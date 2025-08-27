Aseguran que Dalilah Polanco abandonó La Casa de los Famosos México durante la madrugada: esto sabemos

Fans de la actriz manifestaron su desacuerdo con la producción de La Casa de los Famosos México. Crédito: La Casa de los Famosos

Durante las primeras horas de este miércoles 27 de agosto, se difundió en redes sociales una versión que señalaba que Dalílah Polanco, actriz y conductora mexicana, habría solicitado abandonar La Casa de los Famosos México tras una función de cine dentro del reality.

La información, atribuida a diversas cuentas en plataformas digitales, generó amplia atención y colocó el nombre de la artista entre las tendencias de búsqueda.

De acuerdo con medios nacionales consultados, la mañana se caracterizó por la circulación de reportes que apuntaban a una petición de salida inmediata por parte de Dalílah Polanco.

(Captura de pantalla YouTube)

El origen del rumor se atribuye a la reacción emocional de la actriz tras la exhibición de una película dentro de La Casa de los Famosos México, programa producido por Televisa.

“Estuvo muy conmovedora la película. No tengo ganas ni de hablar, qué triste. No está padre esto”, dijo Dalilah a las cámaras tras salir de la noche de cine, en donde observó cómo Aldo de Nigris y Aaron Mercury se expresaron de ella.

Televisa no emitió un comunicado oficial sobre el caso. Los rumores apuntaban a que la protagonista de las primeras temporadas de la serie La Familia P.Luche habría acudido al confesionario tras la función de cine para solicitar su salida; sin embargo, con el paso de las horas se estableció que esta versión no correspondía a la realidad.

¿Qué fue lo que sucedió?

(Captura de pantalla YouTube)

La cuenta de X, “Serios y Sinceros”, especializada en temas de espectáculos y farándula, desmintió la versión inicial.

“Es falso. Dalílah Polanco no pidió su salida, ni siquiera entró al confesionario”, se lee en la publicación del perfil monitoreado por diversos medios de entretenimiento.

La precisión de esta información fue citada más tarde por varios portales, que reiteraron la permanencia de la conductora dentro de La Casa de los Famosos México.

El rumor se originó en redes sociales, en donde muchos usuarios observaron que la actriz y conductora se mostró molesta ante las cámaras del programa luego de ver imágenes en donde Aldo y Aarón se expresaron con sarcasmo y burlas de las palabras que ella expresó en el posicionamiento el pasado domingo.

Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos México. (ViX)

Además, durante la tarde del martes, Polanco también momentos de estrés al ser señalada por Mar Contreras de burlarse de la muerte de sus padres durante una dinámica de imitación.

Sin embargo, al cierre de la jornada, no existían registros ni reportes confirmados sobre una solicitud formal de salida o retiro voluntario por parte de Dalilah Polanco ante la producción del reality.

Dalilah Polanco permanece dentro de La Casa de los Famosos México y probablemente ya prepara su estrategia para las nominaciones del día de hoy, miércoles 27 de agosto.