Ligan feminicidio de la niña Dulce en Edomex con La Familia Michoacana: hay 10 detenidos

Descartaron que el asesinato estuviera relacionado con una deuda familiar; las autoridades identifican a “El Abejorro” como posible autor intelectual

Por Anayeli Tapia Sandoval

Diez detenidos por el caso
Diez detenidos por el caso del feminicidio de la niña Dulce, de 12 años, en Chalco. Los ligan a La Familia Michoacana. (FGJEM)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) reportó la detención de 10 personas presuntamente responsables del asesinato de Dulce “N”, una niña de 12 años, cuyos agresores estarían ligados al cártel de La Familia Michoacana.

El homicidio ocurrió el pasado 11 de agosto en el municipio de Chalco, Estado de México, en el poblado de San Pablo Atlazalpan, cuando un grupo armado irrumpió en una vivienda para localizar a un hombre que habitaba en el inmueble. Al no encontrar su objetivo, los sujetos dispararon contra la menor, quien falleció en el sitio.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía, las autoridades corroboraron, mediante entrevistas ministeriales, que la agresión buscaba intimidar a un familiar de Dulce “N”, presuntamente dedicado a la distribución de narcóticos.

Según la FGJEM, este individuo había recibido amenazas previas para integrarse a las filas de La Familia Michoacana y dejar de operar por su cuenta: “Previamente había entrado en conflicto con integrantes del grupo criminal agresor”, se lee.

¿Qué se sabe de los detenidos?

El Abejorro sería el autor
El Abejorro sería el autor intelectual del crimen. (Captura de pantalla)

En los días siguientes, autoridades estatales y federales realizaron investigaciones que permitieron identificar a los implicados, quienes son señalados de formar parte de una célula dedicada al narcomenudeo y cometían otros delitos de alto impacto en la región.

El 12 de agosto, efectivos localizaron en Chalco el vehículo Honda utilizado en la huida después del ataque. Dentro del auto viajaban Francisco “N” (alias “El Bocho”) y Marco Antonio “N” (alias “El Búho”), quienes fueron descubiertos con envoltorios de drogas. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad resultaron clave para esclarecer los hechos.

Cuatro operativos simultáneos realizados el 16 de agosto llevaron a la captura de otros ocho presuntos integrantes de la célula: César Jair “N” (alias “El Güero”, señalado como líder local y coautor del homicidio), Juan Carlos “N” (“El Chipotles”), Maximiliano “N” (“El Max”), Arturo “N” (“El ojos de aguacate”), Felipe “N” (“El Flaco”), José de Jesús “N” (“El Chucho”), Xóchitl “N” (“La Xoch”) y Nancy Elizabeth “N” (“La Güera”).

Durante los operativos, las autoridades emplearon análisis de registros videográficos, entrevistas en sede ministerial y una combinación de trabajo de gabinete y campo, lo que permitió identificar tanto a los presuntos agresores como los vehículos utilizados para bloquear accesos y huir de la zona del ataque.

La entrada del inmueble fue
La entrada del inmueble fue sellada (X/@AlexSanchezMx)

Las autoridades informaron que los implicados emplearon dos vehículos (Honda, Renault) y una motocicleta para llevar a cabo el ataque y bloquear accesos en la zona.

Además, destacaron que la línea de investigación principal apunta al conflicto derivado del narcomenudeo local, no a una deuda familiar como sugirieron algunas versiones periodísticas. Tal como puntualizó la Fiscalía, “hasta el momento ningún indicio o información integrados en el expediente de investigación establece esa hipótesis”, desmintiendo esa posibilidad.

El grupo delictivo habría actuado bajo órdenes de un sujeto apodado “El Abejorro”, quien actualmente continúa prófugo y quien presuntamente dio la instrucción de “alinear” a todos los distribuidores de droga de la región y someterlos bajo el control de la organización con raíces en Michoacán.

Todos los detenidos fueron ingresados en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco. Un juez local los vinculó a proceso, dictando prisión preventiva y otorgando un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

El asesinato de Dulce causó conmoción al ocurrir pocos días después del caso de Fernando, un niño de 5 años que fue secuestrado y asesinado en el municipio de Los Reyes La Paz a raíz de una deuda de mil pesos que su madre no podía pagar.

