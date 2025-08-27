México

Mujer extranjera es herida de bala en asalto armado en CDMX, agresores habrían intentado huir por Metro

Elementos de la SSC de la Ciudad de México buscan a los responsables a través de seguimiento por cámaras de vigilancia en la zona del Centro Histórico

Por Ale Huitron

Foto: X/@Gposiadeoficial
Foto: X/@Gposiadeoficial

Una mujer de origen extranjero fue atacada a tiros durante un asalto en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México la tarde de este martes. Los agresores habrían intentado huir a bordo de la línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, el ataque ocurrió cuando la mujer descendía de un vehículo para ingresar al Hotel Congreso, ubicado en la esquina de las calles República de Cuba y Allende de la colonia Centro.

Los primeros reportes señalan que la mujer de 35 años de edad regresaba del Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), al que acudió para realizar el cambio de divisas a bordo de un vehículo con servicio que ofrece el hotel.

El ataque ocurrió cuando la mujer se encontraba en el área de estacionamiento y un sujeto se le aproximó para despojarla de su bolso de mano.

Al tener sus pertenencias, el hombre le disparó y huyó del sitio a bordo de una motocicleta color rojo en la que lo esperaba otra mujer.

Al reportarse la emergencia, paramédicos acudieron al sitio y diagnosticaron a la mujer con una lesión de herida de bala en el abdomen, por lo que la trasladaron a un hospital para que recibiera atención médica inmediata.

Agresores habrían huido por el Metro

Imagen de los presuntos agresores
Imagen de los presuntos agresores de la mujer extranjera. Foto: X/@Gposiadeoficial

Derivado de los hechos, elementos de la SSC implementaron una búsqueda de los probables responsable en las estaciones del Metro San Cosme y Normal de la línea 2, por lo que el servicio se detuvo por un par de minutos mientras se realizaba la acción; sin embargo, no lograron ubicarlos.

“Personal policial ingresó a las estaciones San Cosme y Normal de la Línea 2 del Metro para realizar la búsqueda. Al verificar que no se encontraban en los trenes, la marcha continuó sin que se registrara ningún incidente y los uniformados se retiraron”, afirmó en un comunicado.

Cabe señalar que en un primer momento usuarios reportaron disparos de arma de fuego en la estación Normal, en la ruta que va de Tasqueña a Cuatro Caminos, por lo que accionaron la palanca de emergencia.

Al respecto, tanto la SSC como el Metro informaron que no se registraron disparos al interior de las instalaciones.

“No hubo detonaciones y ninguna persona lesionada dentro de las instalaciones. La marcha de trenes opera con normalidad tras una interrupción del servicio durante el operativo”, señaló el STC.

El Metro de la Ciudad
El Metro de la Ciudad de México aclaró que no hubo disparos dentro de la Línea 2. Foto: X/@MetroCDMX.

En tanto, personal de la policía capitalina continúan dando seguimiento a los agresores a través de videos de cámaras de vigilancia en la zona para lograr ubicarlos. Asimismo, dieron parte al agente del Ministerio Público para que inicie la investigación del caso.

