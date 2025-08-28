México

Cuántas veces al día puedes tomar Omega 3 y cuál es la mejor hora para hacerlo

Este suplemento se ha popularizado pero también hay alimentos que lo contienen naturalmente

Por Mariana L. Martínez

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El omega-3se utiliza ampliamente como suplemento para prevenir y tratar enfermedades cardiovasculares incluyendo enfermedades coronarias, accidentes cerebrovasculares y presión arterial elevada, y también para favorecer la función cognitiva y disminuir el riesgo de trastornos neurodegenerativos.

En el terreno de la salud cardiovascular, la evidencia indica que estos ácidos grasos ayudan a reducir los niveles de triglicéridos, el colesterol LDL (“malo”) y previenen la formación de coágulos sanguíneos, lo cual contribuye a un menor riesgo de enfermedad cardíaca o eventos cerebrovasculares. Respecto al sistema nervioso, destacan los efectos sobre el desarrollo y funcionamiento cerebral, contribuyendo a mejorar la memoria, el estado de ánimo y la prevención de trastornos neurodegenerativos.

La cantidad de veces al día y el mejor momento para tomar Omega 3 dependen de la dosis recomendada y las indicaciones médicas, ya que puede variar según el producto y la condición de cada persona.

Generalmente, los suplementos de Omega 3 suelen tomarse una o dos veces al día, siguiendo la indicación del envase o la recomendación del médico. Las dosis más comunes varían entre 500 mg y 3.000 mg diarios.

Se sugiere tomar Omega 3 junto con las comidas, preferentemente una comida principal que contenga grasas saludables. Esto ayuda a mejorar la absorción de los ácidos grasos.

Beneficios y riesgos de tomar Omega-3 diario

El consumo diario de suplementos de omega-3 puede ofrecer varios beneficios:

  1. Salud cardiovascular: El omega-3 ayuda a reducir los niveles de triglicéridos y colesterol malo (LDL), así como a prevenir la formación de coágulos sanguíneos, lo que disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.
  2. Función cerebral: Los ácidos grasos omega-3, especialmente el DHA, son esenciales para el desarrollo y funcionamiento adecuado del cerebro y el sistema nervioso, contribuyendo a mejorar la memoria, el estado de ánimo y la prevención de trastornos neurodegenerativos.
  3. Inflamación: El omega-3 tiene propiedades antiinflamatorias, lo que puede ser beneficioso para condiciones como la artritis reumatoide, la enfermedad inflamatoria intestinal y otras afecciones inflamatorias.

Sin embargo, también existen algunos riesgos asociados con el consumo excesivo de suplementos de omega-3:

  1. Efectos anticoagulantes: El omega-3 puede interferir con la coagulación sanguínea, lo que puede aumentar el riesgo de hemorragias en personas que toman medicamentos anticoagulantes o que tienen trastornos hemorrágicos.
  2. Interacciones con medicamentos: Los suplementos de omega-3 pueden interactuar con ciertos medicamentos, como los anticonvulsivos, los medicamentos para el colesterol y los antiinflamatorios.
  3. Efectos secundarios gastrointestinales: Algunas personas pueden experimentar náuseas, diarrea o malestar estomacal al tomar suplementos de omega-3 en dosis altas.

