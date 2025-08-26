México

Quién es “Chalamán”, familiar del Mencho capturado en Colima

También fue capturado años antes y señalado como líder criminal

Por Luis Contreras

Fue capturado tras la implementación
Fue capturado tras la implementación de vigilancia (SSPC)

Agentes de seguridad realizaron en Colima el arresto de un hombre señalado como uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Se trata de un sujeto apodado Chalamán, un individuo que ya había sido capturado en años anteriores y que actualmente es requerido por Estados Unidos.

El 25 de agosto la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó la detención de José Luis S. V. quien fue capturado luego de que los agentes obtuvieron información sobre la zona de operación del Chalamán.

Tras obtener los datos, fueron implementados trabajos de vigilancia en la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez, hasta que en la avenida Benito Juárez fue detectado un hombre con las características de la persona de interés.

Quién es “Chalamán”

Es requerido en EEUU (SSPC)
Es requerido en EEUU (SSPC)

Luego de corroborar la identidad, José Luis fue detenido. El Registro Nacional de Detenciones (RND) detalla que la captura fue realizada el pasado 23 de agosto poco antes de las 9:00 de la mañana y es descrito como una persona de complexión robusta y de piel morena.

No es la primera vez que Chalamán es capturado por las autoridades pues los registro periodísticos indican que fue detenido en mayo de 2011.

Además, en dicha ocasión la entonces Procuraduría General de la República (PGR) informó un arraigo de 40 días en contra de quien en ese momento era señalado como presunto líder de una estructura delictiva.

Una nota publicada en octubre de 2011 por Excélsior indica que hay registros de posibles actos de tortura por parte de elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en contra de un hombre arraigado identificado como Chalamán.

Fuerzas federales detuvieron a José Luis Sánchez Valencia, presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación y familiar de Mencho (SSPC)

Los actos en contra de José Luis S habrían sido consecuencia de una denuncia presentada por el propio arraigado que manifestó haber sido víctima de extorsión por parte de un integrante de la AFI.

Familiar del Mencho requerido en EEUU

Los reportes recientes indican que Chalamán es familiar de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del CJNG, aunque no hay detalles sobre cuál sería el lazo familiar específico. Reportes de inteligencia indican que el hombre recientemente capturado cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición.

Dicho sujeto es "requerido por autoridades de los Estados Unidos al estar vinculado en la distribución de droga", señala el informe de la SSPC.

Chalamán es buscado en territorio estadounidense por su presunta responsabilidad en actividades de narcotráfico, así como conspiración para la distribución de sustancias controladas y precursores.

