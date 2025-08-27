México

La millonaria fortuna que costó abrir Six Flags México, uno de los parques de diversiones más visitados del país

Transformar Reino Aventura en el lugar que conocemos hoy en día no fue nada barato

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
El parque de diversiones abrió
El parque de diversiones abrió sus puertas en el año 2000 . (FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

Six Flags México, ubicado al sur de la Ciudad de México, es uno de los parques de diversiones más visitados en el país. Inaugurado en 2000 bajo la marca Six Flags, el parque cuenta con una amplia variedad de atracciones que incluyen montañas rusas, juegos mecánicos, espectáculos y zonas temáticas para todas las edades. Sus principales atracciones, como Superman El Último Escape, Batman The Ride y Medusa Steel Coaster, atraen cada año a millones de visitantes nacionales e internacionales.

El parque opera durante todo el año, con eventos especiales en fechas como Halloween y Navidad que incrementan su afluencia. Six Flags México también es conocido por ofrecer experiencias inmersivas y áreas específicas para los más pequeños, como Bugs Bunny Boomtown. Además, continuamente renueva su oferta con nuevas atracciones y espectáculos familiares, manteniéndose como un referente en entretenimiento en México.

La ubicación estratégica, la accesibilidad y el reconocimiento internacional de la marca han sido factores clave para consolidar la popularidad del parque. Pero esto no siempre fue así, antes de que la franquicia llegara a México, Six Flags era Reino Aventura.

Transformar Reino Aventura en Six Flags costó esta millonada

Así era Reino Aventura, antes
Así era Reino Aventura, antes de transformarse en Six Flags (Archivo)

La transformación de Reino Aventura en Six Flags México representó un hito en la industria del entretenimiento en la Ciudad de México. En abril del año 2000, luego de una inversión de aproximadamente 40 millones de dólares destinada a renovar y ampliar sus instalaciones, el parque reabrió sus puertas bajo su nuevo nombre y administración.

Esta transición fue consecuencia directa de la adquisición del parque por parte de la firma estadounidense Premier Parks, entonces propietaria de la cadena Six Flags, anunciada en marzo de 1999.

Six Flags México es el
Six Flags México es el parque temático más famoso de cdmx (Foto: sixflags.com)

La operación permitió la llegada de tecnologías y atracciones nunca antes vistas en la capital mexicana, consolidando a Six Flags México como un destino emblemático dentro del sector de parques temáticos. Desde su apertura original el 24 de agosto de 1982 como Reino Aventura, el parque ya había registrado una primera gran transformación diez años más tarde, cuando interrumpió sus actividades por un periodo temporal para someterse a una modernización e integrar nuevas atracciones mecánicas.

El cambio de propiedad y la importante inversión marcaron la expansión y la introducción de una serie de atracciones innovadoras en la capital mexicana, de acuerdo con la información proporcionada por la empresa. El proceso no solo significó la actualización de la infraestructura y la oferta de entretenimiento, sino también el posicionamiento de la Ciudad de México dentro del circuito internacional de parques de diversiones de gran escala.

Temas Relacionados

Six FlagsSix Flags MéxicoCDMXMillonesmexico-noticias

Más Noticias

Alcalde de Uruapan informa detención del jefe de plaza del CJNG en la región, pide apoyo a Harfuch y Fuerzas Armadas

Carlos Manzo pidió a la población no salir de sus hogares debido a los operativos que se mantienen en la región por la movilización de civiles armados

Alcalde de Uruapan informa detención

Chiapas registra sismo de magnitud 4.2

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Chiapas registra sismo de magnitud

Lluvias CDMX: activan doble alerta para la tarde y noche de hoy miércoles 27 de agosto

Protección Civil advirtió que las fuertes precipitaciones podrían estar acompañadas de granizo en la Ciudad de México

Lluvias CDMX: activan doble alerta

Quién es el trabajador del Senado que fue golpeado por Alito Moreno: Andrea Chávez le ofrece apoyo legal

Pese a la intervención de personal y senadoras que se encontraban en la tribuna, el líder del PRI no se detuvo

Quién es el trabajador del

Desmantelan punto de operación del CJNG en Guanajuato y localizan a dos adolescentes con reporte de desaparición

Las menores de edad recibieron atención médica pero fallecieron más tarde

Desmantelan punto de operación del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Alcalde de Uruapan informa detención

Alcalde de Uruapan informa detención del jefe de plaza del CJNG en la región, pide apoyo a Harfuch y Fuerzas Armadas

Desmantelan punto de operación del CJNG en Guanajuato y localizan a dos adolescentes con reporte de desaparición

Aseguran casa en la Roma presuntamente ocupada por la Unión Tepito y capturan a un hombre

Reportan cateo de la vivienda del “Delta 1″, líder criminal de “La Línea” ejecutado en Ciudad Juárez

“Ya párenle de buscar”: localizan con vida a dos taxistas en Jilotepec, Edomex, tras presunto secuestro

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Mariana Botas recibe sudaderas la tarde de hoy 27 de agosto

Tras años de rumores, Pedro Damián, productor de Rebelde, aclara supuesto amorío con Dulce María

Pepe, Leonardo y Ángela Aguilar darán concierto gratis por el Grito de Independencia en Guadalajara

Survivor México: quién sale eliminado hoy 27 de agosto

Quién es Paty ‘La Cabezona’, la nueva integrante de La Casa de los Famosos 3 que aterrorizó a los habitantes

DEPORTES

Rodrigo Huescas clasifica a la

Rodrigo Huescas clasifica a la Champions League con FC Copenhague

Checo Pérez revela que Max Verstappen fue el primer piloto en felicitarlo tras su regreso a la Fórmula 1

Gato Ortiz lanza mensaje tras polémica arbitral en el Atlas vs América

San Jose Earthquakes lanza jersey conmemorativo inspirado en la playera del Tri en Francia 98

Tachan a Héctor Herrera de no apoyar a talentos mexicanos por falta de dinero