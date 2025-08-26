Aldo de Nigris hace sorpresiva promesa a Elaine Haro tras el cambio de cuartos en La Casa de los Famosos 3

Aldo de Nigris se sinceró sobre la salida de 'El Guanna' del cuarto noche. (IG: elaineharomusic-aldotdenigris)

La Casa de los Famosos México sorprendió al público y a los habitantes con una moneda del destino que modificó por completo las estrategias que ya se tenían.

Después de dos semanas consecutivas en las que los habitantes del cuarto noche lograron conservar a sus habitantes completos, el juego dio un giro inesperado que puso en duda las lealtades.

La noche del pasado 25 de agosto, Elaine Haro encontró la moneda del destino entre sus pertenencias, lo que le brindó la oportunidad de intercambiar a un habitante de día por uno de noche.

La actriz intercambió a dos personas de habitaciones Crédito: La Casa de los Famosos México 3

Junto a Mariana Botas, la joven decidió irse al cuarto noche y pasar a ‘El Guanna’ a día. Aunque al principio parecía ser solo un cambio de habitaciones, el integrante de Me caigo risa dejó entrever que es la última semana que será leal a su cuarto original.

Aldo de Nigris hace sorpresiva promesa a Elaine Haro por si decide quedarse en ‘Team Noche’

Aldo de Nigris y Mar Contreras fueron de los principales afectados por el intercambio, tanto que en un momento privado el sobrino de Poncho de Nigris se sinceró con las cámaras sobre su sentir.

El creador de contenido admitió sentirse feliz por la decisión de su compañera, pero dijo estar triste por la actitud que mostró el ‘Guana’ al hablar con ellos, pues horas antes hablaron sobre la lealtad.

“Justo ayer estábamos hablando del equipo unido, lo cambian de cuarto y ya, ya va a votar por nosotros, no se juzga, pero está raro”, expresó.

Aldo de Nigris se sincera sobre la salida de el 'Guanna' del cuarto noche. (Captura de pantalla)

Respecto a Haro, de Nigris dijo que la considera parte del equipo, pues van a convivir y estar juntos durante las noches, por lo que espera que con el tiempo se pueda adaptar y decida jugar con el cuarto noche.

"No tenemos nada contra Elaine, ahorita es parte del cuarto, la vamos a adoptar a ver cómo se va sintiendo. Nosotros seguimos en Cuarto Noche", agregó.

Finalmente, tal y como se lo comentó a Mar semanas atrás, aseguró que en caso de que se decida integrarse al equipo, la van a proteger, pues considera que su llegada fue muy beneficiosa para Contreras.

"Si decide estar, la vamos a tratar de cuidar hasta el final como a Mar (...) Tratar de cuidarlas hasta la final, yo en lo personal si gano el liderazgo, pero si ganamos la salvación hay que proteger a las mujeres que están en nuestro cuarto para que no se nos vayan", sentenció.

(ViX)