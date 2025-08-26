México

¿Romance en La Casa de los Famosos México? Aarón Mercury y Elaine Haro aclaran su relación

El influencer se sinceró con Elaine y hablaron sobre el “tipo de relación” que tendrán en el reality

Por Cinthia Salvador

El influencer se sinceró con
El influencer se sinceró con Elaine y hablaron sobre el “tipo de relación” que tendrán en el reality. - Foto: Televisa

Durante la quinta semana de La Casa de los Famosos México 2025, la interacción entre Elaine Haro y Aarón Mercury ha llamado la atención de la audiencia. Desde el inicio del reality, ambos han mostrado afinidad con gestos, acciones y comentarios que sugieren un interés que va más allá de una amistad. Pues la convivencia diaria y la dinámica del programa han permitido que esta cercanía genere expectativas dentro y fuera del reality.

La conversación más reciente entre la actriz y el influencer se desarrolló en un tono de sinceridad. Elaine expresó su deseo de explorar si la amistad podía transformarse en una relación diferente, y no ocultó la atracción que siente por el influencer. De forma directa, compartió con Aarón su percepción sobre la conexión.

“Siento que este cotorreo que sentía contigo, este rush, creo que solamente era de mi parte y se lo comenté a mi cuarto y se lo tomaron a broma”.

La actriz y el influencer
La actriz y el influencer han mostrado mucha química en la casa. (Captura de pantalla YouTube)

Por su parte, Aarón Mercury relató que había imaginado que podía surgir un malentendido sobre las intenciones de ambos, y afirmó: “Lo que quiero es que no se mal entienda, quiero que entiendas que sí, estábamos cotorreando y es totalmente real, no creas que yo estaba jugando... que tú sentías chispa y yo no...”. Con esta declaración, dejó en claro que la química entre ambos no era unilateral.

Durante la charla, Aarón hizo referencia a relaciones pasadas de Elaine. Comentó que había escuchado que tuvo una relación importante recientemente, por lo que sugirió que era positivo que la cantante viviera y procesara ese rompimiento antes de pensar en algo nuevo.

Creo que no te has dado el suficiente tiempo... quiero que sepas que te respeto mucho, te admiro mucho y te me haces muy linda chica... Obviamente sería como mentirte decirte que no hay atracción... pero también creo que deberías de disfrutar tu soltería. Eso está bien y se pueden hacer cosas como estas. Pero al mismo tiempo tienes que sufrir aún la parte del sufrimiento”, explicó Aarón.

Abelito fue uno de los
Abelito fue uno de los integrantes a quien Elaine le confesó que sentía algo por Aarón.(Captura de pantalla YouTube)

Fue entonces que Elaine lanzó una pregunta directa a Aarón, “¿Te agrado?“. A lo que el creador de contenido confirmó que efectivamente, siente una atracción hacia ella. Pero al mismo dejó entrever que no pueden tener un romance como tal en la casa.

“Siento que el estar juntos es algo que nos afectará”, aclaró Mercury.

La situación se pausó cuando Facundo interrumpió la plática con un comentario en tono de broma. “Te está usando para que no lo nomines”, dijo el comediante.

