Qué beneficios tiene comer un puñado de almendras en ayunas antes de desayunar

Este fruto seco es ideal para comenzar el día de manera saludable

Por Abigail Gómez

Los frutos secos son valorados
Los frutos secos son valorados por su elevado perfil nutricional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las almendras son semillas comestibles del fruto del almendro, un árbol perteneciente a la familia de las rosáceas. Se presentan dentro de una cáscara dura y tienen forma ovalada, color marrón claro y sabor suave.

Son consumidas como fruto seco y utilizadas en múltiples preparaciones, tanto dulces como saladas.

Destacan por su alto contenido en grasas saludables, proteínas, fibra, vitaminas (en especial vitamina E) y minerales como magnesio, calcio y fósforo.

Las almendras forman parte de una dieta equilibrada y aunque suelen ser vistas como un snack saludable para comer entre comidas pocas personas saben que existe otro momento del día para comerlas en el que puede tener muchos beneficios.

Se trata de primera hora en la mañana, en ayunas, antes de los demás alimentos. Aunque este modo de consumo es poco común, si se realiza de manera adecuada puede tener muchos beneficios a la salud, sobre los cuáles te contamos a continuación.

Su consumo brinda grasas saludables
Su consumo brinda grasas saludables y ayuda a prevenir los picos de glucosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué beneficios tiene comer un puñado de almendras en ayunas antes de desayunar

Comer un puñado de almendras en ayunas antes de desayunar puede aportar varios beneficios nutricionales, entre ellos:

  • Aporte de energía: Las almendras son ricas en grasas saludables, proteínas y carbohidratos complejos, lo que proporciona energía sostenida al inicio del día.
  • Control del apetito: Su alto contenido de fibra y proteínas favorece la sensación de saciedad, ayudando a reducir el consumo excesivo de alimentos en el desayuno y durante la mañana.
  • Mejora del perfil lipídico: El consumo regular de almendras puede contribuir a disminuir el colesterol LDL (“malo”) y mantener niveles saludables de colesterol total.
  • Aporte de antioxidantes: Contienen vitamina E y compuestos antioxidantes que ayudan a combatir el daño oxidativo celular.
  • Regulación del azúcar en sangre: Pueden favorecer una respuesta glucémica más estable, apoyando el control de los niveles de azúcar tras el consumo de alimentos posteriores.
Un puñado de almendras, un
Un puñado de almendras, un snack saludable y delicioso cargado de nutrientes y antioxidantes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cantidad recomendada de almendras al día para adultos suele ser de 20 a 25 gramos, lo que equivale aproximadamente a 15-20 piezas. Esta porción proporciona beneficios nutricionales sin un exceso de calorías ni grasas.

Consumir esta cantidad diariamente puede integrarse a una dieta equilibrada, ya sea como colación, en ensaladas, yogur o mezclas de frutos secos. Para personas con necesidades específicas o condiciones de salud particulares, se aconseja consultar a un profesional de la salud.

