Tres infusiones para calmar la mente y ayudar a conciliar el sueño por las noches

Incluirlos en tu rutina de sueño antes de dormir puede tener enormes beneficios.

Las infusiones de plantas medicinales se consideran un excelente remedio natural para combatir el insomnio debido a los compuestos presentes en ciertas hierbas, que tienen efectos relajantes y sedantes suaves en el sistema nervioso.

Según MedlinePlus y la Mayo Clinic, estas sustancias pueden inducir sensaciones de calma, reducir la ansiedad y facilitar el inicio del sueño.

Además, el acto de tomar una infusión caliente antes de dormir puede convertirse en una rutina calmante y psicológicamente asociada al descanso, lo que contribuye a preparar al cuerpo y la mente para el sueño.

Aunque las infusiones no sustituyen el tratamiento médico en casos graves de insomnio, su uso moderado en adultos sanos puede complementar hábitos de sueño saludables.

Los especialistas advierten que la eficacia y seguridad de estos remedios dependen del tipo de planta, dosis y estado de salud de cada persona.

Tres infusiones que puedes usar para calmar la mente y ayudarte a conciliar el sueño

Diversas infusiones de plantas medicinales se utilizan tradicionalmente para favorecer la relajación y facilitar el sueño. Entre estas, destacan plantas como la valeriana, la tila y la manzanilla, las cuales contienen flavonoides, aceites esenciales y alcaloides que interfieren en los mecanismos cerebrales relacionados con la vigilia y el descanso.

A continuación, te contamos sobre sus beneficios y cuál es la mejor manera de consumirlas para ayudarte a conciliar el sueño por las noches:

1. Tila (Tilia spp.)

La infusión de flores de tila se emplea para reducir el nerviosismo y aliviar la ansiedad. Consumida por la noche, ayuda a inducir un estado de calma que favorece el descanso.

Preparación : Colocar 1 o 2 gramos de flores secas de tila en una taza de agua caliente (aproximadamente 200 ml).

Tiempo de infusión : Dejar reposar entre 5 y 10 minutos.

Consumo: Beber una taza entre 30 y 60 minutos antes de acostarse.

2. Valeriana (Valeriana officinalis)

La raíz de valeriana contiene compuestos que actúan sobre el sistema nervioso central y disminuyen el tiempo necesario para conciliar el sueño. Es una de las plantas más estudiadas en el ámbito de los trastornos del sueño.

Preparación : Agregar 2 a 3 gramos de raíz seca de valeriana en una taza de agua caliente.

Tiempo de infusión : Dejar reposar de 10 a 15 minutos.

Consumo: Tomar una taza cerca de una hora antes de dormir.

3. Manzanilla (Matricaria chamomilla)

La manzanilla se utiliza en forma de infusión por sus propiedades sedantes suaves. Su consumo contribuye a relajar el cuerpo y puede aliviar molestias digestivas que interfieren con el sueño.

Preparación : Colocar 1 a 2 gramos de flores de manzanilla en una taza de agua caliente.

Tiempo de infusión : Reposar durante 5 a 10 minutos.

Consumo: Consumir una taza poco antes de ir a la cama.

El té de tila es una infusión natural conocida por sus propiedades calmantes y relajantes.

En todos los casos, se aconseja preparar las infusiones siguiendo las indicaciones del envase o de un especialista y evitar combinar varias plantas sin orientación profesional. Ante insomnio persistente o problemas de salud, es recomendable consultar a un médico.