Aparatoso accidente en Gustavo Baz provoca caos vial en Tlalnepantla

Camión de carga se voltea en avenida Gustavo Baz, zona de Barrientos, Tlalnepantla de Baz (Especial)

Un fuerte accidente se registró la mañana de este miércoles sobre la avenida Gustavo Baz, a la altura de la zona de Barrientos, frente a las instalaciones de Servicios Públicos de Tlalnepantla. A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas, lo que evitó una tragedia mayor.

De acuerdo con los primeros reportes, un camión de carga que transportaba impresoras perdió el control y terminó atravesado a media vialidad, obstruyendo por completo los carriles con dirección hacia la zona conocida como la Y Griega y La Quebrada, ya en territorio de Cuautitlán Izcalli.

El vehículo quedó detenido sobre la carpeta asfáltica, lo que ocasionó una inmediata congestión vehicular en uno de los puntos más transitados del Valle de México, aunque por la hora, la carga es en sentido contrario rumbo a la CDMX.

Elementos de la policía municipal y de tránsito acudieron al lugar para coordinar el tráfico y apoyar a los automovilistas afectados. Asimismo, se realizaron maniobras para retirar la carga que fue puesta en dos plataformas, así como la unidad siniestrada y liberar la vialidad lo más pronto posible.

Las autoridades informaron que el accidente no dejó heridos, únicamente daños materiales tanto al camión como a la mercancía que transportaba, misma que quedó desacomodada dentro de la unidad. La ausencia de lesionados fue calificada como un hecho afortunado, considerando el volumen de tránsito que circula diariamente por esta arteria.

Debido al bloqueo total de los carriles, el tránsito vehicular fue desviado hacia la avenida Prolongación Hidalgo, para que los automovilistas pudieran incorporarse más adelante a la vía López Portillo. Sin embargo, el desvío no fue suficiente para evitar largas filas de automóviles que se extendieron por varios kilómetros.

Como vías alternas, autoridades de tránsito recomendaron a los conductores dirigirse hacia Lago de Guadalupe y utilizar la lateral de la autopista México–Querétaro para continuar su trayecto hacia el norte de la zona metropolitana. Se pidió a los automovilistas paciencia y precaución al circular por la zona.

El incidente dejó en evidencia la vulnerabilidad de la movilidad en la región, donde un solo accidente es capaz de colapsar la circulación por horas. Vecinos y conductores exigieron mayor presencia de autoridades de tránsito, así como estrategias de prevención de accidentes en vialidades tan importantes como Gustavo Baz.

Hasta el momento, se espera que la circulación sea restablecida de manera normal una vez que concluya el retiro de la unidad accidentada.