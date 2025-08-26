México

Aldo de Nigris hace sorpresiva promesa a Elaine Haro tras el cambio de cuartos en La Casa de los Famosos 3

La participante más joven del reality show intercambió su lugar en la habitación día por ‘El Guanna’

Por Jazmín González

Guardar
Aldo de Nigris se sinceró
Aldo de Nigris se sinceró sobre la salida de 'El Guanna' del cuarto noche. (IG: elaineharomusic-aldotdenigris)

La Casa de los Famosos México sorprendió al público y a los habitantes con una moneda del destino que modificó por completo las estrategias que ya se tenían.

Después de dos semanas consecutivas en las que los habitantes del cuarto noche lograron conservar a sus habitantes completos, el juego dio un giro inesperado que puso en duda las lealtades.

La noche del pasado 25 de agosto, Elaine Haro encontró la moneda del destino entre sus pertenencias, lo que le brindó la oportunidad de intercambiar a un habitante de día por uno de noche.

La actriz intercambió a dos personas de habitaciones Crédito: La Casa de los Famosos México 3

Junto a Mariana Botas, la joven decidió irse al cuarto noche y pasar a ‘El Guanna’ a día. Aunque al principio parecía ser solo un cambio de habitaciones, el integrante de Me caigo risa dejó entrever que es la última semana que será leal a su cuarto original.

Aldo de Nigris hace sorpresiva promesa a Elaine Haro por si decide quedarse en ‘Team Noche’

Aldo de Nigris y Mar Contreras fueron de los principales afectados por el intercambio, tanto que en un momento privado el sobrino de Poncho de Nigris se sinceró con las cámaras sobre su sentir.

El creador de contenido admitió sentirse feliz por la decisión de su compañera, pero dijo estar triste por la actitud que mostró el ‘Guana’ al hablar con ellos, pues horas antes hablaron sobre la lealtad.

Justo ayer estábamos hablando del equipo unido, lo cambian de cuarto y ya, ya va a votar por nosotros, no se juzga, pero está raro”, expresó.

Aldo de Nigris se sincera
Aldo de Nigris se sincera sobre la salida de el 'Guanna' del cuarto noche. (Captura de pantalla)

Respecto a Haro, de Nigris dijo que la considera parte del equipo, pues van a convivir y estar juntos durante las noches, por lo que espera que con el tiempo se pueda adaptar y decida jugar con el cuarto noche.

"No tenemos nada contra Elaine, ahorita es parte del cuarto, la vamos a adoptar a ver cómo se va sintiendo. Nosotros seguimos en Cuarto Noche", agregó.

Finalmente, tal y como se lo comentó a Mar semanas atrás, aseguró que en caso de que se decida integrarse al equipo, la van a proteger, pues considera que su llegada fue muy beneficiosa para Contreras.

"Si decide estar, la vamos a tratar de cuidar hasta el final como a Mar (...) Tratar de cuidarlas hasta la final, yo en lo personal si gano el liderazgo, pero si ganamos la salvación hay que proteger a las mujeres que están en nuestro cuarto para que no se nos vayan", sentenció.

(ViX)
(ViX)

Temas Relacionados

Aldo de NigrisElaine HaroLa Casa de los Famosos 3La Casa de los Famosos MéxicoViXTelevisamexico-entreteimiento

Más Noticias

Julio César Chávez se reencuentra con su hijo Junior tras obtener su libertad condicional: así fue el emotivo momento

En redes sociales compartieron el video que captó la reacción del ex boxeador al ver a su hijo fuera de prisión

Julio César Chávez se reencuentra

Por qué el testimonio de El Mayo Zambada sería clave para EEUU, según Jesús Lemus

En entrevista con Infobae México, el periodista y experto en crimen organizado reveló que el cofundador del Cártel de Sinaloa podría brindar información valiosa para ratificar casos abiertos

Por qué el testimonio de

Este es el salario de Nathan Silva, jugador que podría salir de Pumas para ir a Brasil

El club analiza la salida de un defensor extranjero para liberar plaza y facilitar la llegada de un nuevo atacante

Este es el salario de

Consejeros del INE se reúnen con Comisión Presidencial para acordar trabajos en Reforma Electoral

Adelantaron la creación de un grupo de trabajo técnico entre la Comisión y el Instituto

Consejeros del INE se reúnen

Caen dos hombres en Guanajuato tras ataque armado contra miembros de la FGE

Sujetos atacaron a los funcionarios en Silao

Caen dos hombres en Guanajuato
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen dos hombres en Guanajuato

Caen dos hombres en Guanajuato tras ataque armado contra miembros de la FGE

Desmantelan células de “Chico Humo y su Banda” y Los Cheches en Oaxaca tras cateos por narcomenudeo

Cómplices de “El Mayo” Zambada, “en la tablita” tras declararse culpable en EEUU, según Héctor de Mauleón

Fiscalía refuerza investigación por homicidio de dos familias en Guadalajara y El Arenal

Quién es “El Tury”, operador del Cártel de Sinaloa que controla la pesca en Ensenada y fue vinculado a Marina del Pilar

ENTRETENIMIENTO

El síndrome que tendría Cazzu

El síndrome que tendría Cazzu por el cual habría andado con Nodal, según psicóloga

A sus 72 años, Verónica Castro pide empatía para la tercera edad y así habla de su vejez: “Necesito que alguien me cuide”

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 26 de agosto: Dalílah y Mar Contreras protagonizan encuentro

Joanna Vega-Biestro explota contra Adrián Marcelo por decir que gana 27 mil pesos al mes: “Tus datos son por programa”

¿Lloverá hoy en el concierto de Shakira en el Estadio GNP Seguros de CDMX?

DEPORTES

Julio César Chávez se reencuentra

Julio César Chávez se reencuentra con su hijo Junior tras obtener su libertad condicional: así fue el emotivo momento

Este es el salario de Nathan Silva, jugador que podría salir de Pumas para ir a Brasil

¿Cuándo y por dónde ver el sorteo de la UEFA Champions Leagues en México?

La reacción de David Faitelson al regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1: “Puede ser bueno y también malo”

Inteligencia Artificial predice los resultados de la Jornada 7 de la Liga MX