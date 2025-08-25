Paco Pizaña se reinventa en Regalo de amor: “Esperé 13 años para este reto” | Entrevista

El actor es parte de esta telenovela que se transmite de lunes a viernes en Las Estrellas - Diseño: Jesús Avilés/Infobae México

Paco Pizaña, reconocido por dar vida a villanos intensos y personajes oscuros, encontró en la telenovela Regalo de Amor un desafío que lo coloca en una faceta completamente distinta.

En esta producción de Silvia Cano para TelevisaUnivision, el actor interpreta a Pablo Cruz Aguilar, un hombre luminoso, leal y entrañable que se convierte en la brújula moral del protagonista, Eugenio (Chris Pazcal).

El propio Pizaña lo define como “un parteaguas en mi carrera”, pues después de más de una década de interpretar roles de antagonista, se enfrenta por primera vez a un papel cargado de bondad, ternura y sentido del humor.

“Es un reto que esperé 13 años. Normalmente me ofrecían psicópatas o golpeadores; Pablo es todo lo contrario: amoroso, genuino y hasta incrédulo”, compartió en entrevista con INFOBAE MÉXICO.

Esta historia está protagonizada por Alejandra Robles Gil y Chris Pazcal Crédito: Televisa

De la oscuridad a la luz

El actor reconoce que este viraje no solo le permitió mostrar otra faceta artística, sino que también lo acercó a una respuesta inesperada del público. La química con Natale Madera, quien interpreta a Miranda, su interés amoroso en la trama, fue tan fuerte que los seguidores ya bautizaron a la pareja como “Padrilanda”.

El arco de Pablo lo presenta como un hombre trabajador, amigo fiel y enamorado sin remedio. Director administrativo en “FM y Asociados”, acompaña a Eugenio tanto en el ámbito personal como profesional, pero su historia se transforma cuando se enamora perdidamente de Miranda.

Pese a las diferencias en su visión de la vida familiar, ambos enfrentan los tropiezos hasta formar un hogar en el que también participan Emma y Clemente, interpretados por Helena Rojo y Sergio Basañez.

Paco Pizaña actuó en la telenovela Ringo (Foto: captura de pantalla de Instagram/@pacopizana)

Un personaje espejo

Pizaña asegura que hay mucho de sí mismo en Pablo, sobre todo en la capacidad de sorprenderse con lo cotidiano y en la lealtad como valor fundamental.

“Creo que nada humano nos es ajeno. Me identifico con su transparencia y con esa habilidad de admirar hasta lo más simple del día a día”, explicó.

Para quienes se ven reflejados en su personaje, envía un mensaje claro: “Que sigan sorprendidos por la vida, que sean fieles a sí mismos y no abandonen la búsqueda del amor, aun cuando el mundo parezca dar respuestas distintas”.

El valor del melodrama

El intérprete también destacó la visión de Silvia Cano, productora con la que ya había trabajado en Eternamente Amándonos. Considera que su estilo se distingue por rescatar valores familiares desde perspectivas contemporáneas.

“En Regalo de Amor se recuerda que la familia no siempre se define por la sangre, sino por el compromiso y la entrega diaria”, señaló.

En ese sentido, Pizaña celebra que el melodrama mexicano esté explorando matices más complejos en sus personajes.

“Hoy ya no existen protagonistas totalmente buenos ni villanos completamente malos. Somos seres humanos llenos de contradicciones, y eso hace que las historias sean más profundas y cercanas al público”.

Sin revelar demasiado, el actor confesó que la secuencia más complicada que le tocó grabar fue un enfrentamiento con Miranda, donde ambos personajes confrontan sus visiones sobre el futuro.

“No puedo dar detalles porque sería un spoiler, pero es una de las escenas más desafiantes que he hecho”, adelantó.

Trabajar con Alejandra Robles Gil y Chris Pazcal, protagonistas de la telenovela, también fue una experiencia enriquecedora. “A Ale la conozco desde el CEA y la admiro mucho; Chris está haciendo un gran trabajo. Es un equipo muy sólido”, afirmó.

Más allá de la ficción

Cuando se le preguntó por su “mejor regalo de amor” en la vida real, Pizaña no dudó: su abuela. La describió como una mujer generosa, amorosa y fundamental en su crecimiento. “A un año de su partida, sigue siendo mi mayor regalo, porque me dejó valores de entrega y lealtad que me acompañarán siempre”, dijo conmovido.

Actualmente, además de la telenovela, explora un terreno inesperado: la cocina. Participa en un reality de Telemundo donde experimenta fuera del melodrama. “Estoy aprendiendo mucho y disfrutando de salir de mi zona de confort”, confesó.

Con Regalo de Amor, Paco Pizaña además de conquistar al público en un horario estelar, también confirma que un actor puede reinventarse sin perder autenticidad.

Este melodrama se estrenará en Las Estrellas - Foto: Televisa