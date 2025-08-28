México

Habrá nueva modalidad de recolección de basura en CDMX: ¿De qué se trata?

Con esta nueva estrategia el gobierno capitalino buscará reducir la concentración de residuos sólidos y facilitar el reciclaje

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
Nueva modalidad de recolección de
Nueva modalidad de recolección de basura llegará a la CDMX. Foto: (Ilustrativa iStock)

Con el objetivo de transformar la gestión de residuos sólidos en la Ciudad de México y avanzar hacia un modelo de economía circular, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), encabezada por Julia Álvarez Icaza, anunció una nueva modalidad de recolección de basura basada en días diferenciados.

Esta medida forma parte de la estrategia integral “Ciudad Circular: Basura Cero para Transformar la Capital”, presentada recientemente por el gobierno capitalino.

La titular de Sedema explicó que esta nueva modalidad permitirá mejorar el manejo y aprovechamiento de los residuos desde su origen. “La separación va a ser por días diferenciados y gracias a eso se garantizará que los residuos se mantengan separados desde el domicilio hasta el destino final”, declaró Álvarez Icaza.

La recolección por días diferenciados se complementará con una gran campaña de concientización que será presentada en las próximas semanas. Esta iniciativa promoverá la clasificación de los residuos en tres categorías: orgánicos, inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables, lo que facilitará su tratamiento y reutilización.

Esta nueva estrategia permitirá a
Esta nueva estrategia permitirá a los ciudadanos separar mejor sus residuos. Foto: (iStock)

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, subrayó la importancia de que la ciudadanía recupere la conciencia sobre el valor de los residuos y se involucre activamente en esta transformación. Anunció que se instalarán puntos de recepción para residuos reciclables, donde los ciudadanos podrán recibir incentivos a cambio de sus desechos, promoviendo así una cultura del reciclaje.

Como parte de esta estrategia, se busca que al menos el 50% de los residuos sólidos que llegan a la infraestructura pública de la ciudad no terminen en rellenos sanitarios, sino que se transformen y reintegren a la economía.

Para lograrlo, el gobierno capitalino trabajará bajo cuatro ejes: infraestructura nueva, corresponsabilidad ciudadana, gobernanza e innovación, y reducción y separación de residuos desde casa.

Entre las acciones más destacadas, se encuentra la construcción de cuatro nuevas plantas de composta en Xochimilco, Tlalpan, Tláhuac y Álvaro Obregón, así como la modernización de la planta del Bordo Poniente.

El gobierno de la CDMX
El gobierno de la CDMX busca asumir compromisos en manejo de residuos sólidos. Foto: (iStock)

Esta infraestructura permitirá tratar más de 2 mil 600 toneladas de residuos orgánicos diarios. También se anunció la creación de una planta para la transformación de llantas en impermeabilizante, con una inversión de 35 millones de pesos, que ayudará a reutilizar las 250 mil llantas que llegan anualmente a los centros de transferencia.

La estrategia también incluye la adquisición de 34 nuevos camiones de recolección, con una inversión de 85 millones de pesos, y el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo de residuos en toda la ciudad.

Finalmente, la Agencia de Gestión Integral de Residuos comenzará operaciones en octubre y será la encargada de coordinar toda la administración de residuos en la capital. Además, se impulsará el compostaje comunitario en unidades habitacionales, como parte de una red ciudadana para el tratamiento de residuos orgánicos.

Temas Relacionados

BasuraResiduos sólidosCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Sergio Mayer acusó a Mar Contreras de “victimizarse” en La Casa de los Famosos tras polémica con Dalílah Polanco

Recientemente las actrices protagonizaron un tenso momento dentro del reality show

Sergio Mayer acusó a Mar

Médicos ponen en duda la gravedad de las lesiones del colaborador de Noroña tras pelea en el Senado: “Ni en las novelas”

Tras el altercado con Alito Moreno en la Comisión Permanente, Emiliano González apareció con collarín, cabestrillo y vendaje

Médicos ponen en duda la

Exhiben al influencer ‘Rey Grupero’ insultando a policía tras cometer una infracción

El oficial habría tomado medidas contra el influencer y su esposa por no traer sus papeles en orden

Exhiben al influencer ‘Rey Grupero’

Temblor hoy 28 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud de 4.0 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este jueves

Temblor hoy 28 de agosto

Lupita TikTok rompe el silencio y habla por primera vez sobre su hija fallecida y su esposo detenido

Ricardo “N” pareja de la influencer, permanece en prisión preventiva

Lupita TikTok rompe el silencio
MÁS NOTICIAS

NARCO

El Mayo Zambada podría haber

El Mayo Zambada podría haber sido engañado para declararse culpable, afirma Jesús Esquivel

DEA anuncia aseguramientos de droga y dinero ligados al Cártel de Sinaloa en diversos puntos de EEUU

Armas y drogas continúan pese a revisiones: esto fue lo asegurado en el Penal de Aguaruto de Culiacán tras conato de riña

Detienen en Nuevo León a hombre que manejaba un vehículo con 50 kilos de metanfetamina en compartimento oculto

Caen en Morelos dos sujetos tras doble cateo, estarían ligados con la Familia Michoacana

ENTRETENIMIENTO

Exhiben al influencer ‘Rey Grupero’

Exhiben al influencer ‘Rey Grupero’ insultando a policía tras cometer una infracción

Lupita TikTok rompe el silencio y habla por primera vez sobre su hija fallecida y su esposo detenido

La Casa de los Famosos México en vivo: la quinta gala de nominación deja a 8 habitantes en riesgo

La Casa de los Famosos México 2025: quiénes son los nominados de la quinta semana

Ex de Elaine Haro dedica conmovedor mensaje a la actriz pese a supuesto coqueteo con Aarón Mercury: “Serás quien apague la luz”

DEPORTES

Así se disculpó Andrés Vaca

Así se disculpó Andrés Vaca tras mala pronunciación del gol de Allan Saint-Maximin con América

Julio César Chávez niega que su hijo Junior sea un delincuente de algún cártel: “Se tiene que comprobar”

Esta es la figura de Chivas que pudo haber fichado con Cruz Azul luego del traspaso caído de Gonzalo Piovi

Gilberto Mora triplica su valor en el mercado y ahora esto es lo que cuesta la “joya mexicana”

Emilio Fernando Alonso sale del hospital: este es el estado de salud del narrador deportivo de TUDN