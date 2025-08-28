Estas son las dos marcas de gelatina que la Profeco recomienda consumir con moderación por ser altas en azúcar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de gelatina se popularizó en México como una opción práctica y atractiva dentro de la alimentación diaria, tanto en hogares como en escuelas y hospitales. Este alimento, elaborado a partir de colágeno y complementado en la industria con agua, leche, colorantes y azúcares, ha sido objeto de múltiples estudios de control sanitario.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) difundió los resultados de un análisis realizado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor que pone atención a las diferencias nutrimentales de las principales marcas en el mercado.

El informe, que abarca dieciocho productos en polvo destinados para preparar gelatina con agua o leche, concluyó que si bien todas las muestras cumplen con estándares de higiene y sanidad —pues no se detectaron microorganismos que representen peligro para el consumidor—, existen contrastes claros en el contenido de azúcares y proteínas. De acuerdo con Profeco, el consumo frecuente y sin control de gelatinas con alto contenido de azúcar puede elevar el riesgo de padecimientos metabólicos, especialmente en niños y personas con enfermedades crónicas.

Gelatinas que aportan mayor colágeno y menos azúcar, una opción ligera y nutritiva que combina sabor con beneficios para la piel – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las dos marcas de gelatina en polvo que debes evitar, según la Profeco

Recién publicado por la Profeco, el estudio identifica dos marcas que sobresalen en el rubro calórico y de azúcares: Fruti Cool y Dany (Danone). Según la investigación, Fruti Cool contiene hasta diecinueve punto dieciséis gramos de azúcar por porción de ciento treinta gramos, haciendo de esta opción la que presenta “el mayor riesgo para la salud” por su concentración de dulcificantes.

Su contenido protéico asciende a cuatro punto noventa y cinco gramos, mientras que las grasas alcanzan tres punto setenta y tres gramos. El reporte advierte que estos valores, aunque no ponen en riesgo la calidad sanitaria, sí “requieren de atención especial cuando se incorporan frecuentemente a la dieta”.

Por su parte, la gelatina Dany, de Danone, ocupa otra posición de alerta. Una sola porción contiene dieciocho punto cuarenta y tres gramos de azúcar y dos gramos de proteína, además de ochenta y dos calorías. La Profeco explica que estas cifras sobrepasan los límites recomendados para un consumo cotidiano, sobre todo en contextos escolares o familiares donde las cantidades suelen multiplicarse durante la semana. “El abuso de estas marcas aumenta notablemente la ingestión diaria de azúcar, y puede propiciar un ambiente metabólico propicio para el desarrollo de trastornos”, destaca el reporte.

Las dos marcas de gelatina en polvo que debes evitar, según la Profeco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alternativas con mayor cantidad de colágeno y menos azúcar: las marcas recomendadas por Profeco

En el mismo análisis, la Profeco reveló un grupo de marcas de gelatina que ofrecen una mejor composición nutrimental. Entre ellas se encuentran Congelli, D’Dari, Mix d’Duché (en su versión reducida en azúcar) y McCormick. El estudio resalta que estos productos aportan una mayor cantidad de colágeno y, en sus versiones “light” o con menos azúcares, representan opciones más equilibradas para quien busca cuidar su alimentación sin dejar de disfrutar un postre tradicional.

La importancia del colágeno reside en su función como proteína encargada de la firmeza de la piel y el soporte de estructuras flexibles en el organismo, como las articulaciones. Por ello, las gelatinas con alto contenido de colágeno y bajo contenido de azúcar resultan preferibles para quienes desean mantener una dieta saludable y prevenir el envejecimiento prematuro de tejidos. Profeco remarca: “Los productos con mayor colágeno cumplen de mejor manera su función nutrimental y, combinados con niveles bajos de azúcares añadidos, son más aptos para el consumo cotidiano”.

La institución recomienda al consumidor prestar especial atención a la información de las etiquetas. Elegir gelatinas de marcas transparentes acerca de su aporte de colágeno y los gramos reales de azúcar permite tomar mejores decisiones y reducir riesgos asociados al azúcar oculta en productos procesados. Además, el perfil nutricional se ve reforzado en productos que limitan el uso de edulcorantes, colorantes y saborizantes artificiales.

Alternativas con mayor cantidad de colágeno y menos azúcar: las marcas recomendadas por Profeco (Profeco)

¿Por qué es importante reducir la ingesta de azúcar en la dieta?

Diversos organismos de salud, incluida la Profeco, insisten en la relevancia de una dieta moderada en azúcares añadidos para la prevención de enfermedades metabólicas. El consumo elevado de azúcar se relaciona con una mayor incidencia de obesidad, diabetes tipo 2, caries dentales y complicaciones cardiacas. En la infancia, el exceso de azúcar puede impactar tanto en el metabolismo como en la formación de hábitos alimenticios, generando preferencia por sabores intensamente dulces y reduciendo la variedad de alimentos aceptados.

Profeco concluye que la clave para disfrutar de postres como la gelatina sin afectar la salud está en la selección adecuada del producto, informándose sobre la composición y restringiendo el número de porciones por semana. Así, los beneficios del colágeno pueden integrarse en la dieta diaria sin comprometer el equilibrio metabólico.

Antes de modificar la dieta o introducir cambios en la alimentación familiar, siempre es recomendable consultar a un nutriólogo o profesional de la salud, especialmente en presencia de restricciones médicas o condiciones específicas. La orientación personalizada permite hacer ajustes responsables y promueve el bienestar a largo plazo.