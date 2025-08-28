México

Adulto mayor es atropellado por unidad de Metrobús de CDMX en estación La Joya

Unidades de emergencia y seguridad se trasladaron a la alcaldía Tlalpan para atender a la persona tras el accidente

Por Omar Martínez

Una unidad de Metrobús atropelló
Una unidad de Metrobús atropelló a un adulto mayor en la Línea 1. (Cuartoscuro)

Un adulto mayor fue atropellado por una unidad de la Línea 1 del Metrobús de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron la mañana de este miércoles 27 de agosto en la estación La Joya de la ruta que va de Indios Verdes a El Caminero.

De acuerdo con las primeras versiones, la persona adulta mayor fue arrollada; atravesaba la Avenida Insurgentes Sur cuando fue arrollada por la unidad, ya que estaba caminando a media calle.

El percance ocurrió a la altura de Callejón San Marcos, cerca de la estación antes mencionada de la Línea 1.

El percance ocurrió la tarde
El percance ocurrió la tarde de este miércoles 27 de agosto. Foto: X/@MetrobusCDMX.

Debido a este, el servicio en la Línea 1 tuvo afectaciones por varios minutos, ya que fue suspendido por un tramo, para atender a la persona adulta mayor, cuya identidad no ha sido revelada.

Diferentes servicios de emergencia y seguridad de la Ciudad de México se trasladaron a la zona sur de la capital del país donde ocurrió el percance para llevar a cabo las acciones correspondientes.

El adulto mayor sobrevivió al accidente vial tras ser arrollado por la unidad de Metrobús de la Ciudad de México, quien fue auxiliado y atendido por los servicios de emergencia de la capital del país.

El Metrobús CDMX compartió la manera correcta para hacer un reporte de cualquier incidente dentro de las unidades |Crédito: X/@MetrobusCDMX

Posterior al incidente, el Metrobús de la Ciudad de México compartió una tarjeta informativa sobre lo ocurrido cerca de la estación La Joya de la Línea 1.

¿Qué dijo el Metrobús de la Ciudad de México del accidente en la estación La Joya de la Línea 1?

De acuerdo con la información proporcionada por el Metrobús en una tarjeta informativa publicada este miércoles 27 de agosto en sus redes sociales oficiales, confirmó el accidente sucedido en la alcaldía Tlalpan de la capital del país.

Señaló que se revisaron las cámaras de seguridad de la unidad, y se mencionó que el autobús del Metrobús circulaba sobre el carril confinado cuando la persona cruzó Avenida Insurgentes y fue atropellada por la unidad de este transporte público.

El conductor de la unidad detuvo la marcha de la unidad para poder ayudar al hombre y de inmediato llamó a los servicios de emergencia, quienes, como se mencionó anteriormente, le brindaron la atención necesaria.

La persona fue llevada a un hospital cercano para que recibiera atención más especializada debido a su avanzada edad.

El Metrobús de CDMX se
El Metrobús de CDMX se pronunció por el percance ocurrido en la estación La Joya. Foto: X/@MetrobusCDMX.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de la persona adulta mayor que fue atropellada por una unidad de Metrobús en La Joya.

