Cuachalalate: el remedio natural mexicano para combatir úlceras y males digestivos, pero que pocos conocen

Este remedio natural forma parte de la medicina tradicional mexicana. (Gaceta UNAM)

El cuachalalate es el nombre común de la planta Amphipterygium adstringens, un árbol originario de México que se utiliza en la medicina tradicional mexicana, principalmente por las propiedades atribuidas a su corteza.

La corteza del cuachalalate es empleada en infusiones, tés o extractos para tratar afecciones digestivas, úlceras gástricas, cicatrizantes y antimicrobianos que se le atribuyen.

Y si bien su uso es bastante popular desde tiempos remotos en comunidades rurales e indígenas, pues forma parte de una tradición curativa milenaria, en las zonas urbanas suele ser poco conocida su acción curativa.

Es por eso que aquí te contamos sobre sus muchos beneficios así como la forma segura de consumirlo para prevenir efectos adversos, pues recordemos que las hierbas medicinales deben usarse con precaución.

La hierba que combate de forma eficaz el hígado graso, limpia la vesícula y alivia el dolor de muelas, según la UNAM (UNAM)

Cuáles son los beneficios del cuachalalate para la salud

Al cuachalalate (Amphipterygium adstringens) se le atribuyen varios beneficios en la medicina tradicional mexicana, principalmente relacionados con su corteza. Estos beneficios se basan en usos populares y algunos estudios preliminares:

Propiedades antiinflamatorias: Se utiliza para reducir la inflamación, tanto interna (como en gastritis o úlceras) como externa (en heridas o afecciones cutáneas).

Cicatrización: Suele emplearse para ayudar a cerrar heridas, úlceras y llagas gracias a su acción cicatrizante.

Alivio de problemas digestivos: Es común su uso en forma de infusión para tratar malestares estomacales, úlceras gástricas y gastritis.

Efecto antimicrobiano: Se le adjudican propiedades que ayudan a combatir infecciones leves, principalmente en la piel y mucosas.

Apoyo en enfermedades bucales: Tradicionalmente, su corteza se chupa o se prepara en enjuagues para aliviar problemas como llagas o infecciones en la boca.

A este remedio se le atribuyen beneficios para combatir los síntomas de la gastritis. (DiarioSalud)

Cómo tomar cuachalalate para obtener sus propiedades curativas sin efectos adversos

El cuachalalate suele utilizarse en la medicina tradicional mexicana mediante la preparación de infusiones o tés con la corteza del árbol. A continuación se describe una forma común de consumo:

Preparación de infusión de cuachalalate

Lavar bien la corteza seca de cuachalalate antes de usarla. Colocar aproximadamente 5 gramos (un trozo pequeño) de corteza en un litro de agua. Hervir durante 10 a 15 minutos. Retirar del fuego y dejar reposar hasta que entibie. Colar la infusión antes de tomar.

Consumo recomendado

Tomar una taza de la infusión una o dos veces al día.

Puede ingerirse sola o endulzada con miel, si no hay contraindicación.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Precauciones y advertencias

No se recomienda exceder la dosis diaria ni consumir por tiempo prolongado sin orientación médica.

Evitar su uso en mujeres embarazadas, en periodo de lactancia y en niños pequeños sin supervisión médica.

Consultar con un profesional de la salud si se está bajo tratamiento médico o se padece una condición de salud crónica.

Recuerda que el uso del cuachalalate debe realizarse con precaución y preferiblemente bajo la orientación de personal de salud, ya que el consumo excesivo o inadecuado puede tener riesgos para la salud.