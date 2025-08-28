México

Estos son los únicos Aguilar que aún siguen a Emiliano en redes sociales tras exponer a su padre y hermana

El rapero arremetió contra su padre responsabilizar a su madre, Carmen Treviño, de separarlo de él

Por Víctor Cisneros

¿Quiénes son los Aguilar que
¿Quiénes son los Aguilar que continúan siguiendo en redes sociales a Emiliano? (Infobae México / Jovani Pérez)

Emiliano Aguilar ha vuelto a poner en jaque a la familia de su padre. A través de una dinámica en distintas plataformas, el rapero lanzó sendos dardos contra Pepe Aguilar y su media hermana, Ángela, con un efecto devastador en sus débiles vínculos.

Entre las revelaciones e insinuaciones que hizo, sus seguidores no dejaron pasar por alto una pregunta: “Qué piensan de estar con un jugador de futbol americano que les está metiendo pinches madrazos todos los pu*** días... ¿Ustedes qué piensan de estar con alguien así?"

Sus palabras fueron interpretadas como la confirmación de que su media hermana Ángela sufrió agresiones durante su corta relación con Josh Ball, jugador profesional con antecedentes penales por presunta violencia doméstica.

Emiliano Aguilar ha criticado públicamente
Emiliano Aguilar ha criticado públicamente a sus medios hermanos Leonardo y Ángela. (@leonardoaguilaroficial / Facebook Emiliano Aguilar / @angela_aguilar_)

En otro video, confesó que lanzó una serie de indirectas contra su padre, en respuesta a una entrevista del cantante a Ventaneando donde responsabilizó a su expareja, Carmen Treviño, de separarlos e impedir un vínculo cercano entre ellos.

“Todo esto que estoy diciendo ahorita, todo esto que está pasando es porque hablaste mal de mi mamá, o sea, cómo vas a decir que se llevó todas las cosas en el carro, cómo vas a decir que te dejaron sin nada desde la Ciudad de México hasta Tijuana, que te vaciaron la casa”, cuestionó.

Semanas antes, tuvo un cruce público con su medio hermano Leonardo, quien respaldó a Grupo Frontera en medio de acusaciones de presunta simpatía con las políticas de Donald Trump.

Actualmente, solo dos integrantes mediáticos
Actualmente, solo dos integrantes mediáticos de la dinastía Aguilar lo siguen en Instagram: Majo y Pepe Aguilar. (Foto: Instagram)

Dejan solo a Emiliano Aguilar

En 2017, Emiliano Aguilar enfrentó cargos judiciales por tráfico ilegal de personas. El hecho lo distanció aún más de su padre y sus medios hermanos: Aneliz, Leonardo y Ángela Aguilar, cuyo vínculo también desapareció en redes sociales.

Actualmente, solo dos integrantes mediáticos de la dinastía Aguilar lo siguen en Instagram: Majo y Pepe Aguilar.

En lo que respecta a su prima, Emiliano Aguilar ha externado públicamente su admiración hacia ella, especialmente por consolidarse en la industria musical por méritos propios.

En lo que concierne a su padre, aunque en el pasado Emiliano había declarado que “nunca hablaría mal de él”, la reciente entrevista a Ventaneando cambió su perspectiva.

“No me estoy colgando de esto (...) Hay personas que yo pensé que estaban conmigo y luego se ponen a hacer entrevistas diciendo que mi papá siempre estuvo ahí, la verdad no son las cosas así”.

Otro elemento que suma a la polémica son las versiones de que Aneliz Álvarez Alcalá, esposa de Pepe Aguilar, segregaba a Emiliano.

En 2024, una fuente anónima declaró a TVNotas que la empresaria siempre tuvo un trato distante hacia el joven.

A mediados de junio, los rumores volvieron a surgir luego de que Emiliano Aguilar dedicó un emotivo mensaje a su mánager, Adrián Arce, por el Día del Padre.

La publicación, interpretada como un ataque contra Pepe Aguilar, recibió un like de parte de Aneliz Álvarez Alcalá.

Aneliz Álvarez Alcalá, esposa de
Aneliz Álvarez Alcalá, esposa de Pepe Aguilar, reaccionó a la polémica publicación de Emiliano. (Foto: @emiliano_aguilar.t)

