendencia que rejuvenece y marca un antes y después en la moda

Clavicut desfilado, el corte de cabello que llega hasta la altura de la clavícula. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tener un cambio de look a veces se convierte en un deseo profundo y ese anhelo lleva a buscar alternativas que se puedan adecuar a la forma del rostro, tipo de cabello y sobre todo que ayude a rejuvenecer. Existen estilos que están en tendencia y ofrecen estos beneficios además de proyectar una imagen elegante, fresca y moderna se vuelven de las opciones más atractivas y solicitadas.

El clavicut desfilado es un corte de cabello muy versátil y es ideal para estilos de cabello lacio, ondulado y rizo, mismos que se pueden manejar con ondas suaves o de manera lacia, además de peinarlo con la línea al centro o a los lados, lo que lo convierte en adaptable para quienes buscan cambios sutiles. Su principal característica es que la melena se corta a la altura de la clavícula, lo que hace que el cuello se vea estilizado.

Este corte está llamando la atención porque se caracteriza principalmente por estilizar los rasgos del rostro, además de que uno de sus sellos principales es mostrar una apariencia rejuvenecida esto hace que gracias a su altura y estilo desfilado se adapte a cualquier tipo de rostro resaltando los rasgos.

El portal web de Instyle lo describe como “un corte, dentro de las melenas a capas, que enfatiza la clavícula y por eso resulta muy sexy y favorecedor. Y es que esta zona del cuerpo es un área bonita en todos los cuerpos, por eso este corte es apto para casi todos los tipos de rostro”.

Clavicut como una de las opciones del 2025

Un corte que rejuvenece y explora la versatilidad. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El clavicut es un corte de cabello que se ha consolidado como uno de los más modernos y elegantes dentro del mundo de la moda. Su estilo logra combinar de manera perfecta la frescura con la sofisticación, mismo que favorece a la imagen pero sin perder esa esencia clásica.

Una de las ventajas por las que tiene tanta fuerza es que se adapta a diversos tipos de rostro y cabello lo que lo vuelve una elección inteligente para quienes buscan un cambio que sea manejable y que se pueda usar con diferentes peinados. Es por esto que se ha convertido en uno de los favoritos del año y no solo para la época de verano.

Existen varias maneras de portar un clavicut con diferentes características que aportan ventajas específicas, pero el estilo desfilado es el que sin duda logra destacar más de acuerdo con la revista Glamour “el clavicut con suaves capas cortas y puntas desfiladas es una variación más moderna del corte clásico. En este estilo las puntas se cortan en diferentes longitudes para crear una apariencia escalonada y dinámica, lo que le ofrece muchísimo cuerpo y dimensión al cabello”.

Tipos de clavicut desfilado

Un corte que se adecua a diversos estilos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay varios estilos que se pueden adaptar al clavicut, pequeños cambios que lo hacen aún más auténtico por ejemplo:

Clavicut con flequillo

Una manera de hacer el corte de cabello aún más especial, agregar el flequillo hará que se estilice más y que resalte el rostro al encuadrarlo.

Clavicut recto

Una de las opciones que lo hacen más sencillo pero sin perder la elegancia, consta de tenerlo pero sin capas, el estilista Juan Diego Teo menciona en el portal Trendencias “estiliza muchísimo los rasgos, aporta mucha elegancia, y es un corte de pelo que favorece a cualquier tipo de rostros. De hecho, es uno de los estilos capilares que más piden en el salón”.