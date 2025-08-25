México

Primer balance de las Rutas de la Salud: entregan medicamentos a los 8 mil centros del IMSS-Bienestar en cinco días

Del 19 al 23 de agosto, la Secretaría de Salud completó la distribución de 10 mil 497 kits de medicamentos e insumos médicos a nivel nacional, informó Sheinbaum

Por Andrés García S.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este lunes 25 de agosto. (Gobierno de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la primera semana de operación de las Rutas de la Salud logró la entrega completa de medicamentos e insumos médicos a los 8 mil 61 centros de salud del IMSS-Bienestar en 23 entidades del país.

Entre el 19 y el 23 de agosto, se distribuyeron 10 mil 497 estos equipos e insumos, cumpliendo con los requerimientos de cada centro de acuerdo con su tamaño.

Sheinbaum explicó que el nuevo modelo de distribución busca mejorar la eficiencia del sistema, tras la transición del IMSS-Bienestar de los estados a la federación, proceso que aún avanza en la digitalización de sus procedimientos.

Antes, los medicamentos solicitados por centros alejados tardaban varios días en llegar desde los almacenes, generando retrasos. Con la implementación de las Rutas de la Salud, los centros reciben mensualmente los kits completos de acuerdo con sus necesidades, y cualquier ajuste se realizará conforme se consolide la digitalización del proceso a lo largo del año.

La presidenta señaló que, aunque el mecanismo pueda parecer menor, representa una mejora significativa en la logística y disponibilidad de insumos médicos.

La presidenta Claudia Sheinbaum explica las Rutas de la Salud durante 'La Mañanera' del 16 de julio. (Gobierno de México)

“Al domingo, ayer, todos los centros de salud contaban con todos los medicamentos. En la primera semana de las Rutas de Salud se completó la entrega de medicamentos e insumos médicos de los 8 mil 61 centros de salud que hay del IMSS-Bienestar en 23 entidades. En cinco días se entregaron 10 mil 497 equipos de medicamentos e insumos médicos", destacó la presidenta, confirmando que la primera semana del programa cumplió con la entrega total de los insumos previstos.

Inicio de las Rutas de la Salud

El pasado martes 19 de agosto, la presidenta puso en marcha las Rutas de la Salud, un nuevo modelo de distribución de medicamentos que, en su primera semana, entregará 15 millones de piezas de 147 tipos de medicamentos e insumos médicos de primer nivel a las 8 mil 61 unidades médicas del IMSS-Bienestar en los 23 estados.

Durante la conferencia matutina de ese martes, Sheinbaum destacó que a partir de esa semana los medicamentos se distribuirán en los centros de salud y, la próxima semana (a partir de este lunes), se aplicará el mismo procedimiento en los hospitales, mientras que los centros oncológicos recibieron sus insumos la semana pasada. La mandataria realizó un enlace con las 23 gobernadoras y gobernadores que se han incorporado al IMSS-Bienestar y subrayó que esta estrategia busca fortalecer y mejorar el sistema de salud del instituto.

