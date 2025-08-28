México

Tres infusiones para calmar la mente y ayudar a conciliar el sueño por las noches

Algunos tipos de té aportan compuestos activos que relajan el sistema nervioso central

Por Abigail Gómez

Guardar
Incluirlos en tu rutina de
Incluirlos en tu rutina de sueño antes de dormir puede tener enormes beneficios. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las infusiones de plantas medicinales se consideran un excelente remedio natural para combatir el insomnio debido a los compuestos presentes en ciertas hierbas, que tienen efectos relajantes y sedantes suaves en el sistema nervioso.

Según MedlinePlus y la Mayo Clinic, estas sustancias pueden inducir sensaciones de calma, reducir la ansiedad y facilitar el inicio del sueño.

Además, el acto de tomar una infusión caliente antes de dormir puede convertirse en una rutina calmante y psicológicamente asociada al descanso, lo que contribuye a preparar al cuerpo y la mente para el sueño.

Aunque las infusiones no sustituyen el tratamiento médico en casos graves de insomnio, su uso moderado en adultos sanos puede complementar hábitos de sueño saludables.

Los especialistas advierten que
Los especialistas advierten que la eficacia y seguridad de estos remedios dependen del tipo de planta, dosis y estado de salud de cada persona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres infusiones que puedes usar para calmar la mente y ayudarte a conciliar el sueño

Diversas infusiones de plantas medicinales se utilizan tradicionalmente para favorecer la relajación y facilitar el sueño. Entre estas, destacan plantas como la valeriana, la tila y la manzanilla, las cuales contienen flavonoides, aceites esenciales y alcaloides que interfieren en los mecanismos cerebrales relacionados con la vigilia y el descanso.

A continuación, te contamos sobre sus beneficios y cuál es la mejor manera de consumirlas para ayudarte a conciliar el sueño por las noches:

1. Tila (Tilia spp.)

La infusión de flores de tila se emplea para reducir el nerviosismo y aliviar la ansiedad. Consumida por la noche, ayuda a inducir un estado de calma que favorece el descanso.

  • Preparación: Colocar 1 o 2 gramos de flores secas de tila en una taza de agua caliente (aproximadamente 200 ml).
  • Tiempo de infusión: Dejar reposar entre 5 y 10 minutos.
  • Consumo: Beber una taza entre 30 y 60 minutos antes de acostarse.

2. Valeriana (Valeriana officinalis)

La raíz de valeriana contiene compuestos que actúan sobre el sistema nervioso central y disminuyen el tiempo necesario para conciliar el sueño. Es una de las plantas más estudiadas en el ámbito de los trastornos del sueño.

  • Preparación: Agregar 2 a 3 gramos de raíz seca de valeriana en una taza de agua caliente.
  • Tiempo de infusión: Dejar reposar de 10 a 15 minutos.
  • Consumo: Tomar una taza cerca de una hora antes de dormir.

3. Manzanilla (Matricaria chamomilla)

La manzanilla se utiliza en forma de infusión por sus propiedades sedantes suaves. Su consumo contribuye a relajar el cuerpo y puede aliviar molestias digestivas que interfieren con el sueño.

  • Preparación: Colocar 1 a 2 gramos de flores de manzanilla en una taza de agua caliente.
  • Tiempo de infusión: Reposar durante 5 a 10 minutos.
  • Consumo: Consumir una taza poco antes de ir a la cama.
El té de tila es
El té de tila es una infusión natural conocida por sus propiedades calmantes y relajantes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En todos los casos, se aconseja preparar las infusiones siguiendo las indicaciones del envase o de un especialista y evitar combinar varias plantas sin orientación profesional. Ante insomnio persistente o problemas de salud, es recomendable consultar a un médico.

Temas Relacionados

infusionestésvalerianatilamanzanillamexico-noticias

Más Noticias

Festival del Caldo Tlalpeño CDMX 2025: fecha y sede de este primer evento gastronómico

Este es uno de los alimentos más populares en la cultura mexicana y por varias semanas habrá exhibiciones del platillo

Festival del Caldo Tlalpeño CDMX

El Mayo Zambada podría haber sido engañado para declararse culpable, afirma Jesús Esquivel

Al aceptar un acuerdo con la fiscalía de Estados Unidos, el narcotraficante renunció formalmente al derecho de apelar su sentencia y quedó expuesto a la cadena perpetua

El Mayo Zambada podría haber

DEA anuncia aseguramientos de droga y dinero ligados al Cártel de Sinaloa en diversos puntos de EEUU

Al menos siete publicaciones refieren al grupo criminal mexicano

DEA anuncia aseguramientos de droga

Resultados del Chispazo: ganadores y números premiados

El sorteo de Chispazo se lleva a cabo dos ocasiones al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Resultados del Chispazo: ganadores y

Melate, Revancha y Revanchita resultados del sorteo de hoy 27 de agosto

El sorteo Melate se juega tres veces a la semana, cada miércoles, viernes y domingo, después de las 21:00 horas. Estos son los resultados del sorteo 4101 dados a conocer por la lotería mexicana

Melate, Revancha y Revanchita resultados
MÁS NOTICIAS

NARCO

El Mayo Zambada podría haber

El Mayo Zambada podría haber sido engañado para declararse culpable, afirma Jesús Esquivel

DEA anuncia aseguramientos de droga y dinero ligados al Cártel de Sinaloa en diversos puntos de EEUU

Armas y drogas continúan pese a revisiones: esto fue lo asegurado en el Penal de Aguaruto de Culiacán tras conato de riña

Detienen en Nuevo León a hombre que manejaba un vehículo con 50 kilos de metanfetamina en compartimento oculto

Caen en Morelos dos sujetos tras doble cateo, estarían ligados con la Familia Michoacana

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025: Comienzan las nominaciones con ruleta

Cibad Hernández, nuevo novio de Alicia Villarreal, manda fuerte mensaje a ex parejas de la cantante

Conoce la película de romance que enamora a los usuarios de Prime Video México esta noche

Quinta gala de nominación de La Casa de los Famosos México 3: ¿A qué hora empieza y en qué canal ver en vivo?

Aldo de Nigris y Mariana Botas duermen juntos y desatan molestia de Abelito

DEPORTES

Julio César Chávez niega que

Julio César Chávez niega que su hijo Junior sea un delincuente de algún cártel: “Se tiene que comprobar”

Esta es la figura de Chivas que pudo haber fichado con Cruz Azul luego del traspaso caído de Gonzalo Piovi

Gilberto Mora triplica su valor en el mercado y ahora esto es lo que cuesta la “joya mexicana”

Emilio Fernando Alonso sale del hospital: este es el estado de salud del narrador deportivo de TUDN

“¡Suerte Checo!”, Xóchitl Gálvez manda un mensaje al nuevo piloto de Cadillac en F1