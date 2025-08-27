Engañó a su nieto con promesa de un corte de cabello para raptarlo, abuela enfrenta proceso penal en Jalisco

La investigación reveló que la abuela, Josefina “N”, se llevó al niño bajo el pretexto de cortarle el cabello. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La intervención de las autoridades de Jalisco permitió la localización y rescate de un niño de ocho años que había desaparecido tras salir de su domicilio en la Colonia Valentín Gómez Farías en el Municipio de Guadalajara.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), el menor, cuya ausencia generó alarma en su entorno familiar, fue hallado en buen estado de salud junto a su abuela, quien ahora enfrenta un proceso penal por su presunta implicación en el delito de robo de menores.

“Una mujer fue detenida y enfrenta proceso penal por su probable responsabilidad en el delito de robo de menores, tras presuntamente haber engañado y llevado consigo a su nieto de ocho años en la Colonia Valentín Gómez Farías, en el Municipio de Guadalajara”, detalló la autoridad.

La denuncia familiar activó los protocolos de búsqueda y permitió el despliegue de un operativo en Ixtlahuacán del Río. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rescatan a niño desaparecido en Guadalajara

La investigación oficial detalla que el 20 de agosto, Josefina “N” acudió al hogar del niño y, bajo el argumento de que lo llevaría a cortarse el cabello, logró que la víctima la acompañara.

El menor, confiando en la familiaridad de su abuela, accedió a salir, sin sospechar que no regresaría a su casa. La prolongada ausencia del niño motivó que sus familiares presentaran una denuncia ante las autoridades, lo que activó los protocolos de búsqueda.

El 22 de agosto, tras varios días de labores coordinadas, la Policía de Investigación y la Secretaría de Seguridad Jalisco desplegaron un operativo en el Municipio de Ixtlahuacán del Río.

Esta acción permitió ubicar tanto al menor como a la presunta responsable, quienes fueron encontrados en condiciones óptimas de salud. Ambos fueron localizados en Ixtlahuacán del Río, lo que puso fin a la incertidumbre de la familia y facilitó la detención de la abuela.

La Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia asumió la conducción del caso, realizando las diligencias necesarias para iniciar el proceso legal correspondiente. En la audiencia de control de detención, el Juez de Control validó la legalidad de la detención de Josefina “N”, lo que permitió al Ministerio Público formular la imputación formal en su contra.

La Vicefiscalía especializada asumió el caso y el juez validó la detención de la abuela, permitiendo la imputación formal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, la defensa de la imputada solicitó la duplicidad del plazo constitucional, por lo que la definición de su situación jurídica se realizará en un plazo máximo de 144 horas.

De acuerdo con la FGE, la audiencia está programada para el próximo 29 de agosto. Mientras tanto, el tribunal impuso la prisión preventiva justificada como medida cautelar, la cual deberá cumplir hasta que se resuelva su situación legal.

La Fiscalía del Estado de Jalisco reiteró su compromiso de proteger a la infancia y garantizar justicia, subrayando que mantendrá una postura firme frente a cualquier conducta que ponga en riesgo la integridad de los menores, con el objetivo de colocar siempre a las víctimas en el centro de sus acciones.