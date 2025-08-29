México

Asesinato de madre buscadora Aida Karina Juárez desata condena de colectivos: “Buscar no debe costar la vida”

Sus restos fueron localizados en Villa de Ramos, San Luis Potosí

Por Anayeli Tapia Sandoval

Guardar
Madres buscadoras. FOTO: ADOLFO VLADIMIR
Madres buscadoras. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

El asesinato de Aida Karina Juárez Jacobo, madre buscadora de Zacatecas que llevaba casi dos meses buscando a su hija desaparecida, provocó una oleada de condenas y reclamos de seguridad y justicia en México.

El hallazgo del cuerpo de Aida Karina Juárez ocurrió el jueves 28 de agosto en el municipio de Villa de Ramos, San Luis Potosí, en inmediaciones de la frontera con Zacatecas.

El gobierno estatal de Zacatecas, a través del secretario general, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó la localización del cuerpo y la detención de una persona presuntamente implicada, quien quedó a disposición de la Fiscalía General de Justicia.

Aida Karina Juárez buscaba a
Aida Karina Juárez buscaba a su hija Goretty Guadalupe Juárez Jacobo, desaparecida el pasado 25 de junio.

Aida Karina Juárez Jacobo era integrante del colectivo Siguiendo tu rastro con amor Zacatecas y buscaba desde el pasado 25 de junio a su hija, Goretty Guadalupe Juárez Jacobo, reportada como desaparecida en el municipio de Guadalupe, Zacatecas.

Reacciones de colectivos y organizaciones

El asesinato de Juárez Jacobo fue repudiado por el colectivo Siguiendo tu rastro con amor Zacatecas, que exigió justicia y protección efectiva para todas las personas buscadoras de desaparecidos. “Exigimos justicia para Aida Karina y para todos los crímenes que afectan a nuestros seres queridos desaparecidos y a los familiares comprometidos en cuerpo y alma con su búsqueda”, publicó el colectivo.

Condena por el asesinato de
Condena por el asesinato de la madre buscadora Aida Karina Juárez. (Captura de pantalla)

El grupo se declaró en estado de alerta y manifestó preocupación por la seguridad de la familia de la víctima, así como de todas las madres y familias que conforman el colectivo.

“Exigimos una seguridad efectiva que garantice la vida de las madres buscadoras y de todas y todos los familiares y personas solidarias con la búsqueda de nuestros seres queridos”, remarcó el mensaje.

Condena por el asesinato de
Condena por el asesinato de la madre buscadora Aida Karina Juárez. (Captura de pantalla)

La organización Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) se unió a la condena y recordó que el asesinato de personas dedicadas a la búsqueda de desaparecidos no es un hecho aislado. “Desde 2010, más de 30 personas buscadoras han sido asesinadas; al menos 8 personas en lo que va del año. Buscar no debe costar la vida”, advirtió en un mensaje publicado en sus redes sociales.

La activista Cecilia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, lamentó el crimen y denunció la constante pérdida de vidas entre quienes buscan a sus hijos.

Condena por el asesinato de
Condena por el asesinato de la madre buscadora Aida Karina Juárez. (Captura de pantalla)

En su cuenta de X, escribió: “Mataron a otra madre buscadora. A Aida primero la mataron en vida quitándole a su hija y luego le arrancaron su último aliento. Se fue con los brazos vacíos, con la esperanza de volver abrazarla, con la angustia de no saber si su hija pasaba frío, con el alma incompleta…No importa cuánta justicia prometan, lo único justo es que nadie debería morir por buscar a quien parió“.

Por su parte, colectivos como Sangre de Mi sangre Zacatecas insistieron en que buscar a las personas desaparecidas en México se ha convertido en una actividad de alto riesgo y que el Estado “es responsable de garantizar su protección, ya que desde hace años renunció a su obligación de prevenir las desapariciones”.

Condena por el asesinato de
Condena por el asesinato de la madre buscadora Aida Karina Juárez. (Captura de pantalla)

En los últimos nueve años al menos 16 mujeres dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas fueron asesinadas, lo que representa más de la mitad de los homicidios contra familiares y allegados de víctimas de desaparición entre 2011 y 2025. Organizaciones como Amnistía Internacional e IPAS Latinoamérica y el Caribe documentan múltiples riesgos adicionales para las madres y familiares buscadores: amenazas, secuestros, desplazamiento, violencia sexual e intimidación tanto de grupos criminales como de instituciones estatales.

Asimismo, la impunidad en delitos de desaparición y asesinatos de personas buscadoras alcanza cifras alarmantes. Solo entre 2019 y 2022, el nivel de impunidad en el delito de desapariciones en México fue del 99 por ciento.

Temas Relacionados

Madres bucadorasAida Karina Juárez JacoboZacatecasSan Luis Potosímexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México hoy 29 de agosto

Sigue todos los encuentros, nominaciones y más novedades del reality transmitido 24/7

La Casa de los Famosos

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Tris

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Descubre los afortunados ganadores del

Estos son los consejos del Metro CDMX para el regreso a clases y viajar en la red del STC

Personal del STC pidió a los usuarios a hacer un buen uso de las instalaciones

Estos son los consejos del

Vinculan a proceso al líder de Los Alfas, célula criminal del CJNG en el Valle de Toluca, Edomex

Suman cinco vinculaciones a proceso en contra del hombre identificado como líder criminal y objetivo prioritario

Vinculan a proceso al líder

Este es el sueldo y grado de estudios de Carlos Mancilla, diputado priista que golpeó a Noroña en el Senado

El legislador federal fue exhibido a través de redes sociales, donde muchos dijeron desconocer a quien respaldó a Alito Moreno y también respondió con agresiones físicas

Este es el sueldo y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso al líder

Vinculan a proceso al líder de Los Alfas, célula criminal del CJNG en el Valle de Toluca, Edomex

Aseguran en Tamaulipas más de media tonelada de metanfetamina oculta en tarimas con piedra que pretendían enviar a EEUU

Detienen a policías de Puebla por filtración de información a objetivos prioritarios

Mulas, redes sociales y transacciones espejo: las formas en que redes chinas lavan dinero del Cártel de Sinaloa y CJNG

Conceden suspensión para evitar envío a EEUU del “Chalamán”, familiar de El Mencho y operador del CJNG

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México: Alexis Ayala y Aldo De Nigris serán los retadores por la salvación

La Princesa Mononoke continuará su recorrido en cines de México tras éxito en IMAX

Esto es lo que estaría ganando Elaine Haro semanalmente en La Casa de los Famosos 3

Survivor México: quién sale eliminado hoy 29 de agosto

Señalan a Juan Carlos Casasola por adueñarse de un departamento y vivir como ‘paracaidista’

DEPORTES

La reacción de Nicólas Larcamón

La reacción de Nicólas Larcamón hacia el Vasco Aguirre por convocar a 4 jugadores de Cruz Azul

Pelea de Canelo vs Crawdord no sería transmitida por tv abierta por esta razón

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, visitó a Claudia Sheinbaum

Rigoberto Álvarez confiesa cómo sorprendió Canelo a todo el mundo cuando tenía 13 años: “Es un diamante en bruto”

Hamzah Sheeraz y el reto a Canelo Álvarez: “Uno de los mejores boxeadores”