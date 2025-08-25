Tras accidente de Arístides Guerrero, Claudia Sheinbaum aclara cuál es el estado de salud del ministro

La mandataria asegura que ha estado al pendiente de la salud del ministro electo desde que se anunció su accidente. (Presidencia)

Durante la conferencia mañanera de este lunes, 25 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el estado de salud del ministro electo Arístides Guerrero quien recientemente sufrió un accidente y fue llevado de emergencia al hospital tras necesitar intervención inmediata.

Ante la incertidumbre de cómo se encuentra actualmente Guerrero, la mandataria externó su compromiso con el bienestar del magistrado y destacó que incluso la propia titular de la Secretaría de Gobernación se encuentra en contacto con la familia del próximo integrante del Poder Judicial de la Federación para descartar cualquier agravante en su salud.

“Estuvo en contacto Rosa Icela (con la familia). Le mandamos obviamente nuestro apoyo, lo que requiriera. Está bien, tuvo un accidente saliendo del aeropuerto y fue intervenido, pero se encuentra bien, afortunadamente, y le deseamos pronta recuperación”, destacó.

La presidenta descarta complicaciones en la intervención a la que fue sometido el ministro. | YouTube Gobierno de México

¿Qué le sucedió al ministro?

Arístides Guerrero García, ministro electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sufrió un accidente automovilístico la noche del viernes 22 de agosto en la Ciudad de México. El incidente ocurrió alrededor de las 22:30 horas cuando regresaba de un evento realizado por la Fiscalía del Estado de Oaxaca y se desplazaba hacia su domicilio desde el aeropuerto. El vehículo en el que viajaba fue impactado por otro automóvil sobre la avenida Río Churubusco, provocando que Guerrero García sufriera fracturas en el tórax y la nariz, lesiones que requirieron intervenciones quirúrgicas.

El equipo del ministro electo informó que Guerrero García se encuentra estable y que el pronóstico sobre su evolución es positivo. Además, confirmaron que era acompañado por el conductor y dos personas, quienes también resultaron con fracturas en extremidades y reciben atención médica adecuada.

Se reporta que el ministro está fuera de peligro. (REUTERS/Toya Sarno Jordan)

El comunicado oficial destaca que la recuperación de Guerrero García implica una reducción temporal de su movilidad, pero no afectará su participación en los trabajos de la Nueva Suprema Corte ni su desempeño como ministro. Sus familiares y el propio equipo agradecieron las muestras de empatía y solidaridad de las ministras, ministros y amistades cercanas, al tiempo que solicitaron respeto y comprensión durante el proceso de recuperación. Se subrayó que cualquier actualización sobre la evolución de su salud será dada a conocer por los canales oficiales del equipo de Guerrero García.

El próximo 1 de septiembre está previsto que Guerrero García, junto a otros ocho ministros, tome protesta como integrante de la nueva SCJN, en una ceremonia que se llevará a cabo durante todo el día, concluyendo con la sesión solemne de instalación. Este relevo generacional en la Corte ocurre en el marco de un proceso de cambios profundos en el Poder Judicial, que la presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado como el fin de una etapa marcada por prácticas de nepotismo, y el inicio de una nueva era en la que se espera mayor transparencia y legitimidad en el sector judicial mexicano.