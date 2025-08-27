El Conjuro 4: Últimos Ritos: en estos formatos será estrenada en cines de México la última película

Vera Farmiga y Patrick Wilson vuelven con sus papeles de Ed y Lorraine Warren. Foto: New Line Cinema.

El Conjuro 4: Últimos Ritos está muy cerca de llegar a las salas de cine en México, por lo que los fans de esta popular saga de películas de terror están impacientes.

El estreno oficial para nuestro país será el miércoles 3 de agosto, pero anteriormente llegaría a la pantalla grande el jueves 4 de dicho mes.

Ed y Lorraine Warren regresarán con una historia paranormal, con lo cual terminará esta exitosa y espeluznante saga de películas de terror.

Vera Farmiga y Patrick Wilson vuelven a sus respectivos papeles, y se encargarán de investigar extraños sucesos, que sacarán más de un susto a alguno.

El Conjuro 4: Últimos Ritos será clasificada con B15 en su llegada a cines en México. Foto: X/@Cinepolis.

Luego de haberse revelado que la fecha de estreno se adelantaría, no fue la única sorpresa para los amantes de las tres cintas de El Conjuro.

Cabe destacar que hace algunos días se anunció cuál sería la clasificación de El Conjuro: Últimos Ritos, por lo que habrá algunos espectadores que no podrán disfrutar de la cinta en las diferentes salas de cine.

Esta última entrega de la saga de El Conjuro se estrenó con clasificación B15, por lo que únicamente personas mayores de 15 años podrán acudir a las salas de cine para ver la película.

El estreno de la cuarta película de 'El Conjuro' será el miércoles 3 de septiembre. Foto: Warner Pictures.

Asimismo, las sorpresas no han parado para quienes están ansiosos de ver El Conjuro 4: Últimos Ritos, ya que será estrenada en varios formatos, por lo que los amantes de esta saga y del terror podrán tener una variedad de opciones para la semana del estreno.

En estos formatos se estrenará El Conjuro 4: Últimos Ritos

De acuerdo con la información difundida por las principales cadenas de cine en México, El Conjuro 4: Últimos Ritos se estrenará en varios formatos, los cuales son los siguientes:

- 2D

- IMAX

- 4DX

- VIP

Por lo tanto, habrá cuatro opciones para ir al cine y ver El Conjuro 4: Últimos Ritos.

Los boletos ya están a la venta, la cual comenzó el pasado viernes 22 de agosto; es importante mencionar que los costos para estas salas son diferentes, dependiendo de la zona y el formato, por lo que es importante tomar en cuenta este dato.

Cuando los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren se ven envueltos en otro aterrador caso relacionado con misteriosas criaturas, se ven obligados a resolverlo todo por última vez. Crédito: Warner Bros.Picture Latinoamérica

Cabe mencionar que, por motivo del estreno de esta nueva película, las tres anteriores volverán a ser reestrenadas en las salas de cine de México, por lo que la trilogía se puede disfrutar antes de la llegada del nuevo filme de horror, que cerrará las historias de Ed y Lorraine Warren.