México

Lupita TikTok rompe el silencio y habla por primera vez sobre su hija fallecida y su esposo detenido

Ricardo “N” pareja de la influencer, permanece en prisión preventiva

Por Cinthia Salvador

Guardar
Ricardo “N”, pareja de la
Ricardo “N”, pareja de la influencer permanece en prisión preventiva. (Fotos: @lupitatiktokmx, Instagram)

El testimonio público de Lupita Guzmán, conocida en redes sociales como Lupita TikTok, generó fuerte repercusión luego de que la influencer decidiera compartir su versión sobre los hechos relativos a su familia y la situación legal de su esposo, Ricardo “N”.

Por medio de un video publicado en YouTube, la joven relató episodios personales y ofreció declaraciones sobre Karely, su hija fallecida, así como detalles sobre la actual condición judicial de su pareja, quien continúa internado en un Centro de Reinserción Social Estatal.

En su relato, Lupita TikTok abordó el momento en que las autoridades ingresaron a su domicilio para detener a Ricardo “N”, acusado de un delito relacionado con presunto abuso sexual. La joven indicó que durante el operativo, las fuerzas de seguridad contemplaron también detenerla, pero logró contactar a familiares y a su representante para evitar que quedara en reclusión como su pareja.

Lupita lloró al narrar su
Lupita lloró al narrar su historia. (Captura de pantalla YouTube)

Sentí bien feo cuando me sacaron, no me separen de él... Le marqué a mi mamá, a James (...) me están llevando”, expresó en el video.

El caso tomó notoriedad desde el 15 de mayo de 2025, cuando un juez de control en Nuevo León determinó la vinculación a proceso contra Ricardo “N” bajo la acusación de un delito equiparable a violación, relacionado con un episodio de abuso que, según la autoridad judicial, derivó en el nacimiento la hija de la pareja.

La bebé falleció a los 14 días de nacida, hecho que marcó profundamente a la influencer, quien afirmó que su hija se ha convertido en un “ángel” que la cuida. “Yo sí voy a verla al panteón, le llevo juguetes”, relató la creadora de contenido entre llanto.

Al referirse al vínculo actual con su esposo, Lupita TikTok sostuvo que siguen en comunicación telefónica, aunque no han podido verse en persona, ya que las disposiciones judiciales lo impiden.

“Estamos bien, lo extraño mucho (...) Lo quiero ver mucho... No puedo verlo ahorita, no me dejan verlo”, comentó.

Ya lo extraño mucho, mucho, mucho... Ya lo ocupo aquí”, insistió en su declaración. Aun en ese contexto, la influencer manifestó su esperanza de reunirse con él y asistir juntos al panteón de su hija. “Cuando salga mi esposo, lo quiero llevar”, indicó.

De acuerdo con las declaraciones
De acuerdo con las declaraciones del fiscal, Ricardo “N” también enfrenta una carpeta de investigación por el delito de supuesta trata de personas. (TikTok: @lupitatiktokmx)

En el video, la joven también hizo referencia a las versiones difundidas en redes sociales sobre el trato y la alimentación que recibió la bebé. Su manager, James, intervino en defensa y negó rotundamente los rumores que circularon al respecto.

“Lo que me molesta es que hayan inventado una historia en redes sociales, de que le daba cheetos, le daba coca. Esa historia la hicieron nada más para generar morbo y que las páginas comenzaran a vender”. Según James, los señalamientos fueron fabricados, sin sustento en la experiencia real del grupo cercano a la protagonista.

La última declaración de Lupita Guzmán se centró en su decisión de “seguir adelante”, mostrando su deseo de reconstruir su vida una vez superado el proceso penal. “Tengo que ver por un esposo y una angelita que me está cuidando”, concluyó llorando la influencer.

Temas Relacionados

Lupita TikTokRicardo MedellínNuevo Leónmexico-entretenimiento

Más Noticias

Mega Procesión de Catrinas 2025: Fecha oficial y detalles sobre el tradicional evento en CDMX

Año con año este desfile reúne a cientos de personas que, a través del arte, resaltan la identidad cultural presente en el Día de Muertos

Mega Procesión de Catrinas 2025:

Se registra sismo en Cintalapa, Chiapas

El temblor sucedió a las 0:03 horas, a una distancia de 62 km de Cintalapa y tuvo una profundidad de 143.4 km

Se registra sismo en Cintalapa,

MP acude al Senado para tomar denuncia de Noroña contra Alito Moreno y desata ola de críticas: “Justicia a domicilio”

Internautas arremetieron contra los morenistas por tener un trato diferenciado en el acceso a la justicia

MP acude al Senado para

Temblor en Oaxaca: se registra sismo de 4.0 en Tlacolula

El temblor ocurrió a las 23:45 horas, a una distancia de 14 km de Tlacolula y tuvo una profundidad de 67.9 km

Temblor en Oaxaca: se registra

Temblor en hoy: se registra sismo de 4.5 de magnitud en S Pedro Pochutla, Oaxaca

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Temblor en hoy: se registra
MÁS NOTICIAS

NARCO

El Mayo Zambada podría haber

El Mayo Zambada podría haber sido engañado para declararse culpable, afirma Jesús Esquivel

DEA anuncia aseguramientos de droga y dinero ligados al Cártel de Sinaloa en diversos puntos de EEUU

Armas y drogas continúan pese a revisiones: esto fue lo asegurado en el Penal de Aguaruto de Culiacán tras conato de riña

Detienen en Nuevo León a hombre que manejaba un vehículo con 50 kilos de metanfetamina en compartimento oculto

Caen en Morelos dos sujetos tras doble cateo, estarían ligados con la Familia Michoacana

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo: la quinta gala de nominación deja a 8 habitantes en riesgo

La Casa de los Famosos México 2025: quiénes son los nominados de la quinta semana

Ex de Elaine Haro dedica conmovedor mensaje a la actriz pese a supuesto coqueteo con Aarón Mercury: “Serás quien apague la luz”

La Casa de los Famosos México 2025: Comienzan las nominaciones con ruleta

Cibad Hernández, nuevo novio de Alicia Villarreal, manda fuerte mensaje a ex parejas de la cantante

DEPORTES

Así se disculpó Andrés Vaca

Así se disculpó Andrés Vaca tras mala pronunciación del gol de Allan Saint-Maximin con América

Julio César Chávez niega que su hijo Junior sea un delincuente de algún cártel: “Se tiene que comprobar”

Esta es la figura de Chivas que pudo haber fichado con Cruz Azul luego del traspaso caído de Gonzalo Piovi

Gilberto Mora triplica su valor en el mercado y ahora esto es lo que cuesta la “joya mexicana”

Emilio Fernando Alonso sale del hospital: este es el estado de salud del narrador deportivo de TUDN