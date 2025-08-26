México

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes se registran hoy martes 26 de agosto y requisitos para el apoyo de 3 mil pesos?

Implementada por el Gobierno de México en 2025, otorga un apoyo bimestral a mujeres de 60 a 64 años

Por Lorna Huitrón

La Pensión Mujeres Bienestar es uno de los nuevos programas prioritarios del Gobierno de México, lanzado en 2025 bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de impulsar la autonomía económica de mujeres adultas mayores que históricamente han enfrentado desigualdades laborales y sociales.

El programa brinda un apoyo económico universal y directo de 3 mil pesos bimestrales a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad, con la finalidad de garantizarles un ingreso propio antes de incorporarse, al cumplir 65 años, a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Hoy, martes 26 de agosto, la convocatoria está dirigida a mujeres cuyo primer apellido inicia con las letras D, E, F, G, H, de acuerdo con el calendario oficial de registro.

El objetivo del programa es mejorar las condiciones de vida de las beneficiarias mediante un apoyo bimestral de 3 mil pesos, así como el acceso a servicios complementarios de salud, capacitación y bienestar social.

Registro abierto durante agosto de 2025

El proceso de inscripción a la Pensión Mujeres Bienestar está activo del 1 al 30 de agosto en los módulos de la Secretaría de Bienestar y en Centros LIBRE de todo el país. La atención es gratuita, de lunes a sábado de 10:00 a 16:00 horas, y las interesadas deben acudir en la fecha que corresponda a la letra inicial de su primer apellido:

  • A, B, C: Lunes 25
  • D, E, F, G, H: Martes 26
  • I, J, K, L, M: Miércoles 27
  • N, Ñ, O, P, Q, R: Jueves 28
  • S, T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 29
  • Todas las letras: Sábados 30

Requisitos para registrarse este 26 de agosto

Para incorporarse al programa, las interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos:

  • Ser mujer de entre 18 y 64 años.
  • Residir en cualquier municipio del Estado de México.
  • Presentar acta de nacimiento, CURP actualizada, comprobante de domicilio no mayor a tres meses, identificación oficial vigente con fotografía (INE o pasaporte), y número de teléfono de contacto.
  • Firmar la carta compromiso para recibir el apoyo y cumplir con los lineamientos del programa.

¿Dónde realizar el registro?

El trámite se lleva a cabo en los módulos de atención instalados en los municipios del Estado de México, en un horario de 9:00 a 16:00 horas. Las ubicaciones exactas pueden consultarse en la página oficial de la Secretaría del Bienestar estatal o a través de sus redes sociales.

Las autoridades han reiterado la importancia de que las mujeres acudan en la fecha que corresponde a la inicial de su primer apellido, con el fin de agilizar el proceso y evitar aglomeraciones.

Con este esfuerzo, el Gobierno del Estado de México busca garantizar que miles de mujeres en condiciones de vulnerabilidad tengan acceso a un ingreso seguro que contribuya a su independencia económica y bienestar familiar.

