Las vitaminas que debes tomar después de los 50 para prevenir los padecimientos relacionados con la edad

Estas vitaminas ayudan a prevenir diversos padecimientos relacionados con la edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas que superan los 50 años experimentan transformaciones físicas y metabólicas provenientes del envejecimiento natural, que impactan tanto la estructura como el funcionamiento de distintos órganos.

En este sentido, expertos de Mayo Clinic y el Instituto Nacional de la Salud de EE.UU. coinciden en que la reducción de la masa ósea y muscular, la ralentización del metabolismo y los cambios hormonales definen esta etapa de la vida.

Y es que es sabido que la pérdida de densidad ósea se acelera de forma notoria tras la menopausia en las mujeres, lo cual eleva el riesgo de osteoporosis y fracturas de cadera o columna. Al mismo tiempo, los hombres ven disminuida su testosterona paulatinamente, lo que influye en la fuerza muscular y la acumulación de grasa abdominal.

Durante esta etapa de la vida es importante prevenir padecimientos como la osteoporosis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es así que la capacidad del cuerpo para absorber ciertos nutrientes, como el calcio y la vitamina B12, también se reduce. Los músculos pierden volumen, lo cual causa un descenso progresivo de la fuerza y limita la movilidad.

Es debido a todos estos cambios metabólicos que se vuelve especialmente importante tener los nutrientes necesarios, pues algunos pueden comenzar a presentar deficiencias. Es por eso que aquí te decimos cuáles son algunas de las vitaminas más importantes en esta etapa.

Las vitaminas que debes tomar después de los 50

Después de los 50 años, algunas vitaminas adquieren especial relevancia para mantener la salud y reducir el riesgo de enfermedades asociadas al envejecimiento. Las principales son:

Vitamina D : Favorece la absorción de calcio, ayuda a mantener la salud ósea y previene la osteoporosis. La deficiencia de vitamina D es común en adultos mayores debido a la menor exposición solar y a la disminución de la capacidad de la piel para sintetizarla.

Vitamina B12 : Participa en la formación de glóbulos rojos y en el funcionamiento del sistema nervioso. Con la edad, el sistema digestivo puede absorber menos vitamina B12, lo que incrementa el riesgo de anemia y problemas neurológicos.

Vitamina K : Contribuye al metabolismo óseo y a la coagulación sanguínea. Presente en vegetales de hoja verde como la espinaca y el brócoli.

Vitamina C : Es fundamental para la síntesis de colágeno, la reparación de tejidos y el fortalecimiento del sistema inmune.

Vitamina E: Actúa como antioxidante y protege a las células del daño causado por los radicales libres.

Además de estas vitaminas, los minerales como el calcio y el magnesio también son necesarios durante esta etapa para asegurar la salud ósea y muscular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recuerda consultar a un médico antes de iniciar cualquier suplementación, ya que el exceso de vitaminas puede ser perjudicial.