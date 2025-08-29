Aseguran en Tamaulipas más de media tonelada de metanfetamina oculta en tarimas con piedra que pretendían enviar a EEUU

La Guardia Nacional (GN) y el Ejército Mexicano realizaron la inspección en un contenedor y localizaron el cargamento de drogas. Foto: GN

Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional (GN) aseguraron un cargamento de más de media tonelada de metanfetamina que se encontraba ocultaba entre tarimas con piedra en Tamaulipas.

La acción se realizó durante una inspección de seguridad en una estación de ferrocarril en la ciudad de Nuevo Laredo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), los elementos localizaron un contenedor procedente del estado de San Luis Potosí que se dirigía a Arkansas, Estados Unidos, por lo que realizaron una inspección preventiva con apoyo de un binomio canino.

Foto: GN

Durante la revisión, los agentes detectaron bultos anormales en uno de los vagones, lo que derivó en el hallazgo de 20 tarimas con piedra que contenían 720 paquetes de droga sintética con un peso de más de 531 kilos.

Las autoridades federales informaron que el costo de la metanfetamina asegurada es de 144 millones de pesos, lo que representa una afectación millonaria para los grupos delictivos.

La Guardia Nacional (GN) informó que la droga asegurada quedó a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.

Foto: GN

Conductor transportaba más de 200 kilos de metanfetamina ocultos en costales de cebollas

Este decomiso se suma al realizado en la carretera Reynosa-San Fernando del estado de Tamaulipas, en el que un conductor fue detenido cuando transportaba en un tractocamión más de 200 kilos de metanfetamina ocultos en costales de cebollas.

El pasado 19 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) informó la vinculación a proceso de Donaldo “B” por su presunta participación en el delito contra la salud en la modalidad de transporte.

Dicho proceso legal se realizó luego de que fuera detenido por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), pertenecientes a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), durante recorridos de vigilancia en la carretera antes citada.

El aseguramiento de 262 kilos de metanfetamina en la carretera Reynosa-San Fernando representa un duro golpe al narcotráfico en Tamaulipas. (Fiscalía General de la República)

Al detenerlo, los agentes realizaron una revisión en la unidad con apoyo de un binomio canino, lo que permitió la localización de 262 kilos y 24 gramos de metanfetamina que se encontraba oculta en costales de cebollas.

Donaldo “B” fue detenido por estos hechos. En tanto, la droga y el vehículo fueron asegurados para ser puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

La acción se efectuó en colaboración del Gabinete de Seguridad, a través de la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes brindaron apoyo y protección perimetral durante la revisión y traslado tanto del detenido como de la droga y el vehículo asegurados hasta las instalaciones de la Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas.

(FGR)

El Juez de Control determinó para Donaldo “N” la medida cautelar de prisión preventiva en el CEDES de Reynosa y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.