Cuáles son los beneficios de comer betabel hervido

Se trata de un vegetal que puede apoyar el funcionamiento del sistema digestivo y la salud cardiovascular. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El betabel hervido es un alimento valorado por sus propiedades benéficas para la salud. Ya que su consumo aporta una combinación de nutrientes esenciales, lo cual ha generado interés entre especialistas en nutrición y personas que buscan alternativas saludables para complementar su dieta diaria.

Una de las principales características del betabel radica en la cantidad de vitaminas y minerales presentes tras su cocción. Los nutricionistas destacan que este tubérculo contiene cantidades relevantes de ácido fólico, vitamina que resulta fundamental durante etapas como el embarazo al contribuir en la prevención de defectos del tubo neural en el feto.

Además, el betabel provee vitamina C, potasio, hierro y magnesio, lo cual influye sobre funciones como la producción de glóbulos rojos, el mantenimiento de la presión arterial y el adecuado funcionamiento muscular.

Los beneficios de consumir betabel hervido han captado la atención debido a sus potenciales aportes para sistemas clave del organismo humano. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo regular de betabel hervido se relaciona con el aporte de antioxidantes, compuestos que podrían ayudar a contrarrestar algunos efectos del estrés oxidativo en las células. Este vegetal está compuesto por pigmentos conocidos como betalaínas, responsables de su color característico y de acciones antioxidantes.

Diversos estudios científicos han sugerido que incluir alimentos ricos en antioxidantes en la dieta diaria puede favorecer la prevención de ciertas enfermedades crónicas asociadas al envejecimiento celular.

La presencia de nitratos naturales es otro aspecto relevante desde el punto de vista nutricional. Estas moléculas, abundantes en el betabel cocido, pueden convertirse en óxido nítrico en el cuerpo humano. El óxido nítrico desempeña una función central en la regulación de la presión arterial, al contribuir en la vasodilatación de los vasos sanguíneos.

Incluso, expertos consideran que la ingesta periódica de betabel podría integrarse como parte de estrategias alimenticias para el control de la hipertensión.

El aporte de fibra es una de las razones por las que el betabel hervido integra listas de alimentos recomendados para la salud digestiva. La fibra ayuda a regular el tránsito intestinal y facilita la sensación de saciedad, un componente valioso en contextos de control de peso corporal. Una taza de betabel cocido aporta una proporción significativa de la ingesta diaria recomendada de fibra, lo que puede favorecer el mantenimiento de la microbiota y la función intestinal.

Entre quienes practican deportes o actividad física, el consumo de betabel cocido también ha suscitado interés. Se han realizado investigaciones para evaluar los efectos de los nitratos presentes en el betabel respecto al rendimiento físico. Algunos resultados apuntan que el consumo regular de este vegetal podría mejorar la eficiencia en la utilización del oxígeno durante el ejercicio, debido a la acción vasodilatadora mencionada previamente.

La preparación del betabel hervido resulta sencilla y permite conservar muchas de sus cualidades nutricionales. Al cocer el betabel, una parte de sus componentes solubles puede transferirse al agua de cocción, por lo que algunos nutricionistas recomiendan aprovechar ese líquido en caldos o sopas para aprovechar al máximo los minerales.

La integración del betabel hervido en la alimentación diaria puede realizarse en ensaladas, guisos y acompañamientos. Esta versatilidad facilita su adopción en distintos contextos culturales y dietas, ampliando así las formas de obtener los beneficios de su composición.