Lupita TikTok rompe el silencio y habla por primera vez sobre su hija fallecida y su esposo detenido

Ricardo “N”, pareja de la influencer permanece en prisión preventiva. (Fotos: @lupitatiktokmx, Instagram)

El testimonio público de Lupita Guzmán, conocida en redes sociales como Lupita TikTok, generó fuerte repercusión luego de que la influencer decidiera compartir su versión sobre los hechos relativos a su familia y la situación legal de su esposo, Ricardo “N”.

Por medio de un video publicado en YouTube, la joven relató episodios personales y ofreció declaraciones sobre Karely, su hija fallecida, así como detalles sobre la actual condición judicial de su pareja, quien continúa internado en un Centro de Reinserción Social Estatal.

En su relato, Lupita TikTok abordó el momento en que las autoridades ingresaron a su domicilio para detener a Ricardo “N”, acusado de un delito relacionado con presunto abuso sexual. La joven indicó que durante el operativo, las fuerzas de seguridad contemplaron también detenerla, pero logró contactar a familiares y a su representante para evitar que quedara en reclusión como su pareja.

Lupita lloró al narrar su historia. (Captura de pantalla YouTube)

“Sentí bien feo cuando me sacaron, no me separen de él... Le marqué a mi mamá, a James (...) me están llevando”, expresó en el video.

El caso tomó notoriedad desde el 15 de mayo de 2025, cuando un juez de control en Nuevo León determinó la vinculación a proceso contra Ricardo “N” bajo la acusación de un delito equiparable a violación, relacionado con un episodio de abuso que, según la autoridad judicial, derivó en el nacimiento la hija de la pareja.

La bebé falleció a los 14 días de nacida, hecho que marcó profundamente a la influencer, quien afirmó que su hija se ha convertido en un “ángel” que la cuida. “Yo sí voy a verla al panteón, le llevo juguetes”, relató la creadora de contenido entre llanto.

Al referirse al vínculo actual con su esposo, Lupita TikTok sostuvo que siguen en comunicación telefónica, aunque no han podido verse en persona, ya que las disposiciones judiciales lo impiden.

“Estamos bien, lo extraño mucho (...) Lo quiero ver mucho... No puedo verlo ahorita, no me dejan verlo”, comentó.

“Ya lo extraño mucho, mucho, mucho... Ya lo ocupo aquí”, insistió en su declaración. Aun en ese contexto, la influencer manifestó su esperanza de reunirse con él y asistir juntos al panteón de su hija. “Cuando salga mi esposo, lo quiero llevar”, indicó.

De acuerdo con las declaraciones del fiscal, Ricardo “N” también enfrenta una carpeta de investigación por el delito de supuesta trata de personas. (TikTok: @lupitatiktokmx)

En el video, la joven también hizo referencia a las versiones difundidas en redes sociales sobre el trato y la alimentación que recibió la bebé. Su manager, James, intervino en defensa y negó rotundamente los rumores que circularon al respecto.

“Lo que me molesta es que hayan inventado una historia en redes sociales, de que le daba cheetos, le daba coca. Esa historia la hicieron nada más para generar morbo y que las páginas comenzaran a vender”. Según James, los señalamientos fueron fabricados, sin sustento en la experiencia real del grupo cercano a la protagonista.

La última declaración de Lupita Guzmán se centró en su decisión de “seguir adelante”, mostrando su deseo de reconstruir su vida una vez superado el proceso penal. “Tengo que ver por un esposo y una angelita que me está cuidando”, concluyó llorando la influencer.